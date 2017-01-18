هذا والله أعلم

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تنويه: فكرت طويلاً أن أتوقف لفترة بسيطة عن الكتابة هذه الأيام لسبب واحد، وهو ألا يحسبني البعض مترصداً ومتحاملاً لما يحدث في أروقة الاتحاد، ولكني تراجعت عن هذه الفكرة لأن من يخطئ ويهمل ويعلّق ملفاته ويتجنب مواجهة مشاكله هو من عليه التوقف عن أخطائه والاختيار بين طريقين، إما العدول عن كل هذا أو إعلان فشل التجربة والإفلاس إدارياً، وعقد جمعية عمومية طارئة، وبقية الخطوات تحفظونها! بعيداً عن كل هذا، أعلن نادي الشباب بشكل مستعجل تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على أنشطة كرة القدم في النادي، عموماً فإن التغيير بحد ذاته سيولد روحاً وأفكاراً جديدة، ولكن أكثر ما أسعدني هو عودة بخيت سعد للنادي مجدداً، فأبناء سعد الذين قدموا لناديهم أجمل أيام شبابهم حان دور ابنهم الأكبر أن يعطي لفريقه جهوده الإدارية ويكرس خبراته لهم، ويجب أن يعرف لاعبو «الخضر» الحاليين أن بخيت سعد وحده حقق من البطولات والألقاب التي قد تساوي جيلاً كاملاً، فهو صنع للشباب تاريخاً لا ينسى قبل عقدين. كلمة أخيرة الأخبار تقول إن ثمة اجتماعاً عاجلاً وسرياً لاتحاد الكرة اليوم.. الله يستر! 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