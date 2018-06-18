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عريضة القحطاني!
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018
عندما قررت قناة الجزيرة الرياضية تغيير شعارها ولونها واسمها، والتحول إلى شبكة منفصلة عن قناة الإرهاب الأم «الجزيرة».. أدلى المعنيون فيها بتصريحات واهية، ذكروا فيها أن هذا التحول سببه فصل الرياضة عن السياسة، وعدم ربط نهج القناة الإخبارية المارقة بالحقوق الرياضية، هذه الادعاءات والأسس «الهشة» سرعان ما تحطمت من أول اختبار لها في الحدث العالمي الأكبر وهو المونديال.
الاتحاد السعودي أصدر بياناً رسمياً وخطاباً موجهاً إلى كافة القطاعات العالمية المعنية بكرة القدم، وقدم عريضة نالت انتشاراً واسعاً بين مختلف الإعلاميين الرياضيين، وشكلت هذه المبادرة ضربة موجعة في وجه كل من تسول له نفسه في نشر أفكاره الهدامة وتمرير الإرهاب بين العقول الشابة المتابعة لكرة القدم، من دون أي توجهات أو ميول حزبية وعرقية!
قناة «بي إن سبورت».. ومن خلال عملي السابق بقنوات أبوظبي الرياضية كانت تدخل في مناقصات الحقوق الرياضية بأرقام خيالية، تثير الريبة والغرابة في الوقت نفسه، ولا تعبر عن السوق ولا يمكن لها أن تسترجع هذه المبالغ تسويقياً أو عن طريق التشفير أو بأي طريقة تجارية أخرى، وهذا ما كان يؤكد أنها لم تكن تريد الفوز بالحقوق من أجل «البزنس»، بل كل همها هو تجميع هذه البطولات في قالبها ومجموعتها لأهداف سياسية بغيضة وشراء عقول الشباب العاشقين للرياضة وكرة القدم، وتدخل بيوت الأسر العربية بشعارات رنانة، لتكون بمثابة المنبر الخفي لنشر مكائد ونهج سياسة التنظيم عبر جسور الرياضة!
وعلى سبيل المثال، فإن حقوق الدوري الألماني كانت لا تتجاوز 15 مليون يورو، تم شراؤها من قبلهم بمبلغ خمسين مليون يورو، وبعض الحقوق الأخرى التي كان سعرها بـ 300 مليون دولار وصلت بقدرة قادر كي تبعد المنافسين عن طريقها مبلغ 900 مليون دولار، فهل هناك سبب مقنع يجعل الأسعار تصل إلى هذا المستوى الخرافي، والذي جعل منافستهم ضرباً من الجنون! هذه الألاعيب سرعان ما كُشفَت، وأدرك العقلاء أن خلفها أجندات مغرضة، هدفها نشر الفساد والفكر البغيض بين الشباب العربي العاشق لكرة القدم والرياضة، والذي اشترك في قنواتهم قسراً بحكم الاحتكار!
بشكل خاص أشكر معالي المستشار سعود القحطاني، والذي بادر في نشر عريضة رياضة بلا سياسة، وكشف عن بعض الألاعيب المندسة للمشاهد البسيط، والتي يمررها موظفو القناة بشكل ممنهج، فكانت الحملة قد حققت مبتغاها خلال ساعات فقط، ووصلت إلى أكبر عدد ممكن من المغردين العرب والأجانب!
كلمة أخيرة
كل يوم تسقط قطعة من القناع.. ونكتشف أن الوجه الحقيقي أكثر قبحاً مما نتصور!