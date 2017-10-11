المجد الجزراوي

كل الأمور الآن في يد فريق الجزيرة.. وحده الذي عليه أن يحدد ماذا يريد من كأس العالم للأندية، وكم أتمنى أن ترتقي كل تطلعات الفريق إلى مستوى مدربه تين كات، الذي يرى ونرى معه أن مواجهة ريال مدريد ليست حلماً مستحيلاً، ولا يجب أن تكون، وما قبل هذا الحلم، لا أراه صعباً على الجزيرة أبداً، فهو ليس أقل من أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وليس أقل من بطل آسيا أياً كان.
يبدأ الجزيرة مبارياته بلقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبإمكانه أن ينظر لما بعدها، خاصة أن المنافس، بمثابة استثناء في البطولة، هو وإن كان يشارك للمرة التاسعة، وعلى الرغم من أن هذا الزخم منحه خبرات متراكمة هائلة، إلا أن الواقع يقول إنه يشارك بحكم العادة، وبحكم انتمائه إلى دوري ليس في حقيقته للأبطال، فالفريق الذي أشهر منذ ثلاثة عشر عاماً فقط، كان قدره أنه من قارة أوقيانوسيا، حيث كل المنافسين هناك لا يعلم أحد عنهم شيئاً.. لا بابوا غينيا ولا تاهيتي ولا تونجا، ولا فانواتو.. ليس الأمر هناك مثلما هو هنا في آسيا أو في أفريقيا أو أية قارة أخرى، ولعل فوز هذا الفريق باللقب القاري هناك تسع مرات في الاثني عشر عاماً الأخيرة، منها سبع مرات أخيرة على التوالي، يعد عنواناً بارزاً لشكل المنافسة هناك، وقد يكون كاشفاً لمستوى الفريق الذي لم يختبر الصعاب، وكل ما لديه في البطولة رصيد من ورق، باستثناء مركز ثالث خطفه أيضاً في ظروف استثنائية، وعلى حساب من ظنوا أنه حقاً من الكبار.
الحقيقة أن أوكلاند سيتي ليس صعباً بالمرة، وأيضاً ليس هيناً، وعلى الجزيرة أن يعد نفسه من الآن لتجاوز أوكلاند، وبعده ليس مستحيلاً أيضاً عبور بطل آسياً أياً كان، فنحن من تلك القارة وخبرنا من فيها، ولنا فيها طموح وسطرنا في ملاعبها انتصارات، ونتطلع إلى عبور حواجزها، وها هي الفرصة في متناولنا، وبعدها سنكون على موعد مع المجد.. مع مواجهة ريال مدريد، وإن حدث، ستكون صفحة خالدة من صفحات الجزيرة وكرة الإمارات بنفسها.. علينا أن نتجاوز فكرة أننا نشارك لأننا من يستضيف.. نحن أيضاً فريقنا مخيف.
بقي أن نشيد بأجواء حفل قرعة كأس العالم للأندية، والتي أثبتت خلالها أبوظبي، أنها شبت عن طوق الهواية، وباتت اسماً مهماً وعلامة فارقة في خريطة الرياضة العالمية.. باتت بلد الكبار وجهة للكبار، وكلي ثقة أن عاصمة الإمارات، التي سطرت من قبل تاريخاً جديداً للبطولة العالمية، ستضيف إليها المزيد، وأن السنوات السبع التي غابت فيها عن أرضنا، فاتها الكثير وينتظرها الكثير.