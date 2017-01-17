العيال والواتساب

2017-01-16 آخر نكتة 2017-01-15 نحن نفهم 2017-01-09 الرجل الوحيد! مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2016-12-25 هذه المرة.. شكراً! 2016-12-22 أعتذر! 2016-12-19 في نواصيها الخير 2016-12-15 صداع الهواة! 2016-12-13 لا تستغربوا! 2016-11-26 يوم الرجال 2016-11-24 قيد البحث والدراسة! 2016-11-22 المانيكان أنواع! 2016-11-21 خطأ بنصف مليون 2016-11-20 تعالوا العين! 2016-11-17 السؤال الصعب! 2016-11-15 حدث قبل عشرين عاماً! 2016-11-07 كلمات متقاطعة 2016-11-04 إدارة الفوضى! 2016-11-03 كرامة الجوكر 2016-11-02 لن نعترض 2016-11-01 بس.. أقول 2 2016-10-31 بس.. أقول! 2016-10-27 الاجتماع الساخن! 2016-10-26 قبل أن ينكسر النصر! 2016-10-23 من أجل أبناء الحداد 2016-10-14 هذا ليس دورنا 2016-10-13 قبل أن يضيع الحلم! 2016-10-09 من نلوم؟ 2016-10-08 حكمة الصمت! 2016-10-06 لا يعني السلام فقط! 2016-10-05 عودة الأقوياء 2016-09-29 قلب لونه بنفسج! 2016-09-28 عُقد ليُلغى! 2016-09-27 3 أسئلة 2016-09-22 فاصل ونواصل 2016-09-20 مواقف الكبار 2016-09-19 ليتهم مثله 2016-09-04 الزوبعة! 2016-05-18 إهانة ملاعبنا 2 2016-05-17 إهانة ملاعبنا 2016-05-08 أنتم «أهلي» 2016-05-04 أيام السركال 2016-05-03 الواقع الجديد 2016-05-02 كفارة يمين! 2016-04-18 أسعد رئيس 2016-04-15 ماذا تعرفون عنها؟ 2016-04-14 هجمة مرتدة سيادة الرئيس! 2016-04-13 تفاءلوا..! 2016-04-06 تحبون الأزرق؟ 2016-04-04 لو كُنتَ .. 2016-04-03 عندما ينتصر الوحدة 2016-04-01 أن تكون في «الاتحاد» 2016-03-31 ما نسينا 2016-03-30 شكراً 2016-03-28 لماذا يجب أن نفوز؟ 2016-03-27 أسئلة حول المنتخب 2016-03-26 عفواً.. الباب مغلق! 2016-03-09 ماذا لو! 2016-03-08 اتحاد خلف الأسوار 2016-03-06 مؤامرة على الاتحاد! 2016-03-01 حسافة يا كويت 2016-02-28 4 أيام في زيوريخ 2016-02-16 متى نلعب الموسم المقبل؟ 2016-02-15 ولعت! 2016-02-14 الأستاذ حمدان 2016-02-11 استقيلوا 2016-02-10 القمة 2016-02-09 إلى وزارة الداخلية مع التحية 2016-02-08 مرشح بـ«الغصب»! 2016-01-27 العقل المدبر 2016-01-25 منتخب الأعذار 2016-01-17 بائع الوهم 2016-01-04 من نصدق ؟ 2016-01-03 سلطان الحكيم 2015-12-31 في العام الجديد 2015-12-22 عودة إلى الأضواء 2015-12-21 نقطتان فقط 2015-12-20 تطبق الشروط والأحكام 2015-12-17 رجل من مدرسة الإبداع 2015-12-15 سيدي الرئيس.. تعلّم 2015-12-13 فكرة إلى لجنة الحكام 2015-12-11 شمس زعبيل 2015-12-10 أبو العُريف 2015-12-08 اقفز إلى البحر 2015-11-30 مرحلة الهرج 2015-11-25 يوم جديد 2015-11-24 دموع الرجال 2015-11-23 اتحاد الفوضى 2015-11-21 قبل ساعة من المباراة 2015-11-05 البال المشغول 2015-11-04 جبهات المعارضة 2015-11-03 أحلام العمومية 2015-10-30 إلى الشعباوية مع التحية 2015-10-29 للمتفوقين كلمة 2015-10-28 الخدعة الكبيرة 2015-10-25 الأجندة المتورطة! 