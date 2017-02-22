«مؤتمر العوير» تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017 توقعت أن يذهب اتحاد الكرة إلى العوير لسماع ما عانى منه نادي دبي من ضرر اضطره لعقد مؤتمر صحفي طارئ، متحدثين من خلاله عن تأثرهم من الأداء التحكيمي في الدوري، أو مما قاله الحكم عادل النقبي لأحد لاعبيهم، ولكن كانت ردة الفعل أغرب، فلجنة الحكام قررت أن تحيل خليفة بن حميدان إلى الانضباط بدل احتواء الموقف والاستماع لآرائهم في اجتماع ودي! ورئيس لجنة الحكام جاء بالانتخابات وبتصويت الأندية ومن أجل خدمتهم، ومن أول احتجاج، وبدل أن يستمعوا للآراء وينظروا لبيان النادي والاتهامات المذكورة، ويشكلوا لجنة تحقيق داخلية لحفظ حقوق النادي إن وجدت، تم التعامل مع الموقف بكل فوقية، وتقديم شكوى على التصريحات وتحويلها للانضباط بفرض سياسة تكميم الأفواه! كنت أتوقع أن تطلب لجنة الحكام مادة «الفيديو» التي قدمها النادي في المؤتمر، والتي شرحت الحالات التحكيمية التي تعرض من خلالها الفريق للظلم من بعض قرارات الحكام ودراسة ما يحدث من باب الاحترام على الأقل، وكنت أتوقع أن يستمعوا بشكل رسمي لما قاله اللاعب محمد سبيل متهماً من خلاله الحكم عادل النقبي بإهانته، وكنت أتوقع أن تهتم اللجنة على الأقل للإصابة الخطرة التي تعرض لها اللاعب حسن عبدالرحمن، والتي ستبعده عن الملاعب طويلاً من دون أي حماية من الحكم، ولكن للأسف تم تجاهل كل ذلك، ورمي كل ما قاله خليفة بن حميدان خلف ظهورهم! اتحاد الكرة والأندية والإعلام والجماهير كلهم يتفقون على أن الحكام بشر، ولكن يبدو أنهم بشر في القرارات الخاطئة أو الفادحة التي يتخذونها في الملعب، وملائكة لو اتهموا بإهانة اللاعبين أو الاعتداء عليهم لفظياً، وكأنهم محصنون من اللجان القضائية، علماً أن الجميع سواسية أمام القانون، سواء في الرياضة أو الحياة المدنية، إلا إذا كانت لمهنة الحكام صلاحيات وحصانة بخصال ملائكية لا نعرفها. عموماً ما يثير الاستغراب، أن اللجنة إياها لا تناقش حالات الحكام وقراراتهم في البرلمان الأسبوعي للجنة، ويتم التعامل معها وكأنها بطولة هامشية لا أهمية لها! أليس هذا هو نفسه الاتحاد الذي فرح وأعلن البشارة بعودة أحد الأندية للعب الكرة مجدداً في دوري الهواة، وكنا نتوقع بعدها من هذا الاتحاد أن يكون بمثابة الأب الحنون الذي يسمع لهموم الهواة ومشاكلهم، ولكن يبدو أنها مشاعر حماسية بعد الفوز في قاعة الانتخابات. كلمة أخيرة ما ذكره نادي دبي كان يستحق أن يتحول إلى بند لمحضر اجتماع، وليس إلى رسالة شكوى للجنة قانونية.. عش رجباً ترى عجباً!