نقطة الصفر!

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ولا أعرف لماذا صمت رؤساء شركات الكرة بحل أزمة الرواتب عن هذا القرار، ولَم نقرأ سوى بضع تغريدات مرت مرور الكرام، فمشكلتنا لم تعد في رتابة عمل الاتحاد فقط، بل في انشغال معظم رؤساء شركات الكرة بأنديتهم وهمومها فقط وانغلاقهم على أنفسهم! فمن يريد التغيير عليه أن ينظر كيف اتخذ الإخوة في الاتحاد السعودي قرار جدياً حيال هذا القرار، فقام من دون أن يبالغ في الدراسة مثلنا بإغراق السوق باللاعبين الأجانب، فأزمتنا مشابهة لهم والأندية تشتكي من قلة فرص التعاقد والمواهب ليصبح حتى اللاعب الاحتياطي في دورينا مليونيراً «اللهم لا حسد».. فإغراق السوق بالمنتج سيعيد الأسعار إلى مستواها الحقيقي! هذا هو الحل السريع والبسيط لذلك، أما نحن فما زلنا نتحجج بالمنتخب وفرصة اللاعب المحلي، ولا أعلم ماذا قدم لنا اللاعب المحلي للمنتخب في أهم تصفيات وأكبر تحدٍ! شاهدوا من بعد هذا القرار كيف ستحل أزمتهم في السعودية، أما نحن فسنظل ندور في نفس النقطة والدائرة من دون أن نتقدم نصف خطوة نحو الحل! فمن يريد التغيير والتطوير والتقدم لا يرمي على الساحة هذه الكومة من الدراسات والأفكار والتأمل وبيع الكلام وفي الأخير، يصبح وجودهم وأفكارهم ودراساتهم والعدم واحدا! كلمة أخيرة بالنسبة له هم خفافيش ظلام، وبالنسبة لغيره هم حمامة سلام، ضاعت المفاهيم علينا والضحية يا ترى من! 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