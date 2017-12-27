المواجهة الأصعب

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2014-09-28 الاستقرار .. «كلمة السر» 2014-09-25 الإداري المحترف!! 2014-09-24 «اليد المرتعشة» 2014-09-23 دروس «لامبارد» 2014-09-22 طائرة الفجيرة 2014-09-21 أسئلة حائرة .. 2014-09-18 لن تنام العين 2014-09-17 بين توريه.. ومانويل 2014-09-16 من أجل «عين» 2014-09-15 العالم بين يديك 2014-07-14 أبطالنا في الكأس 2014-07-13 الليلة الكبيرة 2014-07-12 النهائي الأول 2014-07-11 المزيد من الذل! 2014-07-10 ليس من حقك إلا البكاء 2014-07-09 صاحب صاحبه! 2014-07-08 تهديد بالقتل! 2014-07-07 ولا في الأحلام 2014-07-06 هذا يكفي! 2014-07-05 «الفيفا» والنجوم! 2014-07-04 كرتُنا وكُرَتهم! 2014-07-03 البطل له ملامح 2014-07-02 لم يبرحوا خيخون! 2014-07-01 مباراة الأبراج! 2014-06-30 ثأر لكل العرب 2014-06-29 خدعوك فقالوا 2014-06-28 20 عاماً من الانتظار 2014-06-27 ميسي «دي ليتشه»! 2014-06-26 المستذئب! 2014-06-25 صدمة رونالدو! 2014-06-24 وعد الرجال 2014-06-23 أيوووه.. يا جيان 2014-06-22 ليست مفاجآت 2014-06-21 سقطة صحفية 2014-06-20 حدث في مثل هذا اليوم 2014-06-19 أحباب الكرة! 2014-06-18 الرئيسة في غرفة الملابس 2014-06-17 دربك «خضر» 2014-06-16 العالم الجديد 2014-06-15 قصة للأحفاد 2014-06-14 المؤامرة! 2014-06-13 حلم ليلة صيف 2014-06-12 كما لم أكتب من قبل! 2014-05-19 إنه «الزعيم» 2014-05-18 ليلة الكنز 2014-05-15 «العين» والقلب 2014-04-22 الوطن.. «تلك هي المسألة» 2014-04-20 «ابتسامة شعب» 2014-03-13 عاد الجزيرة وعاد زنجا 2014-03-12 على مَن تُفتشون؟ 2014-03-11 لأننا من هذا الوطن 2014-03-10 كل هذا الماضي 2014-03-06 طعم الفوز 2014-03-05 لم يعد خيالاً 2014-03-04 أبوظبي - مانشستر 2014-03-03 لسنا نعاماً! 2014-02-27 العقاب والمستشفى! 2014-02-26 رعاة vip 2014-02-25 السقوط! 2014-02-24 نكتة غابش! 2014-02-23 الحرث في الماء 2014-02-20 ميلاد جديد 2014-02-19 إدارة المشاكل! 2014-02-18 لمن نعتذر؟ 2014-02-17 نصف عام! 2014-02-16 أوهام كيكي 2014-01-23 «بيت خبرة»! 2014-01-22 لبيك يا وطن 2014-01-21 طارق يعود 2014-01-20 السقف المثقوب 2014-01-19 الوهم! 2014-01-16 الكرة الذهبية وأنانية النجوم 2014-01-15 العين المحظوظ 2014-01-14 مرحباً بالأشقاء 2014-01-13 الجو جيتسو.. تلك الثقة 2014-01-08 أبوظبي والجو جيتسو 2014-01-07 «زمن خميس» 2014-01-06 «المركاضو»! 2014-01-05 «شفّروه» وأريحونا! 2013-12-29 الروح التي قتلناها 2013-12-26 رسالة «الواتساب» 2013-12-25 «السماوي» الذي نريده 2013-12-24 أجنبي على الدكة! 2013-12-23 «نحبك خليفة» 2013-12-22 «كروت محروقة»! 2013-12-12 خلف المرمى 2013-12-11 «تغريدة» حزينة! 2013-12-10 شركاء لا فرقاء 2013-12-09 أسدٌ عليّ! 2013-12-08 في الانتظار! 2013-12-05 «الأمانة» و«الفُرجة» 2013-12-03 لا شيء مثلك يا وطن 2013-12-02 في مثل هذا اليوم 2013-11-27 كل هذا النصر 2013-11-26 دبي «العابر»! 2013-11-25 هنيئاً لكل الإمارات 2013-11-21 العدل «الظالم»! 2013-11-20 الغرب الهزيل! 2013-11-19 دبي .. عقول للمستقبل 2013-11-18 نصف «مشاوي»! 