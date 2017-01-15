آخر نكتة تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 حين أعلن الوحدة تعاقده مع راشد علي، خرجت إدارة الوصل ونفت الأمر، وأكدت أن الصفقة غير قانونية، وبعد شد وجذب ونفي وشكاوى ولجان، اتضح أن انتقال الحارس «سليم»، النكتة ليست هنا، بل في الإصرار على إبقاء «راشد» أساسياً، على الرغم من أن الجميع يدرك أن الحارس يوسف الزعابي، هو البديل المقبل، فبدل أن يتم إقحامه، كي يدخل في أجواء المباريات بعد غياب طويل، تم تجهيز راشد علي للوحدة وبالمجان! وكلنا نشعر اليوم بحجم الورطة التي يعيشها الوصلاوية، فلا هم حافظوا على الأساسي ولا حتى جهزوا الاحتياطي! نكتة أخرى: هناك الكثير من القوانين التي تم الالتفاف عليها في كرة القدم، عدا قانون واحد، وهو المتعلق بنسبة الحضور الجماهيري للفريق الضيف، فهذا القانون طبقناه على أنفسنا بضمير صادق، في مباراة بني ياس الأخيرة مع العين، لم تتمكن مجموعة من جماهير الضيف من دخول الاستاد غير الممتلئ أساساً، والسبب، قانون «النكتة».. عفواً قانون النسبة! نكتة جديدة: أصدر نادي النصر بياناً صحفياً قبل مباراة فريقه ضد الظفرة بساعات قليلة جداً، أكد من خلاله أمراً غير مهم، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة في حق كل من يسيء إلى النادي.. لا جديد، فكل المؤسسات والأفراد يقومون بردة الفعل نفسها لو أُسيء إليهم أو سلبت حقوقها، لماذا البيان والتعب والاعتراف بالتوتر وإقحام أنفسكم في قضية فعلياً أنتم لستم طرفاً فيها؟! للعلم فإن الفريق القانوني في النصر يراجع هذه السطور حالياً! نكتة فريدة من نوعها: أكد ستيف بينت المدير الفني للجنة الحكام، أن نسبة القرارات الصحيحة التي اتخذها أصحاب الصافرات في الدور الأول وصلت إلى 92%، يبدو أن أحداً منا كان يحلم ويبالغ في القيلولة «شوي» في أثناء مباريات الدوري، إما الجميع وإما الأخ ستيف! هذه المرة جد: هناك شخص مهووس بمنصب رئيس وهو أصلاً نائب، هناك رئيس جاء بالانتخابات والأصوات والديمقراطية، ويريد أن يفرض ديكتاتوريته، وهناك دكتور زعلان من لجنته أسبوعين، لا اجتماعات ولا حتى مسجات ويظهر في الإعلام كل يوم ويتكلم عن عملهم، وهناك رئيس لجنة «حساس»، كان صديق الكل وأصبح اليوم يشك في الكل! وكلهم تجمعوا في اتحاد واحد بشعار التطوير، وأصبح نهجهم إما السكوت وإما التصوير! كلمة أخيرة: الوصل كان يحتاج إلى مدافع، ولكنه أراد أن يفاجئنا، فتعاقد مع برازيلي في موقع الارتكاز وأقحمه المدرب في آخر مباراة كظهير أيمن، نكتة ولغز مع بعض!