2015-10-21 صراع الجبابرة 2015-10-20 موعد خاص 2015-10-19 الفوضى 2015-10-15 عيشوا اللحظة 2015-10-14 ضبط النفس 2015-10-11 من حقنا 2015-10-10 إلى اللاعبين فقط؟ 2015-10-05 لأنها مصر 2015-10-01 الفريق الثقيل 2015-09-06 والدي.. نحن بخير 2015-09-03 أنواع الجمهور الإسباني 2015-08-31 نلعب أم نغلق «الدكان»؟ 2015-08-30 رسائل جديدة 2015-08-28 تعالوا هنا! 2015-08-26 وطن اسمه الأهلي 2015-08-25 رسالة من النيابة 2015-08-24 جوانب مضيئة 2015-08-23 دعاية شامبو.. مع رامبو 2015-08-08 كلمة حب 2015-08-04 شكرا للملاعب الكويتية 2015-07-23 بين الوصل والزعابي 2015-07-22 مطلوب ظهير 2015-07-21 شكوى الشباب 2015-07-09 بين الفكرة 2015-07-08 شوية احترام (2) 2015-07-07 «شوية» احترام 2015-07-03 فضفضة الجمعة 2015-07-02 التوافق يكسب 2015-06-15 الأغلى ليس الأفضل 2015-06-14 صوتك أمانة 2015-06-13 الأهلي بطل التناقضات 2015-06-12 الوصل.. بين الحقيقة والوهم 2015-06-11 رجال خلف الانتصار 2015-06-10 موسم مليء بالحجج 2015-06-09 الشباب.. واقعية أم ماذا؟ 2015-06-08 الجزيرة والتغيير 2015-06-07 العين ونصف الكوب 2015-06-05 أسطورة النصر 2015-05-22 فضفضة الجمعة 2015-05-20 من ستشجع اليوم؟ 2015-05-15 شوية عالمية 2015-05-12 لأنه مختلف 2015-05-10 لا تنسوهم 2015-05-07 انتقدوني أنا 2015-05-04 غاب الرئيس 2015-04-30 ماذا نريد من محمد خلفان؟ 2015-04-14 الميل الأول كان في الدمام 2015-04-10 خذ الجديد 2015-04-09 الوصلاوية يسألون 2015-04-08 فتوى الوصل 2015-04-07 لجنة «الوهم» 2015-04-06 البطل المستقيل 2015-04-01 اللجنة القوية 2015-03-27 التحدي 2015-03-24 صباح مختلف 2015-03-20 انسَ!! 2015-03-19 هذه جديدة يا دكتور 2015-03-16 من دون «زعل» 2015-03-15 افهموها أنتم 2015-03-14 ببساطة.. موظف الـ IT 2015-03-13 ملفات عالقة 2015-03-09 فال السعد 2015-02-24 زحمة 2015-02-13 الصدمة 2015-02-12 إما حماس أو انفعال 2015-02-11 نريد قمة رياضية 2015-02-08 أسئلة بريئة 2015-02-06 اليوم الطويل 2015-02-03 الشامتون 2015-02-02 رسائل 2015-02-01 المدح والنقد 2015-01-30 مهدي فوق النقد 2015-01-29 أصوات الرعد 2015-01-28 حان وقت التبرير 2015-01-27 ماذا يعني لكم «الأبيض»؟ 