حُب الخليج

تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017

نحن نحب الخليج وبطولته أكثر من تلك الجارة التي باتت تتاجر بهذه البطولة بكل سَفه، رغم يقينها أنها أصبحت خارج حدود الخريطة وجدانياً وعاطفياً وحتى رياضياً!

نحن نحب الخليج، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، شيّد صرحاً عملاقاً لا يزال حياً، ليستضيف البطولة، وحضر الراحل الكبير الافتتاح والختام، وشهد أهم مراحل البطولة من كثر غلاها على قلبه، وكي يرسخ في أذهان كل الأجيال أن هذا التجمع الشبابي إحدى أكبر الغايات التي كان يسعى لتحقيقها وبقائها على أرض الجزيرة العربية!

نحن نحب الخليج أيتها الجارة غير العزيزة، ولم نهدد يوماً بالانسحاب منه كما تفعلون دوماً، سواء على المستوى الرياضي أو حتى السياسي!

نحن نحب الخليج وشبابه وبطولاته، ولم نحشد جيوش الإعلام المرتزق لزرع الفتنة في أحداثه واحتكار منافساته وإرباك المشاركين لأهداف دنيئة!

أيتها الدولة المارقة، نحن نحب الخليج، واسألي عن نظام كان حلمه يوماً أن يزعزع أراضي جيرانه ويشتري أصحاب الميول الرخيصة لغايات بغيضة في قلبه!

نحن نحب الخليج وسنواصل اللعب فيه، ولكن من دونكم.. فالبطولة يجب أن يتم تطهيرها من أياديكم، وتنقيتها من مؤامراتكم، فهذه المنطقة ولدت لتبقى، وهذه الدول استقلت لتكبر، وهذه الشعوب تلاحمت لتستمر، فلا داعي للعب هذا الدور المفضوح، فالمسرحية مكشوفة، وتمثيليات الأمس لن تستمر اليوم!

الخليج وبطولاته وشبابه رسالة أسمى من أن تفهموها، والخليج بجماهيره وملاعبه ونجومه أغلى من أن نسلمكم إياها بعد أن انكشف المستور، وأدرك كل العالم ماذا كان يخبئ هذا النظام بنهجه الضلالي.

وبما أننا في عصر التحالفات الاقتصادية والسياسية وحتى الرياضية، فلن يعير تحالفنا شيء لو حذفنا اللون العنابي من قائمة منتخبات الخليج، ولن تتأثر المنطقة لو تم استبعادكم من قائمة المشاركين.. عندها سيكون الخليج أفضل.

كلمة أخيرة

المقاطعة لا تعني العقاب فقط، بل هو قرار سام مغزاه صريح: لم يعد لكم وجود هنا!