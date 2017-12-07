البداية فخر

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2014-06-13 حلم ليلة صيف 2014-06-12 كما لم أكتب من قبل! 2014-05-19 إنه «الزعيم» 2014-05-18 ليلة الكنز 2014-05-15 «العين» والقلب 2014-04-22 الوطن.. «تلك هي المسألة» 2014-04-20 «ابتسامة شعب» 2014-03-13 عاد الجزيرة وعاد زنجا 2014-03-12 على مَن تُفتشون؟ 2014-03-11 لأننا من هذا الوطن 2014-03-10 كل هذا الماضي 2014-03-06 طعم الفوز 2014-03-05 لم يعد خيالاً 2014-03-04 أبوظبي - مانشستر 2014-03-03 لسنا نعاماً! 2014-02-27 العقاب والمستشفى! 2014-02-26 رعاة vip 2014-02-25 السقوط! 2014-02-24 نكتة غابش! 2014-02-23 الحرث في الماء 2014-02-20 ميلاد جديد 2014-02-19 إدارة المشاكل! 2014-02-18 لمن نعتذر؟ 2014-02-17 نصف عام! 2014-02-16 أوهام كيكي 2014-01-23 «بيت خبرة»! 2014-01-22 لبيك يا وطن 2014-01-21 طارق يعود 2014-01-20 السقف المثقوب 2014-01-19 الوهم! 2014-01-16 الكرة الذهبية وأنانية النجوم 2014-01-15 العين المحظوظ 2014-01-14 مرحباً بالأشقاء 2014-01-13 الجو جيتسو.. تلك الثقة 2014-01-08 أبوظبي والجو جيتسو 2014-01-07 «زمن خميس» 2014-01-06 «المركاضو»! 2014-01-05 «شفّروه» وأريحونا! 2013-12-29 الروح التي قتلناها 2013-12-26 رسالة «الواتساب» 2013-12-25 «السماوي» الذي نريده 2013-12-24 أجنبي على الدكة! 2013-12-23 «نحبك خليفة» 2013-12-22 «كروت محروقة»! 2013-12-12 خلف المرمى 2013-12-11 «تغريدة» حزينة! 2013-12-10 شركاء لا فرقاء 2013-12-09 أسدٌ عليّ! 2013-12-08 في الانتظار! 2013-12-05 «الأمانة» و«الفُرجة» 2013-12-03 لا شيء مثلك يا وطن 2013-12-02 في مثل هذا اليوم 2013-11-27 كل هذا النصر 2013-11-26 دبي «العابر»! 2013-11-25 هنيئاً لكل الإمارات 2013-11-21 العدل «الظالم»! 2013-11-20 الغرب الهزيل! 2013-11-19 دبي .. عقول للمستقبل 2013-11-18 نصف «مشاوي»! 2013-11-17 الدقيقة 42 2013-11-14 أجيال للفخر 2013-11-13 زاوية ضيقة 2013-11-12 خطيئة كوزمين 2013-11-11 لاعب من «الجمعية»! 2013-11-10 منصور أصاب الهدف 2013-11-07 وطن في علم 2013-11-06 كلام إعلام 2013-11-04 قادتنا .. شموس الأمل 2013-11-03 حين تترجل الأحلام 2013-10-31 الأمام في الخلف! 2013-10-30 في الهم «وصلُ» 2013-10-29 خرج المنتخب وبقي «نهيان» 2013-10-28 ماذا لو كان مقنعاً؟ 2013-10-27 التقرير الخطير! 2013-10-24 مآرب أخرى 2013-10-23 «تخاريف»! 2013-10-22 عامر يرد على راشد! 2013-10-21 «يعايشك بالزاف» 2013-10-20 يوم بسنوات 2013-10-19 القرار دائماً بيديك 2013-10-18 المونديال والجمهور 2013-10-03 هؤلاء هم قادتنا 2013-10-02 قضية بلا متهم! 2013-10-01 الوكيل من جزر القمر! 2013-09-30 انفجار «باروت» 2013-09-29 السر في بني ياس 2013-09-26 تفاؤل و «مرض» 2013-09-25 شيء في صدري! 2013-09-24 الشاعر «فزاع» 2013-09-23 العمر لحظة! 2013-09-22 «الأمانة» في إجازة! 2013-09-18 لاعب مشغول البال! 2013-09-17 العين و«الملح» 2013-09-16 عندما يصغُر الكبار! 