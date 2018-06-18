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مليارات آيسلندا!
تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018
هل تعتقدون أن ما يحققه المنتخب الآيسلندي الحالي، هو نتيجة ضخ المليارات في ميزانيات أنديته، أو تطبيق نظام احترافي وهمي، أقصى طموحه هو الفوز ببطولة محلية، وهل تظن أن بلداً لا يتجاوز عدد سكانه 350 ألف نسمة، يمكنه أن يتفرغ لاعبوه لكرة القدم دون أن يقدموا لوطنهم ما يستحقه من واجب ورد جميل دون مكافآت فوز ودون لائحة فضفاضة تكافئ ولا تعاقب.. ودون مدرب لا يريد سوى أن نكيل له المديح والإطراء حتى لو خبص الدنيا وقلبها رأساً على عقب!
المنتخب الآيسلندي الحالي، يعتبر حارس مرماه هالدروسون مخرج أفلام سينمائية، ومن أبرز أعماله، فيديو «يورفيجين 2012» الذي روج في مهرجان غنائي، أما قلب الدفاع كاري أرانسون الذي كان صخرة منيعة أمام الهجمات الكثيرة للأرجنتين هو في الأصل عازف موسيقي في آيسلندا، فيما يتقن الحارس الثاني في المنتخب أوجمونديرو كريستينسون، بجانب موهبة كرة القدم مهنة المحاماة، مقارنة بلاعب خط الوسط جيلفي سيجوردسون الذي يعمل في مجال العقارات بجانب كرة القدم، وصولاً لزميله بيركيربيارناسون الذي عمل سابقاً في مجال البناء، وانتقالاً للجناح يوهان بورج جودمونسون الذي يعد بطل «Counter Strick» اللعبة الإلكترونية الشهيرة في آيسلندا، وانتهاءً باللاعب بيركير مارسافارسون الذي استعاض عن مهنة الطيار ليصبح أحد أبرز مدافعي منتخب بلاده، أما المدرب فهو طبيب أسنان ولا يزال على رأس عمله في بلاده، ولم يطلب التفرغ والطائرات الخاصة والمعسكرات الطويلة كما فعل غيره!!
هذه العقلية التي يمتلكها الآيسلنديون هي التي جعلتهم منتخباً صلباً ذا مسؤولية حقيقية، ويقدر الموقف دون أن يعلمه الإداريون أو المسؤولون ذلك!
فماذا يملك المنتخب الأزرق في ظهوره الأول سوى الانضباط في الملعب وتنفيذ المطلوب منهم بدقة والوقوف أمام أفضل لاعب في العالم دون رهبة ولا خوف!
في الجانب الآخر، ظهر منتخب بيرو والذي يبحث لاعبوه عن الحياة وفتح أبواب الرزق والاحتراف في الدوريات الأوروبية، فكانوا ممتعين وجديرين بالفوز الذي لم يتحقق لهم بعد هجمة مباغتة من الدانماركيين.. لاعبو بيرو يريدون صناعة أسمائهم في ملاعب روسيا ويسعون فعلاً لأن تكون هذه البطولة نقطة انطلاقة بالنسبة لهم إلى عالم آخر في كرة القدم، فالطموح حين يموت بداخلك تصبح كالشبح في الملعب!
بيرو وآيسلندا هما من يجب أن نتتبعهم ونعرف كيف عملوا وخططوا، وكيف صنعوا منتخباتهم، وكيف يحولون كرة القدم في بلادهم إلى صناعة ناجحة دون أفكار هلامية ودون فلسفة ووعود وهمية!
البرازيل بدأت مشوارها في كأس العالم، ولا أعرف سر أن يكون الفريق «الأصفر» محط أنظار العالم رغم كل ظروفه، فهل هو التاريخ والإرث الذي يصنع كل هذه الهالة لمنتخب لا يبدو مرعباً كأجيال البرازيل السابقة!
كلمة أخيرة
هي تُركل بالقدم.. ولكنها تُصنع بالعقل!