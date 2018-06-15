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غاية لا تدرك!
تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018
قالوا عن هذا الجيل إنه الأقل فنياً مقارنة بالسابقين، وقالوا إن هذا المنتخب صعد بدعاء الأمهات وضعف المنافسين وأطنان من الحظوظ.. برغم أنه وصل حقاً للمونديال، وبرغم أنه حقق الحلم فعلياً، وبرغم أنه نشر الفرح في كل أرجاء مصر.. ولكن الرضا عنه كالغاية التي لا تدرك!
مشكلتنا أننا لا نعرف كيف نقدر أبطالنا، وكيف نعطيهم حقهم.. فإما أن نبالغ في الحب ونعطيهم أكثر من قدرهم أو نقلل ونبخس من قيمة الناجحين والمتفوقين والأبطال ونحطهم!
بعض الفلاسفة في الشارع العربي والمصري يريدون من منتخب الفراعنة الحالي كل شيء.. متعة وقوة وهجوماً وانتصارات.. وكأنه طبق عشاء كلٌ يريده كما يشاء..!
فالمنتخب المثالي في كل شيء أشبه بالمعادلة الصعبة، فلا يمكن أن تحصل عليها في أي منتخب في العالم إلا فيما ندر.
البعض تناسى أن هذا الجيل هو الأكثر عزيمة والأكثر جدية والأقدر بمعرفة طموحه وقدراته، وما قدمه في المباراة الأولى أمس أمام أوروجواي كان مثالاً لاتزان هذا المنتخب الذي يعرف حدوده جيداً، فخسر في الدقيقة الأخيرة، ومن كرة ثابتة، وكان أقرب للتعادل بكل جدارة.
فماذا يريد البعض من هذا المنتخب، فحتى وهم يلعبون حالياً ضمن صفوة منتخبات العالم، فإن علامات الرضا عليهم غير مكتملة، وحتى وهم قد حققوا المطلوب منهم في التصفيات، ووصلوا إلى روسيا، ولكن كلمات التقليل منهم لا تزال مستمرة، وكأن من واجباتهم أن يشبعوا أمزجة ورغبات البعض من النقاد والمراقبين وبعض المشجعين!
فماذا ترى سيقول هؤلاء عما قدمه المنتخب الأحمر بعد مباراته أمس أمام أوروجواي.. أم أن طموحهم أكبر من الواقع وأقرب للخيال!
هذا المنتخب هو الأفضل من كل الأجيال في العقد الماضي بحكم الأرقام.. سواء كان أقل موهبة أو أقل متعة أو غيرها من المبررات الواهية.. هذا المنتخب من بين ثلاثة أجيال فقط طوال تاريخ الكرة المصرية وصل إلى المونديال.. أما غيرهم فكانوا مجرد أبطال في بطولات مجمعة مع كامل الاحترام لهم ولبطولاتهم!
معايير الوصول إلى كأس العالم صعبة وشائكة في قارة أفريقيا، وهذا الجيل حقق الرهان وكسر التوقعات وأجبر الجميع على التصفيق له، فكفوا من نشر التشاؤم والتقليل من قدراته ومقارنة مواهبه بالسابقين.. فكرة القدم ليست مجموعة مواهب، واسألوا عن البرازيل في مونديال 82!
كلمة أخيرة
قل خيراً.. أو شجع بهدوء!