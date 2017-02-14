سعيد وكلمة الحق!

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2015-10-21 صراع الجبابرة 2015-10-20 موعد خاص 2015-10-19 الفوضى 2015-10-15 عيشوا اللحظة 2015-10-14 ضبط النفس 2015-10-11 من حقنا 2015-10-10 إلى اللاعبين فقط؟ 2015-10-05 لأنها مصر 2015-10-01 الفريق الثقيل 2015-09-06 والدي.. نحن بخير 2015-09-03 أنواع الجمهور الإسباني 2015-08-31 نلعب أم نغلق «الدكان»؟ 2015-08-30 رسائل جديدة 2015-08-28 تعالوا هنا! 2015-08-26 وطن اسمه الأهلي 2015-08-25 رسالة من النيابة 2015-08-24 جوانب مضيئة 2015-08-23 دعاية شامبو.. مع رامبو 2015-08-08 كلمة حب 2015-08-04 شكرا للملاعب الكويتية 2015-07-23 بين الوصل والزعابي 2015-07-22 مطلوب ظهير 2015-07-21 شكوى الشباب 2015-07-09 بين الفكرة 2015-07-08 شوية احترام (2) 2015-07-07 «شوية» احترام 2015-07-03 فضفضة الجمعة 2015-07-02 التوافق يكسب 2015-06-15 الأغلى ليس الأفضل 2015-06-14 صوتك أمانة 2015-06-13 الأهلي بطل التناقضات 2015-06-12 الوصل.. بين الحقيقة والوهم 2015-06-11 رجال خلف الانتصار 2015-06-10 موسم مليء بالحجج 2015-06-09 الشباب.. واقعية أم ماذا؟ 2015-06-08 الجزيرة والتغيير 2015-06-07 العين ونصف الكوب 2015-06-05 أسطورة النصر 2015-05-22 فضفضة الجمعة 2015-05-20 من ستشجع اليوم؟ 2015-05-15 شوية عالمية 2015-05-12 لأنه مختلف 2015-05-10 لا تنسوهم 2015-05-07 انتقدوني أنا 2015-05-04 غاب الرئيس 2015-04-30 ماذا نريد من محمد خلفان؟ 2015-04-14 الميل الأول كان في الدمام 2015-04-10 خذ الجديد 2015-04-09 الوصلاوية يسألون 2015-04-08 فتوى الوصل 2015-04-07 لجنة «الوهم» 2015-04-06 البطل المستقيل 2015-04-01 اللجنة القوية 2015-03-27 التحدي 2015-03-24 صباح مختلف 2015-03-20 انسَ!! 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ومن الأفضل أن يعلق هذا القانون، ويجمد لحين الانتهاء من جميع إجراءاته، فالساحة ليس ناقصة خلافات وجدلاً وشكوكاً على مقص وشعر وفتاوى صالونات وحلاقين! دائماً ما يُتهم سعيد عبدالغفار بأنه رجل متشائم لا يرى إلا العيوب، ينتقد بشدة ولا يُجامل ولا يعجبه العجب.. ولكن أثبت الوقت أنه الصح، فهو حذّر من الكثير من الأمور، والتي فعلاً حصلت ونادى ببعض المبادرات التي قد تصلح الحال، وكان الزمن كفيلاً بإنصاف هذا الرجل الغيور الذي رفض أن تُخبأ مشاكلنا وترمى بعيداً ليكشفها رغم يقينه بقسوتها ومرارتها، كل ما كان يهمه أن يقول كلمة الحق! النقلة الفنية التي طرأت على فريق الوصل تستحق التصفيق والإشادة وليس النقد، الفريق تحول إلى منافس على الدوري، بعد أن كان بعيداً عنه مواسم طويلة، وصفقات اللاعبين المحليين كانت ناجحة ومؤثرة، ويجب على بعض الجماهير أن تدرك أن المنافسة على الدوري ستأتي على مراحل ومواسم، فمن الصعب بين يوم وليلة أن تتحول من فريق في الظل إلى بطل، اصبروا على الوصل فهو عاد لمكانته الطبيعية. كلمة أخيرة تغير المدرب الذي تسبب بالخسارة السباعية، وعاد الشارقة وخسر بالخمسة من الفريق نفسه، أين العلة! 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