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كفو يا «الأحمر»
تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017
أسعد فوز البحرينيين، أمس الأول، وتأهلهم إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج بالكويت، كل الخليجيين، والسبب أن البحرين وأهلها دائماً حالة خاصة، كما أن هناك الكثير من التعاطف مع المنتخب البحريني بالذات، والذي جاء إلى الكويت يمني النفس بأن يحقق في «خليجي 23»، ما فشل في تحقيقه على مدار تاريخ البطولة، ورغم أنها أول من استضاف كأس الخليج عام 1970، إلا أنها حتى الآن لم تحقق المراد.
لم يكن المنتخب البحريني مرشحاً في أي وقت لإحراز اللقب، مثلما كان في نسختي 2003، وكذا في النسخة التي استضافتها البحرين عام 2013، لكن شيئاً لم يتحقق، ولعل ذلك هو سبب التعاطف الرئيسي مع البحرين التي نحمل لأهلها كل الود وكل الحب، ونتمنى لهم كل الخير.
الكرة البحرينية التي بدأت مسيرتها في خمسينيات القرن الماضي، وحصلت على المركز الرابع في كأس الأمم الآسيوية عام 2004، ووصلت إلى المركز الرابع والأربعين في تصنيف «الفيفا» في 2004 أيضاً، وجائزة أفضل فريق متطور في العام نفسه، والتي أوشكت على الصعود إلى المونديال مرتين، بحاجة اليوم إلى دفعة، وأعتقد أن كأس الخليج قد تمنح هذه الدفعة للفريق الشاب الذي يضم عناصر مميزة، تتطلع إلى استكمال المسيرة والوصول إلى إنجاز حقيقي، والخروج من موقعها في التصنيف، والذي لا يناسب طموحاتها، فهي حالياً ما بين المئة والعشرين والمئة والثلاثين.
الكرة البحرينية، تاريخ عطاء ممتد من حمود سلطان وإبراهيم زويد وحسن زليخ وخليل شويعر، إلى محمود جلال وعلاء حبيل وحسين علي ومحمد سالمين والمشخص، وإلى كل المارين على جسر الكرة.. كل تلك الصور كانت حاضرة في مشهد التأهل، ولذا كانت فرحة الجماهير البحرينية طاغية، وشهد كورنيش الكويت ليلتها احتفالات تليق بـ «الأحمر» وجماهيره التي تتطلع لما هو أبعد مما وصلوا إليه.
المدير الفني الجديد لـ «الأحمر»، التشيكي ميروسلاف سكوب، أمامه فرصة كبيرة لترسيخ مكانته كمدرب للفريق، وأن يكتب عنواناً جديداً لنفسه وللمنتخب، ولديه من يستطيع أن يعول عليهم، فقد رأيناهم أمس الأول، والحقيقة أنهم كانوا رجالاً، كافحوا من البداية حتى النهاية، وحققوا مع أرادوا بنهاية المباراة، بعد جهد مضن يحسب لهم بالقطع، وعدم استسلام وأداء حتى اللحظات الأخيرة.
الأهم أن منتخب البحرين تحمل عبء الخروج بالبطولة من دائرة المشاكل والفتن.. «الأحمر» تولى مهمة تنظيف البطولة، ليلعب الجميع الآن في أجواء لا مكان فيها إلا للحب، بعيداً عمن يؤجج الفتن.
** كلمة أخيرة:
تأهل «الأحمر» بطعم ماء الورد.. إنجاز يليق بمن يحملون الود.