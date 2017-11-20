انفلات المدرجات

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2014-06-13 حلم ليلة صيف 2014-06-12 كما لم أكتب من قبل! 2014-05-19 إنه «الزعيم» 2014-05-18 ليلة الكنز 2014-05-15 «العين» والقلب 2014-04-22 الوطن.. «تلك هي المسألة» 2014-04-20 «ابتسامة شعب» 2014-03-13 عاد الجزيرة وعاد زنجا 2014-03-12 على مَن تُفتشون؟ 2014-03-11 لأننا من هذا الوطن 2014-03-10 كل هذا الماضي 2014-03-06 طعم الفوز 2014-03-05 لم يعد خيالاً 2014-03-04 أبوظبي - مانشستر 2014-03-03 لسنا نعاماً! 2014-02-27 العقاب والمستشفى! 2014-02-26 رعاة vip 2014-02-25 السقوط! 2014-02-24 نكتة غابش! 2014-02-23 الحرث في الماء 2014-02-20 ميلاد جديد 2014-02-19 إدارة المشاكل! 2014-02-18 لمن نعتذر؟ 2014-02-17 نصف عام! 2014-02-16 أوهام كيكي 2014-01-23 «بيت خبرة»! 2014-01-22 لبيك يا وطن 2014-01-21 طارق يعود 2014-01-20 السقف المثقوب 2014-01-19 الوهم! 2014-01-16 الكرة الذهبية وأنانية النجوم 2014-01-15 العين المحظوظ 2014-01-14 مرحباً بالأشقاء 2014-01-13 الجو جيتسو.. تلك الثقة 2014-01-08 أبوظبي والجو جيتسو 2014-01-07 «زمن خميس» 2014-01-06 «المركاضو»! 2014-01-05 «شفّروه» وأريحونا! 2013-12-29 الروح التي قتلناها 2013-12-26 رسالة «الواتساب» 2013-12-25 «السماوي» الذي نريده 2013-12-24 أجنبي على الدكة! 2013-12-23 «نحبك خليفة» 2013-12-22 «كروت محروقة»! 2013-12-12 خلف المرمى 2013-12-11 «تغريدة» حزينة! 2013-12-10 شركاء لا فرقاء 2013-12-09 أسدٌ عليّ! 2013-12-08 في الانتظار! 2013-12-05 «الأمانة» و«الفُرجة» 2013-12-03 لا شيء مثلك يا وطن 2013-12-02 في مثل هذا اليوم 2013-11-27 كل هذا النصر 2013-11-26 دبي «العابر»! 2013-11-25 هنيئاً لكل الإمارات 2013-11-21 العدل «الظالم»! 2013-11-20 الغرب الهزيل! 2013-11-19 دبي .. عقول للمستقبل 2013-11-18 نصف «مشاوي»! 2013-11-17 الدقيقة 42 2013-11-14 أجيال للفخر 2013-11-13 زاوية ضيقة 2013-11-12 خطيئة كوزمين 2013-11-11 لاعب من «الجمعية»! 2013-11-10 منصور أصاب الهدف 2013-11-07 وطن في علم 2013-11-06 كلام إعلام 2013-11-04 قادتنا .. شموس الأمل 2013-11-03 حين تترجل الأحلام 2013-10-31 الأمام في الخلف! 2013-10-30 في الهم «وصلُ» 2013-10-29 خرج المنتخب وبقي «نهيان» 2013-10-28 ماذا لو كان مقنعاً؟ 2013-10-27 التقرير الخطير! 2013-10-24 مآرب أخرى 2013-10-23 «تخاريف»! 2013-10-22 عامر يرد على راشد! 2013-10-21 «يعايشك بالزاف» 2013-10-20 يوم بسنوات 2013-10-19 القرار دائماً بيديك 2013-10-18 المونديال والجمهور 2013-10-03 هؤلاء هم قادتنا 2013-10-02 قضية بلا متهم! 2013-10-01 الوكيل من جزر القمر! 2013-09-30 انفجار «باروت» 2013-09-29 السر في بني ياس 2013-09-26 تفاؤل و «مرض» 2013-09-25 شيء في صدري! 2013-09-24 الشاعر «فزاع» 2013-09-23 العمر لحظة! 2013-09-22 «الأمانة» في إجازة! 2013-09-18 لاعب مشغول البال! 2013-09-17 العين و«الملح» 2013-09-16 عندما يصغُر الكبار! 2013-09-15 كلمة واحدة تكفي 2013-09-12 أصل الثقة 2013-09-11 «أبيض» ناصع 2013-09-10 لقب تشتريه! 2013-09-09 ليتنا مثل الصُوَر! 2013-09-08 «تو الناس»! 2013-09-05 صفقات و«سقطات» 2013-09-04 «ذي بيل» 2013-09-03 «من أولها» ! 2013-09-02 ليست عنواناً! 2013-09-01 البداية وطن 2013-05-30 النهاية لـ «الفرسان» 2013-05-29 عطاء بو خالد 2013-05-28 كل هذا الحب للخليج العربي 2013-05-27 انتصار الكرة 2013-05-26 صناعة عيناوية 2013-05-25 فرحة سيف 2013-05-23 نعم «السماوي» يستطيع 2013-05-22 كلام النهايات 2013-05-21 من وحي الغياب 2013-04-16 الطائرة القديمة! 2013-04-15 الحياد والجُبن! 2013-04-14 مستقبل من ذهب 2013-04-11 حين لا يضيع الوقت! 2013-04-10 إبداع الجو جيتسو 2013-04-09 لا يزال في الهم بقية! 2013-04-08 «تويتر» و «البطارية» 2013-04-07 مزيد من الفرقة 2013-04-04 الكراسي التي ندافع عنها! 2013-04-03 تجاربنا وتجاربهم! 2013-04-02 لا نعرف النسيان 2013-04-01 العين .. هل من مبارز؟ 