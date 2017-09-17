«ليش» الزعل ؟! تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 لا أعرف سر الزعل وحالة الإحباط والنقد والاعتراض على ما يحدث، ولا أعلم لماذا الكل متفاجئ من أن المؤتمر الصحفي إياه بحضور كل المعنيين بكرة الإمارات لم يُقنع أحداً، ولا أعرف لماذا امتعض البعض من أن العلاقة بين المسؤول السابق والحالي ربما ستصل إلى المحاكم! ولا أعرف لماذا زاد السخط بعد الخروج من التصفيات ووداع المونديال، ولا أعرف لماذا اعترضت الجماهير على نغمة بناء منتخب جديد الذي تغنى بها المدرب، وبعدها بساعات سافر ووقع مع منتخب السعودية وترك البناء و«الطابوق» والرخصة علينا! ولا أعلم لماذا ننتقد المؤتمرات التي تتحول إلى مسرحيات ودروس في الهروب من الحقيقة، فنحن اعتدنا ألا نعترف بالخلل ولا نكشف طرق الحل، واعتدنا أن نقول «كلنا فشلنا»، ولكن من دون أن نكون نحن السبب.. ربما الجني الأزرق وربما لا أحد! ولا أعرف لماذا استاء بعض الجماهير والإعلاميين من قرار ضم بطولات وتاريخ الأندية المندمجة الثلاثة في قائمة واحدة، رغم أننا لا نعرف من أين جاء القرار وكيف أُقر، وهل جاء اعتماده بقرار من مجلس إدارة الاتحاد أو من الأمانة العامة للهيئة أو من لجنة توثيق سرية خُصصت لذلك! ولا أعرف لماذا الاستغراب من أن قمة الجولة الأولى في دورينا لم يتعدَ حضورها أكثر من ألفي متفرج، ولا أعرف لماذا الاعتراض على أن بعض فرقنا افتتحت الدوري وفي قائمتها لاعب أجنبي واحد، رغم أن الموسم الماضي انتهى في مايو! كل ما يحدث عادي.. طبيعي ويعتبر من عادات وتقاليد كرة الإمارات، نتفنن في وضع أغلفة الكتب في «إنستجرام»، ولا نعرف كيف ندير أزمة أو حتى نحتوي قضية أو نتحمل مسؤولية، فالشعارات عندنا تنقلب كلماتها والوعود ببرودة دم تُخلف والمقارنة بمسبار المريخ تصبح مجرد زلة، ونبرة «أنا» قبل الانتخابات بعد الإخفاق تتحول إلى «كلنا»، والمؤتمرات تصبح فناً من فنون المراوغة والرقص على الكلمات والتنصل من الواقع واللعب على حبل الماضي، وبات البعض لا يهمه حتى وإن سقط قناعه وانكشفت صورته، الأهم أن يبقى! من جاء بالأصوات لن يرحل بالصراخ، اهدأوا واعقلوا وحاولوا أن تتكيفوا مع الوضع، حفاظاً على ما تبقى من صحتكم! كملة أخيرة إذا قرأت كلامي وأزعجك، فاعلم بأنك أنت المقصود! [email protected]