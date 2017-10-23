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تحدي حمدان
تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017
لم تعد دبي مجرد مدينة يعبرها المسافرون ويؤمها الباحثون عن رغد العيش.. لقد تجاوزت ذلك كثيراً.. أصبحت عاصمة للعالم، ولذا هي تفكر وتخطط وفق هذه الحقيقة.. هي ليست نقطة عابرة على الخريطة ولا وجهة يذهب إليها من يذهب دونما ترتيب.. هي دانة الدنيا وأجمل مدنها وأكثرها تطوراً، والأهم أنها لا تركن لما حققته من شهرة، وإنما تدرك أن ما وصلت إليه، يفرض عليها أن تواصل، وأن تستمر، وأن تجتهد، وأن ترتقي إلى حيث لا منتهى لأحلامها وأحلام من فيها.
دبي التي يقيم على أرضها سكان دول، يفوقون عدد أعضاء الأمم المتحدة، عليها أن تلبي طموحات ورغبات الجميع، وفي نفس الوقت، مطلوب منها أن تحافظ على هويتها وعلى انتمائها المرتكز إلى قيم ثابتة يرعاها باني نهضتها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، ويحرسها ولي عهده الأمين.. سليل الفروسية والشعر والمجد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
منذ فترة، وفي عفوية وتواضع اعتدناهما من سموه، أرسل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد رسالة على الهواتف الجوالة، يدعو فيها سكان دبي من مواطنين ومقيمين إلى قبول التحدي في اللياقة البدنية، ضمن مبادرة تتواصل على مدار شهر كامل، لكنها قطعاً تنشد ما يلي هذا الشهر، وكل الأيام المقبلة.. تتجه إلى الإنسان الذي أثقلته الحياة بمتطلباتها ومشاغلها.. تنقذه من كل هذا الروتين الممل.. تمنحه الفرصة لهدنة مع النفس وقرب من الأهل.. تعيده إلى ذاته.. تقول له: حسبك ما مضى دونما اكتراث.. الحياة ليست كل ما اعتدت.. الحياة فيها الكثير، فلا تفرط بأجمل ما فيها.
المبادرة التي تتضمن أكثر من ألف وخمسمئة حصة رياضية تقام داخل ثمان وثمانين منشأة وخمس وسبعين صالة رياضية.. المبادرة التي تتضمن خمسة كرنفالات عائلية كل أسبوع وست عشرة فعالية، ليست هذا الذي تظنون.. هي إن شئتم وعلمتم عنوان محبة.. دليل حي ومبهج على أن من يقودون هذا الوطن أقرب إلينا منا.. أنهم أمناء.. أنهم يفكرون ويبتكرون على الدوام.. ربما ونحن نيام.
ما أسهل الكتابة عن حدث.. من يشارك وأين ومتى وكل تلك الأسئلة من قوالب المهنة، لكن الأصعب أن تكتب عن مشاعر تغلف الأحداث وتسكنها وتحمل رسائل أعمق وأبهى مما نظن.. «تحدي اللياقة» في دبي، والذي لاقى إقبالاً هائلاً يتزايد لحظة بعد أخرى، يأخذك إلى تلك الحدائق.. ليست الصفا وغيرها، لكنها الحدائق التي كادت تختفي بداخلك.. أجمل ما في تحدي حمدان.. غير الرياضة والنمط الصحي وأن تكون دبي في الطليعة في كل شيء.. تحدي حمدان يأخذ بيديك إلى نفسك.. لتعيد اكتشاف الإنسان.
كلمة أخيرة:
وحدهم الرائعون.. من يفكرون في إسعاد غيرهم على الدوام