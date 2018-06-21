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حكمنا في المونديال
تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018
أخيراً ظهرت بلادي في المونديال.. الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، وطاقمه محمد الحمادي وحسن المهري، المباراة التي قادوها لم تكن المواجهة جانبية أو تحصيل حاصل بل كانت مصيرية، أكدت من خلاله صعود منتخب فرنسا إلى الدور الثاني، وإعلان خروج المنتخب البيروفي.
ظهور محمد عبدالله كان مثالياً من دون أخطاء، وبدون ارتباك، وبدون أن يظهر كثيراً في الشاشة.. فالعرف التحكيمي يقول إن الحكم الجيد هو الذي لا تشعر بوجوده، وهذا ما قدمه ابن الإمارات والطاقم الذي معه، افتقدنا هذه الإطلالة كثيراً، وافتقدنا أن نكون هناك في دور مؤثر وواضح، وهذا الذي قام به حكمنا هناك بجهود خاصة تحسب له، وبجهود كل من عمل معه في تحقيق هذا الحلم الخاص لكل حكم كرة قدم.
وخاض محمد عبدالله حسن منذ إعلان ترشحه رسمياً من قبل «الفيفا» ضمن حكام مونديال روسيا، برنامجاً تدريبياً خاصاً، وحسناً فعل حين وضع جل تركيزه بالمونديال بدل خوض وإدارة مباريات محلية لا تؤخر ولا تقدم.. سوى القيل والقال!
بدأ محمد عبدالله حسن مشواره في التحكيم عام 2000، وحصل على الشارة الدولية عام 2010، ودخل قائمة الحكام النخبة في آسيا في العام نفسه.
وكان هناك العديد من المؤشرات التي تدل على اختيار محمد عبدالله حسن «40 عاماً» ضمن حكام مونديال روسيا، من بينها اختياره ضمن حكام مونديال الناشئين في الإمارات في 2013، ووجوده ضمن قضاة الملاعب في مونديال الشباب تحت 20 سنة في كوريا الجنوبية، وقيادة مباريات في مونديال تحت 17 سنة بتشيلي في 2015، إذ قاد مباراة منتخبي نيجيريا والمكسيك في الدور قبل النهائي، واختياره كذلك لإدارة مباريات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في الصين يناير الماضي.
وسبق أن تواجد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في كأس العالم في مونديال أميركا 94 وفرنسا 98 وكوريا الجنوبية واليابان في 2002، فيما تواجد الحكمان المساعدان السابقان عيسى درويش وصالح المرزوقي في مونديالي 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا على التوالي.
عودتنا إلى الساحة التحكيمية العالمية هو مؤشر لعمل الأسرة التحكيمية، وهو يحسب لهم سواء للعاملين فيها بشكل رسمي الذي يخدمون هذا السلك، من دون أي صفة رسمية حباً وإخلاصاً لهذا العمل، ونأمل الاستمرار بهذا النهج وتأهيل أبنائنا إلى مصاف العالمية في كل محفل وبطولة.
كلمة أخيرة
ننتظركم في الدور الثاني!