هذا للعلم!

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هذا المنتخب لم يجعل حواليه أسوارا عالية، ولم يحارب كل من ينتقده، هذا المنتخب لم يتدخل المعنيون به في كل التفاصيل من أطقم ملابس وتصميمها، ومن اختيار وكيل المعسكر وأين سيكون الفندق، وماذا سنأكل في «البوفيه» ومن سيركب معنا الطائرة الخاصة، ومن لا يدخل غرفة الملابس، هذا «الأخضر» الذي تأهل كان منتخباً للجميع، يحضره من يريد من الرياضيين والمسؤولين، وقد قام الرئيس السابق بدعوة كل أقطاب ورموز الكرة في المملكة لدعم منتخبهم، فلم يكن محصوراً ومنغلقاً على نفسه، هذا المنتخب كانت قائمته لكل من يبدع ويقدم مردوداً في مسابقاته المحلية، فلن تكن هناك قائمة خفية أو جاهزة ومقتصرة على مجموعة معينة سواء لعبت أم غابت مع أنديتها، وهذا المنتخب الذي تأهل إلى العالمية، كان يسافر ومع وفد كبير من كل القطاعات المعنية، حاله كحال كل المنتخبات التي لا تعاني من عُقد نفسية وإجراءات إدارية فلسفية، فقد كان منتخبهم للجميع، كان حين يُنتقد يسمع ويتقبل ولا يتحين الفرصة للرد عليك بأرقام ومعلومات «خزعبلية» أو للشكوى عليك أو جعلك في قائمة المحظورين. تأهلوا جميعهم، من دون أن يشعروا أن هناك شخصا أو مجموعة لاعبين تفضلوا عليهم بهذا التأهل، تأهل من دون أغنية وشعار من أول خسارة اختفت، ومن دون مؤتمرات وأحاديث، تناقض فيها البعض ونسي ما قاله، تأهلوا لأن التأهل جاء بفضل الجميع، فهل وصلت الرسالة! كلمة أخيرة الموضوع لم ينته بعد.. ولنا عودة! 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