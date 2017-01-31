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الحضري.. «جامايكا»!
تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017
من حق كارهي، وأيضاً محبي عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري، والملقب بالسد العالي، أن يقولوا إن به مساً من سحر، وإن حارسه «العفريت جامايكا» هو من يعينه على هذا التألق الاستثنائي، الذي جعله حارساً نادراً على صعيد أفريقيا والعالم، ينحني له النجوم، ويتغزلون في موهبته وإرادته وإصراره، فالحارس الذي تجاوز الرابعة والأربعين، لا يزال فتياً، قوياً، ولا يزال هو الخيار الآمن للفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين، الدائرة رحاها في الجابون، والتي تلتقي مصر خلالها بوركينا فاسو اليوم، في الدور قبل النهائي.
الحضري، من مواليد 15 يناير عام 1973، عام العزة والكرامة والعبور، لمصر وللعرب، وصدق حين قال عن نفسه في الحوار الذي ننشره اليوم، إن جينات بارليف، هذا الحاجز المستحيل الذي عبره المصريون، تجري في دمه، فهو نموذج لما يجب أن يكون عليه الحارس الوطني المخلص، ومن اقتربوا من الحضري، يقرون جميعاً بشيء مشترك، هو أنه مختلف عن الجميع.. يتدربون وينصرفون لكنه يبقى، وربما يصل عدد ساعات تدريبه كل يوم، إلى أكثر من ست ساعات.
نعم هو ساحر، ولا أعتقد أن «عفريتاً»، أياً كان نوع «الفانوس» القادم منه، بإمكانه أن يفعل هذا، ولو كان للسحر موضع مع «الساحرة المستديرة»، لكان أولى به الأفارقة الذين انحنوا للحارس الفذ، لكن ما يأتي به الحضري، مدهش وخارق وغير مصدق، لذا حق لمتابعيه، أن يحتاروا في توصيف الأسطورة، وأن ينسبوها إلى سحر أو طلاسم قديمة، ففي هذا الزمان، مثل الحضري، نادر، ونادر جداً.
لم يتجول لاعب مصري بين الأندية، مثلما تجول الحضري، الذي يزهو بأكثر من أربعين لقباً حققها على مدار مشواره، وسبعة إنجازات شخصية، لم يحققها سواه، وأكثر من 150 مباراة دولية لعبها، وهو أسد أفريقيا الأول، بلقب الأفضل في خمس بطولات، بدأها في دوري أبطال أفريقيا عام 2001، واختتمها بكأس الأمم عام 2010، وأعتقد أنه في الجابون أيضاً، سيكون الأفضل، ليس فقط لأنه الأكبر سناً، ولكن لأنه الأكثر عطاء وخبرة، وساهم بنصيب وافر في تأهل المصريين إلى تلك المحطة، التي لم يتوقعهم فيها الكثيرون.
لا أدري إنْ كان من حق كاتب أن يدعو الأهلي المصري إلى إعادة الحضري كي يختتم مشوار الفخر والمجد بين جدرانه التي يعشقها، ويتودد إليها في كل مناسبة، لكني أراه يستحق، فالرجل اعتذر مراراً وتكراراً، ومن حقه بعد كل ما قدم أن نلبي له رغبة، هي السبب الرئيس في بقائه بالملاعب حتى الآن.. أعيدوه من أجل مصر.. أعيدوه فهو يستحق أن تلبوا له كل الأماني.
كلمة أخيرة:
أعظم الإنجازات.. تلك التي تأتي من هوة اليأس والإحباط