2013-11-17 الدقيقة 42 2013-11-14 أجيال للفخر 2013-11-13 زاوية ضيقة 2013-11-12 خطيئة كوزمين 2013-11-11 لاعب من «الجمعية»! 2013-11-10 منصور أصاب الهدف 2013-11-07 وطن في علم 2013-11-06 كلام إعلام 2013-11-04 قادتنا .. شموس الأمل 2013-11-03 حين تترجل الأحلام 2013-10-31 الأمام في الخلف! 2013-10-30 في الهم «وصلُ» 2013-10-29 خرج المنتخب وبقي «نهيان» 2013-10-28 ماذا لو كان مقنعاً؟ 2013-10-27 التقرير الخطير! 2013-10-24 مآرب أخرى 2013-10-23 «تخاريف»! 2013-10-22 عامر يرد على راشد! 2013-10-21 «يعايشك بالزاف» 2013-10-20 يوم بسنوات 2013-10-19 القرار دائماً بيديك 2013-10-18 المونديال والجمهور 2013-10-03 هؤلاء هم قادتنا 2013-10-02 قضية بلا متهم! 2013-10-01 الوكيل من جزر القمر! 2013-09-30 انفجار «باروت» 2013-09-29 السر في بني ياس 2013-09-26 تفاؤل و «مرض» 2013-09-25 شيء في صدري! 2013-09-24 الشاعر «فزاع» 2013-09-23 العمر لحظة! 2013-09-22 «الأمانة» في إجازة! 2013-09-18 لاعب مشغول البال! 2013-09-17 العين و«الملح» 2013-09-16 عندما يصغُر الكبار! 2013-09-15 كلمة واحدة تكفي 2013-09-12 أصل الثقة 2013-09-11 «أبيض» ناصع 2013-09-10 لقب تشتريه! 2013-09-09 ليتنا مثل الصُوَر! 2013-09-08 «تو الناس»! 2013-09-05 صفقات و«سقطات» 2013-09-04 «ذي بيل» 2013-09-03 «من أولها» ! 2013-09-02 ليست عنواناً! 2013-09-01 البداية وطن 2013-05-30 النهاية لـ «الفرسان» 2013-05-29 عطاء بو خالد 2013-05-28 كل هذا الحب للخليج العربي 2013-05-27 انتصار الكرة 2013-05-26 صناعة عيناوية 2013-05-25 فرحة سيف 2013-05-23 نعم «السماوي» يستطيع 2013-05-22 كلام النهايات 2013-05-21 من وحي الغياب 2013-04-16 الطائرة القديمة! 2013-04-15 الحياد والجُبن! 2013-04-14 مستقبل من ذهب 2013-04-11 حين لا يضيع الوقت! 2013-04-10 إبداع الجو جيتسو 2013-04-09 لا يزال في الهم بقية! 2013-04-08 «تويتر» و «البطارية» 2013-04-07 مزيد من الفرقة 2013-04-04 الكراسي التي ندافع عنها! 2013-04-03 تجاربنا وتجاربهم! 2013-04-02 لا نعرف النسيان 2013-04-01 العين .. هل من مبارز؟ 2013-03-31 الملايين لا تذهب هباء 2013-03-28 خصم مع «الخصوم»! 2013-03-27 معركة السركال 2013-03-26 مطرقة «جمعة» 2013-03-25 «الفيفا» الغبي! 2013-03-24 «العشرة الطويلة» 2013-03-21 فقراء وأغنياء 2013-03-20 احرسوا « الأمل» 2013-03-19 «شمس» مصدر فخرنا 2013-03-18 برشلونة من جديد 2013-03-17 عندما لا تحزن للخسارة! 2013-02-28 فرحتنا الكبرى 2013-02-27 ذهب الخليج 2013-02-21 «خفة دم» أم «طنازة» 2013-02-20 ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ 2013-02-19 الدواء الناجع 2013-02-18 عين على المستقبل 2013-02-17 ماجد وجمهور الوصل 2013-02-14 لا أحد يجيب! 2013-02-13 لا تجعلوني نجماً! 2013-02-12 بداية الفوز والخسارة 2013-02-11 رغم أنف الآسيوي 2013-02-10 توقعات وأمنيات 2013-02-07 ليست نزهة 2013-02-06 شباب X شباب 2013-02-05 عندما تحكم «المجنونة»! 2013-02-04 رقعة الشطرنج 2013-02-03 درس ليما 2013-01-31 أفريقيا المنسية! 