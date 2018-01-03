هنا الكويت

2018-01-04 فيديو العرس 2018-01-03 الحلم الذي ضاع! 2018-01-02 اعتزال الأسطورة 2018-01-01 قبل قرن من الزمن مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-12-31 دمعة رياض 2017-12-30 من أجل العراق 2017-12-29 «مب وقته» 2017-12-28 تغريدة عبدالله بن زايد 2017-12-27 هل أنت معي؟ 2017-12-26 نقطة ضائعة 2017-12-25 بين الوفاء والمسؤولية 2017-12-24 سلمت للمجد 2017-12-23 أصل الحياة 2017-12-22 الوصية 2017-12-16 درس من أبوظبي 2017-12-15 حدث في مدينة زايد 2017-12-13 كيف تهزم مدريد؟ 2017-12-12 من وحي البطولة 2017-12-11 صناعة التاريخ 2017-12-10 المغرور وصل! 2017-12-09 انسوا مدريد! 2017-12-08 روحٌ في الجزيرة 2017-12-07 الأرقام والمونديال 2017-12-06 رسالة من أبوظبي 2017-11-29 رجل التسامح 2017-11-27 كلام «رياييل» 2017-11-26 المدربون معادن! 2017-11-22 محطات دورينا 2017-11-21 بين الدمج والصمت! 2017-11-20 عفواً بوفارس 2017-11-19 الهيئة والمصباح السحري 2017-11-16 حرب بالوكالة 2017-11-14 استقيلوا يرحمكم الله 2017-11-13 المسرحية الهابطة! 2017-11-02 انزل الميدان! 2017-11-01 العين.. في أزمة! 2017-10-31 عائلة اسمها «دبا» 2017-10-24 موضوع غير مهم! 2017-10-15 الظلم ظلمات 2017-10-12 لمعلوماتك 2017-10-10 «حتة» من الجنة 2017-10-09 مدينة النور 2017-10-08 العربة والحصان 2017-10-05 خطيئة الذباحي ! 2017-10-04 هل من إجابة؟ 2017-10-03 هي فوضى؟! 2017-10-02 احنا ناقصين! 2017-10-01 شوية أدب 2017-09-28 وعد عرقوب 2017-09-27 حُب الخليج 2017-09-26 إخوان شريفة! 2017-09-25 هذا للعلم! 2017-09-24 نقطة الصفر! 2017-09-18 «ليش» الزعل ؟! 2017-05-07 أن تكون محترماً! 2017-04-27 تحت قبة المجلس 2017-04-25 من أنت! 2017-04-24 وعود للبيع! 2017-04-20 ابتسامة «منصور» 2017-04-19 دوري المعاناة! 2017-04-17 نحن نضحي! 2017-04-16 سلامات عدنان 2017-04-09 مؤتمر الخوانيج! 2017-04-05 الحي يحييك! 2017-03-30 زمن الأقنعة 2017-03-29 أنا آسف 2017-03-26 رسالة «بوخالد» 2017-03-23 المنتخب بيلعب اليوم! 2017-03-22 سلطان الهجن 2017-03-21 السعادة مع المنتخب 2017-03-20 الشياطين الجدد 2017-03-19 المعسكر الياباني 2017-03-16 من سقراط إلى تين كات! 2017-03-15 جهابذة الإدارة 2017-03-14 منتخب الفخر 2017-03-13 استقالة الغفلي 2017-03-12 ضاعت الهيبة 2017-03-08 إلى اللجنة الأولمبية مع التحية 2017-03-07 الاجتماع السري! 2017-03-06 محظوظ ومقرود 2017-03-05 قبل الغرق! 2017-03-02 بين الشجاعة والصراحة 2017-03-01 سياسة التهميش! 2017-02-28 ضاع الحل! 2017-02-27 كلباء الخير 2017-02-22 «مؤتمر العوير» 2017-02-19 سعيد وكلمة الحق! 2017-02-16 عدم اختصاص! 2017-02-14 نحن فاشلون 2017-02-13 فيديو «الباروكة»! 2017-01-26 وقت «الضرب»! 