2013-09-15 كلمة واحدة تكفي 2013-09-12 أصل الثقة 2013-09-11 «أبيض» ناصع 2013-09-10 لقب تشتريه! 2013-09-09 ليتنا مثل الصُوَر! 2013-09-08 «تو الناس»! 2013-09-05 صفقات و«سقطات» 2013-09-04 «ذي بيل» 2013-09-03 «من أولها» ! 2013-09-02 ليست عنواناً! 2013-09-01 البداية وطن 2013-05-30 النهاية لـ «الفرسان» 2013-05-29 عطاء بو خالد 2013-05-28 كل هذا الحب للخليج العربي 2013-05-27 انتصار الكرة 2013-05-26 صناعة عيناوية 2013-05-25 فرحة سيف 2013-05-23 نعم «السماوي» يستطيع 2013-05-22 كلام النهايات 2013-05-21 من وحي الغياب 2013-04-16 الطائرة القديمة! 2013-04-15 الحياد والجُبن! 2013-04-14 مستقبل من ذهب 2013-04-11 حين لا يضيع الوقت! 2013-04-10 إبداع الجو جيتسو 2013-04-09 لا يزال في الهم بقية! 2013-04-08 «تويتر» و «البطارية» 2013-04-07 مزيد من الفرقة 2013-04-04 الكراسي التي ندافع عنها! 2013-04-03 تجاربنا وتجاربهم! 2013-04-02 لا نعرف النسيان 2013-04-01 العين .. هل من مبارز؟ 2013-03-31 الملايين لا تذهب هباء 2013-03-28 خصم مع «الخصوم»! 2013-03-27 معركة السركال 2013-03-26 مطرقة «جمعة» 2013-03-25 «الفيفا» الغبي! 2013-03-24 «العشرة الطويلة» 2013-03-21 فقراء وأغنياء 2013-03-20 احرسوا « الأمل» 2013-03-19 «شمس» مصدر فخرنا 2013-03-18 برشلونة من جديد 2013-03-17 عندما لا تحزن للخسارة! 2013-02-28 فرحتنا الكبرى 2013-02-27 ذهب الخليج 2013-02-21 «خفة دم» أم «طنازة» 2013-02-20 ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ 2013-02-19 الدواء الناجع 2013-02-18 عين على المستقبل 2013-02-17 ماجد وجمهور الوصل 2013-02-14 لا أحد يجيب! 2013-02-13 لا تجعلوني نجماً! 2013-02-12 بداية الفوز والخسارة 2013-02-11 رغم أنف الآسيوي 2013-02-10 توقعات وأمنيات 2013-02-07 ليست نزهة 2013-02-06 شباب X شباب 2013-02-05 عندما تحكم «المجنونة»! 2013-02-04 رقعة الشطرنج 2013-02-03 درس ليما 2013-01-31 أفريقيا المنسية! 2013-01-30 من جيل إلى جيل 2013-01-29 اتركوه وشأنه 2013-01-28 وكأننا لم نغب 2013-01-23 «أشياء لا تُشترى» 2013-01-22 الفرح من دار إلى دار 2013-01-21 الفارس الأول 2013-01-20 «خليفة» الخير 2013-01-19 وجه الوطن 2013-01-18 اطمئنوا.. أنتم أبطال 2013-01-17 كل هذا الحب 2013-01-16 جيل «سوبر» 2013-01-15 «أبغض الحلال»! 2013-01-14 معنا في كل مكان 2013-01-13 «جينات» الفوز 2013-01-12 اليمن «السعيد» 2013-01-11 مأزق البصرة ! 2013-01-10 في انتظار «الإقناع» 2013-01-09 إلغاء الإعلام!! 2013-01-08 اختبار «الصلاحية» 2013-01-07 ليس هرباً من حسد! 2013-01-06 «الديوانية» أول هدف 2013-01-05 لهذا ستبقى صباح جديد محمد البادع البداية فخر تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017 نعم هذا هو الفخر في أجمل صوره. بداية ما أجملها، امتزجت فيها كل مشاهد الإبهار والانتصار والإبداع والسعادة والتألق، وتعانقت قوة البداية مع روعة التنظيم في لوحة استثنائية باستاد هزاع بن زايد أجمل ملاعب العالم. في الليلة الأولى من ليالي المونديال العشر كان «فخر أبوظبي» يطل على العالم بأجمل صوره ويغرق «الأسطول