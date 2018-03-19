هي مشاعر قد لا توصف.. هو إحساس يرتبط بالدموع والشجن والعناق، هم مثلنا.. يفرحون ويزعلون، يطمحون ويحلمون، يحبون الفوز والحياة والانتصار والفخر، هم جزء منا لهم نصيب في مجتمعنا.. هم قطعة من قلوبنا ولهم مكان في يومياتنا، ما تقدمه لهم أبوظبي هو جزء من الواجب حق من حقوق كثيرة يستحقونها، ليسوا متفرجين ولا مجرد مصفقين ولا يجب أن يعتبرهم البعض من الشريحة التي تقف على الهامش وتجلس ويكونون مجرد متابعين.
قد لا يستطيع البعض منهم أن يقول شكراً لك، ولكن ترى ذلك «الشُكر» أصدق في عيونهم، وقد لا يستطيع البعض منهم أن يصافحك أو حتى يعانقك، ولكن تجد ذلك في مشاعره حين تحييه أو تلقي السلام عليه.
كونك من الأسوياء لا يعني أنك الأفضل ولا يعني أن لا واجب عليك تجاههم وكونك بكامل حواسك العقلية أو الحسية لا يعني ألا تسأل على الأقل عن ما الذي يحدث اليوم في أبوظبي، ولماذا هذا العدد الكبير من الرياضيين أصحاب الهمم والطموح والحلم والرغبة في الحياة بقوة من دون مساعدة أحد، عليك أن تعرف كيف يتحدثون وكيف يتواصلون وكيف يتنافسون وما هي فئاتهم وما الذي يعانون منه، هم جزء منك وهم جزء من هذا العالم الكبير، هم ليس فئة أو مجموعة كما كنا نراهم سابقاً لهم مدارسهم الخاصة، ولهم وظائفهم الشكلية ولهم عياداتهم وأطباؤهم وملابسهم وأجهزتهم، فهذا كان يعني فصلهم عن مجتمعهم وعائلاتهم وأصدقائهم، فالدولة والقيادة سعت لأن تدمجهم بيننا، يناقشون همومنا المشتركة ويفرحون لمناسباتهم كأي شخص طبيعي، وهذا الحدث الذي تجري أحداثه هنا في العاصمة الغالية هو آخر حزمة من الاستراتيجية المدروسة التي قدمتها الحكومة لإعادة الفئة إلى مكانها المعتاد في دولتنا ومجتمعنا بمختلف المواقع والقطاعات.
كنا من أوائل الدول التي أسست أندية ما كانت تسمى بالمعاقين وكنا من أوائل الدول التي وقعت على معاهدات واتفاقيات الحقوق الخاصة المعنية لهذه الفئة وضرورة إعادتها لحضن المجتمع الطبيعي، وهذا ما نقدمه اليوم للعالم كله حين جمعنا ما يقارب 1000 رياضي ليشاركوا العالم على أرض النور والتسامح في لوحة تعزز إنسانية الإمارات وعدالتها وسماحتها، هي كلمة قالها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومازالت ترن في آذاننا: حلم عزيز وصار واقعاً.