تشكلت الأمنيات على جزيرة الأحلام.. فعلها «فخر أبوظبي» و«فخر الإمارات» كلها.. صعد فريق الجزيرة إلى نصف نهائي الأحلام في مونديال الأندية.. إلى مواجهة ريال مدريد.. عبر أوراوا الياباني بهدف الساحر علي مبخوت، والأهم أنه عبر أسوار الشك والريبة والتحدي.. عبر حاجز الخوف من منافس يتربع على عرش آسيا، وكانت كل الاحتمالات تتجه إليه، قبل أن يثبت الجزيرة أنه الاحتمال والمعادلة والمعطيات.
عبر الجزيرة إلى مباراة الأحلام في ليلة لا تتسع لسواه ولا يزينها سواه، ولا تحلو بسواه.. عبرها فعبرنا معه نحن أيضاً الكثير من الحواجز، وبات لنا من أمنيات الكبار وكؤوس العالم موضع لقدم أو لقلب أو لفرحة.. عبرها الجزيرة وأخذ بأيدينا جميعاً إلى هذا الأفق الذي يشبه الفضاء ولم تحط عليه مراكبنا من قبل.
الخيار المثالي في بطولة كتلك، أن يلعب صاحب الأرض مع أفضل فريق في العالم.. لم يكن ذلك بحسابات البداية ممكناً.. كان قبل أوكلاند ثم قبل أوراوا أضغاث أحلام.. كنا نتحسس الطريق وننشد الفرحة لكننا نستكثرها.. كنا نقول إن كل شيء ممكن، لكننا في قرارة أنفسنا لم نكن نقر بهذا الممكن.. كنا ننظر للأمر أحياناً، وكأنه «رمية نرد» في فضاء الأحلام قد تصيب وقد تخيب، قبل أن يقول الجزيرة كلمته ويؤكد أنه فريق كبير وواقعي.. لم يحصد فوزاً بالمصادفة، وإنما بأداء الكبار وعزم الكبار.
كل ما في مباراة أوراوا كان مبهراً، لكن الإبهار الأكبر والأهم، كان في الهدف الصاعق الذي أحرزه لاعبنا المواطن علي مبخوت، وتلك من أهم ملامح لقاء العبور.. أن يسجل التاريخ هدف الفخر لابننا علي مبخوت الذي أسعد القلوب من المحيط إلى الخليج، وثأر للهلال السعودي الذي خسر موقعة النهائي الآسيوي أمام الفريق الياباني مؤخراً.
أدار الجزيرة المباراة أمس الأول على هواه، وأحكم زمام الأمور، واستحوذ في كثير من أوقاتها على أمورها من خلال خطة واقعية وعبقرية للمخضرم الداهية تين كات الذي أجاد توظيف لاعبيه، ووضع الخطة المناسبة للساموراي الياباني، فأحكم دفاعاته، واستغل ثغرات المنافس حتى تحقق الهدف الذي أصاب أهدافاً لكرة الإمارات كلها، وصعد بـ «فخر أبوظبي» للقاء الأساطير الملكية.
كل الكلام لا يبدو في روعة ما تحقق أمس الأول، وكل السطور تبدو خجلة من أن تصف جمال المشهد، لكن المشهد الأروع قادم.. حين تغمر الأضواء يوم الأربعاء ستاد مدينة زايد الرياضية في مواجهة بين فريقنا وريال مدريد.. حين يجاور مبخوت، نجم العالم والريال كريستيانو رونالدو، ليدرك عندها ماذا فعل الهدف.. وهذا يكفي.. يكفي جداً.