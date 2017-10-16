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.. ونفدت التذاكر
تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017
اختزل المعلق القدير والزميل علي سعيد الكعبي، أبرز مشاهد مباراة الوصل والوحدة، حين أكد أن جمهور الإمارات لو وُجد في كل محفل، مثلما هو في زعبيل، لأصبحت كرة الإمارات بخير.. لديه الكثير من الحق، فالكرة دون جمهور، هي معادلة دون معطيات ولا برهان، والكرة وسط مدرجات مزدحمة، يصبح لها طعم ولون وفرحة.. كل شيء في حضور الجمهور محتمل، وكل شيء وسط الزحام دافئ.. الجمهور قادر على أن يغطي على كل التفاصيل السلبية.
أخيراً، سمعنا عبارة «نفدت التذاكر»، وهي عبارة ليست في قاموس كرة الإمارات على الإطلاق، لكن جمهور الوصل والوحدة معاً جعلوها حقيقة، وأكدوا أن عزوف الجماهير عن مباريات أخرى، إنما هو حدث عارض، يحتاج إلى دراسة وإلى آليات وإلى عمل لاستعادته، لنرى كل ملاعبنا، كما رأينا زعبيل أمس الأول.. كان المشهد مبهجاً ومضيئاً.. كان كل المباراة وكل اللاعبين، وكان النتيجة، وعلى الرغم من فوز الوصل بهدفين مقابل هدف، وعلى الرغم من أن حكمنا عبدالله العاجل «تعجل» بعض الشيء وتجنى على الوحدة، فإن مشهد الجمهور وحده يكفي وزيادة.
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الوصل والوحدة، قادران على صناعة هذا الاستثناء.. حين ينافسان يمنحان دورينا هذا الطعم المميز بلون «الذهب» ونكهة «العنابي».. رسم جمهورهما أروع صورة، بحضور قرابة 8 آلاف و500 مشجع هي السعة الرسمية لملعب زعبيل.. حطموا الرقم القياسي والأهم حطموا أسطورة «التذاكر التي لا تنفد أبداً»، ومع هذا وذاك، تعامل الناديان معاً بسمو أضاف للمواجهة أبعاداً عاطفية لا تنسى، فقد منح الوصل نسبة 40 في المئة من المدرجات لجمهور الوحدة، وشكر جمهور الوحدة، الإدارة الوصلاوية، وتفاعل الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل مع كل هذا الجمال بعد المباراة، فأدلى بتصريح عاقل وهادئ ومتزن، أكد فيه أن التعادل كان النتيجة العادلة للمباراة، وأنه واقعي لا يميل للكذب، وأعطى الوحدة حقه، لتكتمل مشاهد البهاء في مباراة للاحتفال.
أما عن المباراة نفسها، فلم تكن الأفضل في المسيرة الوصلاوية، بل يمكن القول إنها الأقل بين ما قدمه هذا الموسم، ومع ذلك فقد حقق الفوز بها، أمام الوحدة الذي كان الأفضل أداءً وأرقاماً، وتلك هي «توليفة» كرة القدم، التي عبر عنها النجم الكبير إسماعيل مطر بعد المباراة، حين أكد أن ما يعنيه الملعب، وأن الأخطاء قد تفيدك اليوم، وتحرمك غداً.
بات البرازيلي ليما هداف الوصل إحدى ظواهر دورينا، فقد سجل هدفي المباراة لـ «الإمبراطور»، ورفع رصيده إلى ستة أهداف في أربع مباريات، وأوشك على تحطيم رقم أفضل هداف أجنبي في تاريخ الوصل، وهو الإيراني فرهاد مجيدي الذي أحرز 68 هدفاً مقابل 67 هدفاً لليما.
الجمال كان حاضراً في زعبيل، بفضل الوصل والوحدة معاً، و«العنابي» قدم واحدة من أجمل مبارياته، لكن ليس ضرورياً أن يفوز الأفضل، وعشاق «أصحاب السعادة» الذين زحفوا من أبوظبي إلى زعبيل، رسموا مع عشاق الوصل، صورة الجمهور الذي يراودنا في الأحلام.
كلمة أخيرة:
الجمهور كالعشب الأخضر.. لون الملعب المبهج