2013-03-31 الملايين لا تذهب هباء 2013-03-28 خصم مع «الخصوم»! 2013-03-27 معركة السركال 2013-03-26 مطرقة «جمعة» 2013-03-25 «الفيفا» الغبي! 2013-03-24 «العشرة الطويلة» 2013-03-21 فقراء وأغنياء 2013-03-20 احرسوا « الأمل» 2013-03-19 «شمس» مصدر فخرنا 2013-03-18 برشلونة من جديد 2013-03-17 عندما لا تحزن للخسارة! 2013-02-28 فرحتنا الكبرى 2013-02-27 ذهب الخليج 2013-02-21 «خفة دم» أم «طنازة» 2013-02-20 ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ 2013-02-19 الدواء الناجع 2013-02-18 عين على المستقبل 2013-02-17 ماجد وجمهور الوصل 2013-02-14 لا أحد يجيب! 2013-02-13 لا تجعلوني نجماً! 2013-02-12 بداية الفوز والخسارة 2013-02-11 رغم أنف الآسيوي 2013-02-10 توقعات وأمنيات 2013-02-07 ليست نزهة 2013-02-06 شباب X شباب 2013-02-05 عندما تحكم «المجنونة»! 2013-02-04 رقعة الشطرنج 2013-02-03 درس ليما 2013-01-31 أفريقيا المنسية! 2013-01-30 من جيل إلى جيل 2013-01-29 اتركوه وشأنه 2013-01-28 وكأننا لم نغب 2013-01-23 «أشياء لا تُشترى» 2013-01-22 الفرح من دار إلى دار 2013-01-21 الفارس الأول 2013-01-20 «خليفة» الخير 2013-01-19 وجه الوطن 2013-01-18 اطمئنوا.. أنتم أبطال 2013-01-17 كل هذا الحب 2013-01-16 جيل «سوبر» 2013-01-15 «أبغض الحلال»! 2013-01-14 معنا في كل مكان 2013-01-13 «جينات» الفوز 2013-01-12 اليمن «السعيد» 2013-01-11 مأزق البصرة ! 2013-01-10 في انتظار «الإقناع» 2013-01-09 إلغاء الإعلام!! 2013-01-08 اختبار «الصلاحية» 2013-01-07 ليس هرباً من حسد! 2013-01-06 «الديوانية» أول هدف 2013-01-05 لهذا ستبقى صباح جديد محمد البادع انفلات المدرجات تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 شيئاً فشيئاً، تبدو المدرجات وكأنها تنفلت.. ليست كلها، فالكثير من جمهورنا واعٍ ولديه قيم ومبادئ، ولكن أن يحدث ما يحدث ولو من فرد واحد، فلا بد أن نتوقف؛ لأننا الإمارات.. لأننا بلد الخصال الكريمة والشعب طيب الخصال، ولا أحب أن أرى أخي أو ولدي يسب لاعباً أو يهزأ به؛ لأنه عنوان لتربيته ولبيته. أمس الأول، استمعت إلى مداخلة للاعب عجمان حسن زهران.. قال فيها ما يدمي القلب.. قال إن بعض الجمهور سب والده المتوفى وأمه المريضة.. بالطبع هو كلاعب محترف ربما لا يكترث، لكن الإنسان يكترث، والأم التي أفنت زهرة عمرها لتربية ابنها تكترث.. إن لم يكن من أجل نفسها، فلأجل والد أبنائها الذي رحل إلى دار الحق، ولا يجب أن يصله من هذه الدنيا سوى الدعاء بالرحمة والغفران. الأكثر حزناً وألماً أن ما نشاهده ونسمعه في المدرجات، أهون بكثير مما نقرأه ونشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنها أصبحت وسائل للقطيعة وامتهان الآخرين.. تضج بالتعصب الأعمى والعنصرية والكراهية والشتم والسباب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها بأنها لون من الإثارة أو الحماس، فشتان بين الخروج عن النص وبين الخروج عن الإنسانية. على الجماهير المحبة لبلدها أن تتخلص من هذه الفئة التي تسيء إليها، وعلى الأندية أن تقوم بدور أكبر في توعية عشاقها والتواصل معهم، وإن كانت المشكلة في أن البعض داخل الأندية نفسها يذكي هذه النار، التي إن كبرت ستحرقهم معها، وستطالهم أيضاً، لأنهم ليسوا بعيدين عنها. ما أصعب أن ترتدي ثوب المصلح، فالناس غالباً تضج بالنصيحة، ولا تقبلها، وتفسرها بكل الألوان، وهناك بعض من يرفعون لواء الإثارة يصنفون الأندية، ويفترضون أن الدفاع عن القيم والمبادئ مرتبط بنادٍ وموقعه في جدول الترتيب، وهناك من يتكئ على نظرية المؤامرة ويفسر تلك المواقف بأنها مدفوعة من طرف هنا أو هناك، لكن أولئك وهؤلاء مردود عليهم، بأننا يجب ألا نختلف على الحق وعلى المبادئ والقيم، وأنه على كل منا أن يفترض أنه في الموقف ذاته الذي نرفضه.. كيف ستكون إن أهانك شخص أو نال من قدرك.. حتماً لا يرضيك، وكذا هو لا يرضي أحداً. اللوائح فيها ما فيها عن آليات التصدي للخروج عن النص، سواء الحبس أو الغرامة، وغيرها من العقوبات الضابطة للسلوك، لكن اللائحة الأهم تبقى داخلنا.. اللائحة الأهم هي أنت.. كيف تحب أن تكون.. وكيف تحب أن نراك. كلمة أخيرة: اجعل من يراك.. يدعو لمن ربّاك Tweet