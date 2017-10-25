«عين» ياسين

في مستشفى توام بالعين، ومنذ أكثر من شهرين، يرقد أحد أكبر وأشهر مشجعي العين، العم ياسين سليمان الذي سطر كتاب العشق العيناوي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، قضاها رحالاً خلف حبه الأكبر، ولونه الأثير البنفسج، يصدح مدوياً في أرجاء المدرجات: العين عين بلادي.. جمهورك ينادي.. العين مدينتنا أمنا وحبيبتنا.. تلك الكلمات التي شكلت وجدان العيناوية، وبقيت طوال سنوات، ولا زالت عنواناً لحالة عشق خاصة، تمتزج فيها الأرض والمدينة مع الفريق والجمهور.
المشجع أي مشجع، ليس هذا الانطباع الدائم الذي يقفز لذهنك.. ليس مجرد تذكرة ومقعد.. هو يتجاوز ذلك بكثير.. هو أصل المعادلة وجوهر الكرة، وسرها الواضح الجلي.. هو من يشكل تلك الصيحات، ويرسم خيوط تلك البهجة، وينثر في المدرجات الحياة.. المشجع هو الكرة، فما بالك لو كان وفياً لها مثلما كان العم ياسين.. كان العين صباحه ومساءه، وأمنياته الجميلة التي يطاردها في كل ملعب.
في مباراة مصر الأخيرة مع منتخب الكونغو، كانت الصورة الأبرز التي أذهلت العالم، ودفعت الاتحاد الدولي للبحث عن صاحبها ومصورها، هذا المشجع المعاق، الذي ألهمة الانتصار المصري، فتجاوز إعاقته، وقفز بعكازيه قفزة لا يستطيعها الأصحاء، وكأن الفرحة أو الكرة وحدها هي ما مكنه من فعلها.. هذا ما تفعله الكرة والفرحة التي عاش العم ياسين سنوات عمره خلفها.. يتنقل من ملعب إلى آخر، ومن حب إلى حب، يحتضن العين في ثنايا القلب، نادياً وبيتاً وصحبة.
ليس غريباً على العين أن يرد عطاء العم ياسين بمبادرة ليست غريبة على ناد بحجم الزعيم، حين خصص إيرادات مباراته مع الشارقة في الجولة السادسة من دوري المحترفين لمشجعه ياسين أبوعماد.. إذن العم كان لديه حق.. الرحلة لم تذهب سدى.. لقد أحسن الاختيار، وراهن من البداية على الكبار.. الكبار قلباً وأداء ووفاء لمن وفى لهم.. العين علمنا كيف أن واحداً من جمهوره يعدل الجميع.. علمنا العم ياسين درساً، وكتب العين بمبادرته دروساً في الوفاء ومبادلة المحبة، وبعيداً عن إيراد المباراة، يكفي أن يلعب الجميع.. الإدارة واللاعبون والمدربون من أجل واحد قضى عمره خلف العين، فآن الأوان ليكون العين خلفه في محنته.
درس العم ياسين اليمني الذي شيد العين وطناً في قلبه يجاور اليمن السعيد.
أعتقد أن جمهور العين الآن، هو الأولى بالوفاء لواحد من رموزه، وإذا كان الزعيم قد فعل ما عليه، وخصص إيراد المباراة للعم ياسين، فعلى الجمهور أن يلبي، وأن يكون حاضراً ليس من أجل الإيراد، ولكن لعله يسمع أصوات الوئام على سريره في مستشفى توام.
كلمة أخيرة:
النادي الذي يلعب من أجلك.. يستحق عناء الرحلة وسنوات العمر