2013-01-30 من جيل إلى جيل 2013-01-29 اتركوه وشأنه 2013-01-28 وكأننا لم نغب 2013-01-23 «أشياء لا تُشترى» 2013-01-22 الفرح من دار إلى دار 2013-01-21 الفارس الأول 2013-01-20 «خليفة» الخير 2013-01-19 وجه الوطن 2013-01-18 اطمئنوا.. أنتم أبطال 2013-01-17 كل هذا الحب 2013-01-16 جيل «سوبر» 2013-01-15 «أبغض الحلال»! 2013-01-14 معنا في كل مكان 2013-01-13 «جينات» الفوز 2013-01-12 اليمن «السعيد» 2013-01-11 مأزق البصرة ! 2013-01-10 في انتظار «الإقناع» 2013-01-09 إلغاء الإعلام!! 2013-01-08 اختبار «الصلاحية» 2013-01-07 ليس هرباً من حسد! 2013-01-06 «الديوانية» أول هدف 2013-01-05 لهذا ستبقى صباح جديد محمد البادع المواجهة الأصعب تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017 يخوض منتخبنا اليوم المواجهة الأصعب له في كأس الخليج، أمام الشقيق الكويتي، وكونها الأصعب، فذلك يعود لعوامل عدة، أولها، أنها حاسمة في ظل أن كل الاحتمالات قائمة، والفرق الثلاثة في المجموعة بخلاف «الأزرق»، من الممكن أن تتأهل، والثاني أن المنتخب الكويتي ليس لديه ما يخسره، وسيلعب دونما ضغط، والأهم أن عليه أن يصالح جماهيره، إن جاز التعبير، قبل أن يودع البطولة، وبالطبع فإن هذه الجماهير ستمثل حافزاً للفريق في مواجهة «الأبيض»، بغض النظر عن التأثير الذي ستحدثه الجماهير، وإن كان الحضور الكويتي في المباراتين الأوليين لفريقهم شديد التميز وقياسياً. من هنا، لا أتمنى أن أرى «الأبيض» الذي رأيته أمام عُمان والسعودية، لأنه بما قدم من مستوى في المباراتين، يمكن القول إنه في خطر حقيقي، وعودة «الأزرق» بعد رفع الكرة لا تعني أنه لا يملك كرة على الإطلاق.. بالعكس، كان حاضراً في مباراتيه أمام السعودية وعُمان، وقدم مستوى لا بأس به إطلاقاً، لا تقلل منه الخسارة في المباراتين، إذ يحسب للاعبين أنهم تماسكوا ولم ينهاروا، رغم ضيق وقت الإعداد، ورغم عودتهم من الغياب الطويل. أتمنى أن يكون الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا عثر على حلول لمشاكل «الأبيض» التي رأيناها في مباراتيه مع عُمان والسعودية، وأن يعيد التوازن إلى خطوط الفريق، وأن يدرك أنه لكي يحقق الفوز، ليس عليه أن يدافع فقط، فالمكسب وإن كان يتحقق بإحكام الدفاع، فهو بحاجة إلى مخالب أيضاً وترابط بين مختلف الخطوط. أيضاً، على اللاعبين أن يعلموا أن المسؤولية لا يتحملها المدرب وحده، فهم ليسوا على سجيتهم، وغياب الروح الواضح، والأداء الارتجالي هي أمور يسألون عنها، فقد رأيناهم من قبل ونعلم إمكانياتهم جداً، ونعلم أيضاً أن ما أصابهم ليس سببه زاكيروني وحده، وإنما يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية. مباراة «الأبيض» اليوم، يمكن أن تكون البداية الحقيقية للفريق، فبعد مواجهتين من الطبيعي أن يكون اللاعبون قد تعرفوا أكثر على طريقة مدربهم، وأن يكون المدرب ذاته تعرف إلى اللاعبين بصورة أشمل وأكثر واقعية في بطولة رسمية، وأن يكون لدى الطرفين الاستعداد للتلاقي في طريق وسط.. أن ينحاز المدرب لقدرات وإمكانيات اللاعبين، دون الاعتماد على طريقة بعيدة كل البعد عنهم، وأن يتقبل اللاعبون بدورهم مبدأ التغيير. كل التوفيق لـ «الأبيض» في مواجهة شقيقه الكويتي اليوم، وأن تكون المباراة بوابته الحقيقية إلى ما هو أبعد، خاصة أنه لا زال مرشحاً قوياً للمضي إلى اللقب.. لكن مبررات هذا التفاؤل حتى الآن لا زالت من الماضي. ** كلمة أخيرة: وحده الفوز الحقيقي.. ينسيك كل ما قبله Tweet