كلباء الخير تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017 حفل غير عادي، ودعوات غير مكررة.. وبادرة تدل على أن الفكرة كانت حقيقية وفعلية، وليست من أجل «البرستيج» والصور، هذا ما قامت إدارة نادي اتحاد كلباء، مشكورة في حفلها الرائع والمؤثر. قدمت الدعوة لعدد من نجومها الأجانب الذي لعبوا للفريق في أوائل الثمانينيات، وتم استدعاؤهم من بلدانهم، وكأنهم يعيدون إحياءهم من جديد، وتم تكريم المؤسسين والذين صنعوا اللبنة الأولى في أساس هذا النادي، وقدموا حفلاً كبيراً يعتبر الأضخم في رياضتنا خلال الفترة الأخيرة، حيث فاق عدد المكرمين الفعليين 400 شخصية، ممن قدموا وخدموا وأفنوا أجمل أيام عمرهم في هذا النادي العريق. في زمن انشغلت فيها الإدارات بالمنافسات الميدانية، وتخصيص الأموال للعقود، والانشغال بمشاكل الفريق الأول، كانت إدارة اتحاد كلباء مختلفة في نهجها مبتكرة في طريقة تفكيرها، وجاءت بكل أجيال النادي وأقطابه ورموزه من كل الألعاب، وقدمت لهم بادرة تكريم أذرفت الدموع في أعين البعض منهم، والذين ظنوا لوهلة أن أجمل أيامهم باتت مجرد ذكرى في القلوب، لا مكان لها بين من يقودون النادي في الوقت الراهن. شاهدنا أسماء كثيرة، وسعدنا بوجود شخصيات رفيعة ومؤثرة.. وصعد على المنصة كل الرعيل الأول والمؤسسين والمتميزين.. وكانت هناك لفتة رائعة بتكريم خاص للشيخ محمد صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة، والذي قدم لكرة الإمارات ورياضتها الكثير، ورغم ابتعاده، ولكنه بقي رمزاً ومستشاراً واسماً مؤثراً في رياضتنا. هناك وجه جميل في رياضتنا، وهناك أيادي بيضاء وهناك مبادرون ينشرون الإيجابية، ويشعرونك بقيمة الوفاء في دولة تقدر المبدعين وتكرم المخلصين. عيسى خلفان الذباحي وفريق عمله، لم يكن ليلومهم أي أحد لو لم يقوموا بهذه البادرة، وهم لم يسعوا للبهرجة الإعلامية والصيت العالي من دون مضمون، فقد كان واضحاً أنهم كانوا فعلاً يريدون تكريماً حقيقياً وتقديراً ملموساً وبادرة تدخل قلب كل من وصل القاعة، وهذا ما نريده فعلاً، فالمؤسسون والقدامى وأبناء الأجيال السابقة قدموا تضحيات حقيقية، يستحقون أن تذكر أسماؤهم في لائحة شرف أنديتهم. علي بن يوسف الحمادي، وهو أحد مؤسسي النادي، وعادل محمد وهو أبرز من قدمته مدينة كلباء لكرة الإمارات والحسن مادو الذي لا يزال يذكره المحبون، وغيرهم الكثير ممن نعرفهم، أو حتى طواهم النسيان، كلهم حضروا وكُرموا في ليلة خميس سعيدة وفريدة من نوعها، أشبه بعرس تاريخي لن يتكرر!. كلمة أخيرة إدارة اتحاد كلباء قدمت درساً مجانياً للجميع، كل كلمات الشكر لا تكفيهم.