الأزرق» أوكلاند سيتي بطل اوقيانيوس في افتتاح تاريخي لمونديال سيبقى طويلاً في الذاكرة مثل كل الأحداث والبطولات التي مرت من هنا. لم يفاجئنا الجزيرة وهو يشق طريقه بكل ثبات وهدوء وثقة ليتوج بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وبالأمس لم يفاجئنا وهو يكتب أول فصول التاريخ في مونديال أندية العالم ويحقق الانتصار الأول له والثاني لأنديتنا بعد فوز الوحدة على هيكاري يونايتد 3-0 في مونديال 2010. إنها البداية ومع «فخر أبوظبي» لاحدود للأحلام، لأنه دائماً في قمة الطموح، وبقامة الحدث وسفير فوق العادة لكرة الإمارات، ومن المهم عندما تواجه الكبار أن تعرف كيف تتعامل معهم وتحقق هدفك وتقاتل من أجله للنهاية. انتصار الجزيرة وإبهار التنظيم وجاذبية الملعب وروعة الحدث، كلها صور تغرس بداخلك الكثير من مشاعر الفخر والسعادة ونحن مازالنا في المشهد الأول في بطولة مازالت تدخر لنا الكثير من الأسرار والمشاهد الرائعة. كأس العالم للأندية هنا.. انطلقت أمس.. لا تدري ماذا يعني ذلك، غير أن يلعب الجزيرة ممثلاً للوطن مع عظماء الكرة في العالم.. مونديال الأندية قبل الكرة ومعها وبعدها هو بوابة لأي بلد مستضيف إلى مجد آخر.. بوابة إلى انتعاش الحركة السياحية، وإلى تأكيد قدرة البلد على استضافة الأحداث، وإلى رواج إعلامي قد يكلفك عشرات الملايين من الدولارات لو أردته بذات القدر دونما بطولة.. أنت واحد من بين أربع دول فقط حازت هذا الشرف، إضافة إلى البرازيل واليابان والمغرب، وإياك أن تصدق أن الأمر سهل، وأنك مؤهل لتكون طوال أيام البطولة محط أنظار العالم ووجهة العالم. أمس الأول، وفي لقاء موسع للحديث عن البطولة، كشف مديرها عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عن جملة من الأرقام والإحصائيات التي أبهرت، والتي أكدت نجاح رهان أبوظبي الدائم على أن تكون وجهة مثالية لكل حدث أو فعالية.. الأمر ليس ترفاً وليس ارتجالياً.. إنه «بيزنس» واستثمار وعوائد فوق ما تتصور، وأعلى من حدود الملعب الذي يجمع فريقين في البطولة. العواني، كشف عن الكثير من الأرقام عن حجز الفنادق وشراء تذاكر المباريات وحجم ما نشر عن البطولة بكل لغات العالم، وكلها أرقام تعكس حجم النجاح اقتصادياً وتسويقياً ودعائياً، وهو نجاح لايقدر بثمن. العواني كشف أيضاً عن اختيار الاتحاد الدولي الإمارات لإقامة معسكر خاص لـ36 حكماً عالمياً مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، كعائد يعكس الثقة الدولية في المقصد الإماراتي، وأن أبوظبي بما تقدمه وما تستطيع أن تقدمه باتت وجهة مثالية لكل باحث عن التميز والاستثناء. بإمكانك الآن، أن تترجم كل المكاسب إن أردت إلى عائدات.. أهل الفنادق يعلمون كم تساوي 25 ألف ليلة سياحية بيننا، وأهل الاقتصاد يدركون معنى أن تأتيك كل هذه الجماهير.. أن تأكل وأن تشرب وأن تستقل التاكسي، والأهم أن تعود وقد أسرتها أبوظبي التي باتت تستثمر في كل شيء، لكنها قبل البحث عن المكاسب تدرك أنها باتت هوية و«ماركة» وأرضاً للحب والسلام.. ورهانها الأهم، أن من يأتيها لن يكتفي بتلك المرة.. أبوظبي لؤلؤة تداعب الخيال وتاج لكل عشاقها. كلمة أخيرة: الرائعون.. يحصدون كل ما هو رائع مثلهم Tweet