2017-01-25 القفز من فوق الجسر 2017-01-24 أبشروا! 2017-01-22 من وحي الجولة 2017-01-19 كوميديا الانتقالات 2017-01-18 هذا والله أعلم 2017-01-17 العيال والواتساب 2017-01-16 آخر نكتة 2017-01-15 نحن نفهم 2017-01-09 الرجل الوحيد! 2016-12-25 هذه المرة.. شكراً! 2016-12-22 أعتذر! 2016-12-19 في نواصيها الخير 2016-12-15 صداع الهواة! 2016-12-13 لا تستغربوا! 2016-11-26 يوم الرجال 2016-11-24 قيد البحث والدراسة! 2016-11-22 المانيكان أنواع! 2016-11-21 خطأ بنصف مليون 2016-11-20 تعالوا العين! 2016-11-17 السؤال الصعب! 2016-11-15 حدث قبل عشرين عاماً! 2016-11-07 كلمات متقاطعة 2016-11-04 إدارة الفوضى! 2016-11-03 كرامة الجوكر 2016-11-02 لن نعترض 2016-11-01 بس.. أقول 2 2016-10-31 بس.. أقول! 2016-10-27 الاجتماع الساخن! 2016-10-26 قبل أن ينكسر النصر! 2016-10-23 من أجل أبناء الحداد 2016-10-14 هذا ليس دورنا 2016-10-13 قبل أن يضيع الحلم! 2016-10-09 من نلوم؟ 2016-10-08 حكمة الصمت! 2016-10-06 لا يعني السلام فقط! 2016-10-05 عودة الأقوياء 2016-09-29 قلب لونه بنفسج! 2016-09-28 عُقد ليُلغى! 2016-09-27 3 أسئلة 2016-09-22 فاصل ونواصل 2016-09-20 مواقف الكبار 2016-09-19 ليتهم مثله 2016-09-04 الزوبعة! 2016-05-18 إهانة ملاعبنا 2 2016-05-17 إهانة ملاعبنا 2016-05-08 أنتم «أهلي» 2016-05-04 أيام السركال 2016-05-03 الواقع الجديد 2016-05-02 كفارة يمين! 2016-04-18 أسعد رئيس 2016-04-15 ماذا تعرفون عنها؟ 2016-04-14 هجمة مرتدة سيادة الرئيس! 2016-04-13 تفاءلوا..! 2016-04-06 تحبون الأزرق؟ 2016-04-04 لو كُنتَ .. 2016-04-03 عندما ينتصر الوحدة 2016-04-01 أن تكون في «الاتحاد» 2016-03-31 ما نسينا 2016-03-30 شكراً 2016-03-28 لماذا يجب أن نفوز؟ 2016-03-27 أسئلة حول المنتخب 2016-03-26 عفواً.. الباب مغلق! 2016-03-09 ماذا لو! 2016-03-08 اتحاد خلف الأسوار 2016-03-06 مؤامرة على الاتحاد! 2016-03-01 حسافة يا كويت 2016-02-28 4 أيام في زيوريخ 2016-02-16 متى نلعب الموسم المقبل؟ 2016-02-15 ولعت! 2016-02-14 الأستاذ حمدان 2016-02-11 استقيلوا 2016-02-10 القمة 2016-02-09 إلى وزارة الداخلية مع التحية 2016-02-08 مرشح بـ«الغصب»! 2016-01-27 العقل المدبر 2016-01-25 منتخب الأعذار 2016-01-17 بائع الوهم 2016-01-04 من نصدق ؟ 2016-01-03 سلطان الحكيم 2015-12-31 في العام الجديد 2015-12-22 عودة إلى الأضواء 2015-12-21 نقطتان فقط 2015-12-20 تطبق الشروط والأحكام 2015-12-17 رجل من مدرسة الإبداع 2015-12-15 سيدي الرئيس.. تعلّم 2015-12-13 فكرة إلى لجنة الحكام 2015-12-11 شمس زعبيل 2015-12-10 أبو العُريف 2015-12-08 اقفز إلى البحر 2015-11-30 مرحلة الهرج 2015-11-25 يوم جديد 2015-11-24 دموع الرجال 2015-11-23 اتحاد الفوضى 2015-11-21 قبل ساعة من المباراة 2015-11-05 البال المشغول 2015-11-04 جبهات المعارضة 2015-11-03 أحلام العمومية 2015-10-30 إلى الشعباوية مع التحية 2015-10-29 للمتفوقين كلمة 2015-10-28 الخدعة الكبيرة 2015-10-25 الأجندة المتورطة! 