|
ليش الزعل!
تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018
لا أعرف لماذا زعل عامة الرياضيين من المادة التلفزيونية التي قدمتها القناة إياها، فماذا كُنتُم تتوقعون أصلاً وعلى ماذا تراهنون؟.. المهنية أم الحياد أم الأدب!!
فكل هذه الصفات لا تليق بهم وكل هذه المبادئ لا يمكن أن يتصفوا بها.. ما حدث هو الأمر العادي الذي من المفترض أن يخرج من أفواههم، فنهج التأجيج ونشر الفتن ومحاولة الإساءة للرموز هو الوجه الحقيقي لهم، فهل نتوقع من كومة «الذباب» رحيقاً وعسلاً مثلاً!
يدفعون الملايين بل المليارات ليس لدواعي التنمية والتطوير ودعم المواهب.. بل للخراب والدمار وتقسيم الشارع العربي وتسييس الرياضة، وخلع ثوب اللباقة والروح الرياضية عنها!
فالحقد على السعودية، وعلى رياضييها، وعلى كل ما تقوم به هو الأساس الذي يبدأ من بعده العمل، ولا أدري ماذا ينتظر الاتحاد الدولي حيال كل ما يحدث، فإقحام السياسة والحزبية والعنصرية والتحريض على الكراهية كلها ممنوعات يرفضها «الفيفا»، فهل سيكون فعلاً على مستوى تحدياتها في دحر هذه التصرفات!
لا تزعلوا ولا تقلقوا ولا حتى تكدروا خواطركم.. فالعيب لا يظهر إلا من أهل العيب وأهل المؤامرات ورواد الخراب بين كل الأمم..!
فنحن في زمن «الرويبضة»، ونحن في زمن أصبحت المادة هي من تتحكم في آراء أصحاب الذمم «الواطية»، ونحن في زمن يتحكم فيه الحزبيون على بعض المنابر الرياضية ذات الميول الإرهابية على المستوى الفكري!
إعلام وضيع حتى لو وصلت ميزانياته المليارات، وقناة رخيصة يظهر على شاشتها أشباه إعلاميين.
ما حدث كان بمثابة سيناريو معد سلفاً، ويتم إعداده وتنفيذه في المكاتب الخلفية، للأجهزة التابعة لتنظيم الحمدين الإرهابي، والتي تستغل الأذرع الإعلامية بما فيها القنوات الرياضية، لتمرير تلك الرسائل الخبيثة، مستغلة دخول شاشات «بي إن سبورت»، كل بيت عربي، لإيصال ما تريده أن يصل، من محاولة تضليل ونشر أكاذيب بالباطل، والترويج لمواقف خيالية ليس لها سند في الواقع.
كلمة أخيرة
وتأتي على قدر الحقود الشتائم!