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وقبل أن نوعد بالوصول للقمة، علينا أن نوضح لماذا يلعب منتخبنا للشباب مباريات ودية مع منتخبات بمرحلة الناشئين، وعلينا أن نعترف لماذا انهار المنتخب الأولمبي بهذه السهولة في تصفيات من المفترض أن نتجاوزها بسهولة، وعلينا أن نقول بكل شفافية إن الحل في أزمة منتخب الناشئين «تفركشت»! وقبل أن نضع النهائي من ضمن قائمة وعودنا الجديدة، علينا أن نخرج ونوضح أين تقييم المائة يوم بعد أن تجاوزنا الـ 500 يوم، وعلينا أن نعترف بماذا حصل لمبادرة 4/‏‏‏4/‏‏‏2، وكانت فيه المرأة رأس حربة!.. وأن نعتذر عن اختفاء الموقع المزعوم الخاص بمقترحات ومبادرات قطاع الشباب، وأن نعترف بعدم تمكننا من تشكيل رابطة منفصلة للحكام، وأن الحوكمة كانت مجرد نكتة، والرقابة المالية وتطوير دوري الدرجة الأولى مجرد أفكار ما قبل القيلولة! فمن الأولى عزيزي الرئيس أن توضح كل ذلك قبل أن تُصدّر علينا وعداً جديداً، فالمسؤولون كل ما يربطهم بالجماهير هو المصداقية والشفافية وتحمل المسؤولية، فإن اختلت ضاعت الثقة بين الطرفين، فهل تشعر بذلك سيدي الرئيس؟ كل كُتب الإدارة والقيادة تقول ذلك! وللتذكير سعادة المهندس، فإن هدفنا المعلن منذ اليوم الأول بعد إصدار قرار استضافتنا لنهائيات كأس آسيا 2019 هو الفوز باللقب وليس الوصول للنهائي فحسب! كلمة أخيرة رحم الله أمرئ عرف قدر «وعده» فوقف عنده! 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