2015-10-21 صراع الجبابرة 2015-10-20 موعد خاص 2015-10-19 الفوضى 2015-10-15 عيشوا اللحظة 2015-10-14 ضبط النفس 2015-10-11 من حقنا 2015-10-10 إلى اللاعبين فقط؟ 2015-10-05 لأنها مصر 2015-10-01 الفريق الثقيل 2015-09-06 والدي.. نحن بخير 2015-09-03 أنواع الجمهور الإسباني 2015-08-31 نلعب أم نغلق «الدكان»؟ 2015-08-30 رسائل جديدة 2015-08-28 تعالوا هنا! 2015-08-26 وطن اسمه الأهلي 2015-08-25 رسالة من النيابة 2015-08-24 جوانب مضيئة 2015-08-23 دعاية شامبو.. مع رامبو 2015-08-08 كلمة حب 2015-08-04 شكرا للملاعب الكويتية 2015-07-23 بين الوصل والزعابي 2015-07-22 مطلوب ظهير 2015-07-21 شكوى الشباب 2015-07-09 بين الفكرة 2015-07-08 شوية احترام (2) 2015-07-07 «شوية» احترام 2015-07-03 فضفضة الجمعة 2015-07-02 التوافق يكسب 2015-06-15 الأغلى ليس الأفضل 2015-06-14 صوتك أمانة 2015-06-13 الأهلي بطل التناقضات 2015-06-12 الوصل.. بين الحقيقة والوهم 2015-06-11 رجال خلف الانتصار 2015-06-10 موسم مليء بالحجج 2015-06-09 الشباب.. واقعية أم ماذا؟ 2015-06-08 الجزيرة والتغيير 2015-06-07 العين ونصف الكوب 2015-06-05 أسطورة النصر 2015-05-22 فضفضة الجمعة 2015-05-20 من ستشجع اليوم؟ 2015-05-15 شوية عالمية 2015-05-12 لأنه مختلف 2015-05-10 لا تنسوهم 2015-05-07 انتقدوني أنا 2015-05-04 غاب الرئيس 2015-04-30 ماذا نريد من محمد خلفان؟ 2015-04-14 الميل الأول كان في الدمام 2015-04-10 خذ الجديد 2015-04-09 الوصلاوية يسألون 2015-04-08 فتوى الوصل 2015-04-07 لجنة «الوهم» 2015-04-06 البطل المستقيل 2015-04-01 اللجنة القوية 2015-03-27 التحدي 2015-03-24 صباح مختلف 2015-03-20 انسَ!! 2015-03-19 هذه جديدة يا دكتور 2015-03-16 من دون «زعل» 2015-03-15 افهموها أنتم 2015-03-14 ببساطة.. موظف الـ IT 2015-03-13 ملفات عالقة 2015-03-09 فال السعد 2015-02-24 زحمة 2015-02-13 الصدمة 2015-02-12 إما حماس أو انفعال 2015-02-11 نريد قمة رياضية 2015-02-08 أسئلة بريئة 2015-02-06 اليوم الطويل 2015-02-03 الشامتون 2015-02-02 رسائل 2015-02-01 المدح والنقد 2015-01-30 مهدي فوق النقد 2015-01-29 أصوات الرعد 2015-01-28 حان وقت التبرير 2015-01-27 ماذا يعني لكم «الأبيض»؟ 2015-01-26 بعض ما في القلب 2015-01-24 حظ الأبطال 2015-01-23 باقٍ على المباراة نصف ساعة 2015-01-22 عندك سيجارة 2015-01-21 لا تصدق نفسك 2015-01-20 لأننا إماراتيون 2015-01-19 حان الأوان يا إيران 2015-01-18 لأنهم طيبون 2015-01-17 احذروا هذا اليوم 2015-01-16 فوز وأسئلة 2015-01-15 عزيزي المدير 2015-01-14 انظر إلى نفسك أولاً 2015-01-13 ماذا يحدث في آسيا؟! 2015-01-12 عودة الساجدين 2015-01-11 حدث ذلك في غرفة الملابس 2015-01-10 العلة