2015-01-26 بعض ما في القلب 2015-01-24 حظ الأبطال 2015-01-23 باقٍ على المباراة نصف ساعة 2015-01-22 عندك سيجارة 2015-01-21 لا تصدق نفسك 2015-01-20 لأننا إماراتيون 2015-01-19 حان الأوان يا إيران 2015-01-18 لأنهم طيبون 2015-01-17 احذروا هذا اليوم 2015-01-16 فوز وأسئلة 2015-01-15 عزيزي المدير 2015-01-14 انظر إلى نفسك أولاً 2015-01-13 ماذا يحدث في آسيا؟! 2015-01-12 عودة الساجدين 2015-01-11 حدث ذلك في غرفة الملابس 2015-01-10 العلة في معلول 2014-10-21 معلم اسمه «الاتحاد» 2014-05-21 النصر وكفى 2014-05-16 منصور ورؤية أبوظبي 2014-05-08 تعلمت هذا الموسم 2014-04-24 استعدوا للتعبئة 2014-04-08 هكذا نحن 2014-02-25 الملة 2014-02-20 أنتم.. أنتم! 2013-12-19 غيّر الموضوع 2013-11-26 اشتقت 2013-11-12 من تكون؟ 2013-11-06 الحياة في أبوظبي 2013-10-29 اسكتوا عن الوصل 2013-09-25 أنا أعترض 2013-05-26 سيف الدولة 2013-05-21 مبروك الاستقالة 2013-04-29 أعذار للبيع 2013-04-22 رفيقة الدرب 2013-04-15 مستهدفون 2013-04-08 من حقك أن ترمي الحكم؟! بدون مونتاج عمران محمد العيال والواتساب تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017 كشفت لنا المحامية عائشة الطنيجي، عن أن لدى لجنة أوضاع اللاعبين حجة قانونية واضحة، حيال تسجيل فاندرلي، سواء اتفق عليها بعض القانونيين أم اختلفوا، وأثبتت أنهم اتخذوا قرارهم، بناء على مواد ولوائح، وبعد دراسة قاموا بها بشكل قانوني. السؤال هنا: لماذا انتظر اتحاد الكرة كل هذه الفترة، وترك خلفه مساحة من الشك والريبة والصمت، بعد اتخاذ هذا القرار، ولماذا لم توكّل المحامية لشرح آلية اتخاذهم للقرار فور صدوره للجميع، إذا كانوا هم فعلاً مقتنعين به تماماً ومتأكدين من صحته. في كل مؤسسة أو اتحاد أو حتى لجنة صغيرة، عندما تتخذ قراراً قد يؤلب الشارع الرياضي، ويثير الجدل وعلامات الاستفهام والاختلاف، من بعد إعلانه، يفكرون بخطة عمل لمواجهة كل الأطراف، وإغلاق الباب على ما قد يراود الأنفس، ويحرك الظنون في القلوب والعقول، من خلال توضيح الحقيقة، وشرح مسببات القرار والمعطيات التي شكلت خطوة اتخاذ القرار، بدل الإعلان عن ذلك، من خلال خبر مقتضب، والتنصل بعدها من الجميع، لتتحول الساحة إلى أطراف متشنجة ومتشاحنة!. قد تكون اللجنة مخطئة، وقد تكون مصيبة، ولكن ما شعرنا به من تصريح عائشة الطنيجي أنها واثقة من القرار الذي أعتقد البعض لوهلة أنه اتخذ بيد مهزوزة!. عموماً ما نريده هو ألا تطول «السالفة»، وتحسم القضية بأسرع وقت، ونغلق من بعدها هذه القضية نهائياً. بعيداً عن الموضوع: ما قصة العيال الذين لعبوا في الموبايل، وأرسلوا بكل «براءة» عبر هاتف والدهم القرار المهم إلى «واتساب» أحد «الجروبات»، هل وصل بعيال «صاحبنا» أن يلعبوا بمؤسساتنا الرياضية بهذا الحد، فنحن قد نستسيغ أن تعتمد بعض القرارات بـ «الواتساب»، وأن تُمرر بعض محاضر الاجتماعات في «الواتساب»، ولكن أن يصبح هذا «الواتساب» أداة للتسريب والكيد والمؤامرات بعقليات الأطفال، فهذا يعني أن اللعب في الداخل قد تحول هذه المرة على المكشوف!. كلمة أخيرة الأزمة ليست قرار ..بل اللعب بـ«الواتساب» !. Tweet

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟! نعم لا