في معلول 2014-10-21 معلم اسمه «الاتحاد» 2014-05-21 النصر وكفى 2014-05-16 منصور ورؤية أبوظبي 2014-05-08 تعلمت هذا الموسم 2014-04-24 استعدوا للتعبئة 2014-04-08 هكذا نحن 2014-02-25 الملة 2014-02-20 أنتم.. أنتم! بدون مونتاج عمران محمد هنا الكويت تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018 هنا الكويت.. أرض الحلم.. بلد الطيبة والكرم.. أميرها صُباح وشعبها شمس ينور كل الأرجاء، هنا الكويت، حيث ستكون الإمارات على موعد آخر مع الفرح.. موعد جديد مع النصر.. هنا الكويت.. حيث الحشود.. والجماهير.. والأعلام.. وتحية حصنتك باسم الله يا وطن. هنا الكويت.. هنا النهائي المرتقب.. هنا الحلم الذي يتجدد.. هنا الفوز المنتظر.. هنا التاريخ الذي سنسجله.. هنا اللقب الذي نريد أن نرفعه.. هنا الانتصار المرتقب. لا نريد سوى الفوز.. سوى التتويج والعودة بالكأس.. لا نريد سوى أن تفرح البيوت والفرجان.. وتبتسم القيادة وتخرج مسيرات الفوز محتفلة بالانتصار الكبير. نملك كل شيء.. وتم توفير كل شيء.. جاءت كل الإمارات.. وأعلنت المبادرات.. وسيكون استاد جابر مليئاً بجماهير المنتخب ومحبيه.. ستكون المقاعد صاخبة بأهازيج الأبيض ومنصور وشد العزوم. هنا الكويت.. هنا أرض الفن والمسرح والطرب.. أرض الفرح والنشوة والفخر، تحبها الإمارات، وتتفاءل باسمها وأرضها.. تحبها الإمارات وترفع معها الرايات في السراء والمحن.. هنا الكويت.. أرض الإمارات الثانية. هنا الكويت.. جئنا إليها لإنجاح حدثها.. والمشاركة في بطولتها.. وتلبية دعوة كريمة من أميرها.. جئنا إليها محبين صادقين.. كي نتعاضد ونتكاتف ونؤكد رسالة أن خليجنا واحد.. ومصيرنا واحد.. وأن اسمنا ثابت وراسخ، منذ البطولة الأولى.. والظهور الأول.. والمشاركة الأولى.. ورغم كل الظروف.. وكل الأزمات.. وكل العواصف والمطبات.. جئنا إليها كي نرفع راياتنا وأعلامهم.. كي نحيي شعوبهم ونصافحهم.. جئنا إليها.. كي نحمل الكأس ونحتفل معهم بالنصر. الكأس سيعني الكثير.. سيعني مرحلة جديدة.. سيعني أن التحدي سيكون لقب القارة.. الكأس يعني أن الروح ستعود.. وأن الثقة ستكبر.. وأن الخطة تمشي في الطريق السليم. الفوز هو أقل رسالة شكر نقدمها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفوز هو أقل كلمة حب نقدمها إلى حكام الإمارات، الفوز هو أصغر قبلة نرسمها على جبين كل أمهات الإمارات.. الفوز هو ابتسامة صادقة نرسلها إلى جنودنا المرابطين في اليمن.. الفوز هو ضحكة طفل.. وعناق أصدقاء.. ودمعة فرح تراها في عيون كل حبيب ورفيق. المبادرات قدمت.. والطائرات وصلت.. والحشود اكتملت والأعلام جهزت.. والأهازيج غنت بأعلى الأصوات وأجمل الكلمات.. وحتى خطة اللعب والتشكيلة والأسماء والفكرة اكتملت.. وكلنا في انتظار لحظة واحدة.. لحظة نقف جميعاً صفاً واحداً.. نرفع الرؤوس عالياً وننشد حصنتك باسم الله يا وطن. كلمة أخيرة اسم الكويت يرمز للقلعة.. واليوم سيكون رمزاً جديداً للفرحة، قولوا يا رب. Tweet