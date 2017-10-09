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عالم بلا قلب
تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017
عالم آخر بعيد .. رسالة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوان ماتا، التي بثها في تسجيل قصير بالفيديو، تعليقاً على مبادرته الإنسانية، التي طلب فيها من زملائه اللاعبين حول العالم، التبرع بواحد في المائة من رواتبهم، لصالح أعمال الخير.
الغريب والمؤسف أن المبادرة التي أطلقها اللاعب منذ شهرين تقريباً، لم تجد استجابة سوى من خمسة لاعبين، جميعهم من خارج الدوري الإنجليزي الذي يلعب فيه ماتا، بينما لم تحرك ساكناً، سواء لدى زملائه في مانشستر، أو الدوري الإنجليزي عامة، والذي تكفي نسبة الواحد في المائة من لاعبيه الأثرياء، لمساعدة 500 طفل مشرد حول العالم.
النجم الإسباني، الذي أوشك على الثلاثين، لم يكن يتصور بالطبع أن تكون تلك هي ردة فعل زملائه اللاعبين، سواء في ناديه أو الدوري الذي يلعب به، أو حتى حول العالم، لكن لا عجب في ذلك، فاللاعبون لدينا وفي الدوريات حولنا- إلا ما ندر- لا يعبأون بمثل هذه المبادرات، رغم أننا الأولى والأحق بها، انطلاقاً من ديننا وقيمنا، ومن حاجة الكثيرين في منطقتنا لمثل هذه المبادرات التي قد تمثل ضوءاً في نفق طويل بالنسبة لهم.
ماتا قال في رسالته الصوتية إن هناك عالماً آخر بعيداً عنا لا يهتم كثيراً بالانتصارات الكروية وتحقيق البطولات والكؤوس، لكنه بحاجة إلى البشر أنفسهم.. بحاجة إلى من يأخذون بيديه إلى واقع مغاير، بدلاً من واقعه المر الذي تعد فيه الكرة ترفاً لا يستحقه ولا يأبه به.
تبقى الكرة لعبة، لكنها تسمو كثيراً حين تمتزج بمثل هذه المعاني، وحين يطل من البساط الأخضر نجوم يحملون قيماً إنسانية كتلك، والنجوم حين يفعلون ذلك، هم يردون جزءاً من جميل من يحملونهم دوماً على الأعناق .. من يهتفون لهم.. من لأجلهم تشتعل بورصة اللاعبين في الشرق والغرب، لأن هذا أو ذاك من يريده الجمهور.
كم أتمنى أن يبادر لاعبونا -وفيهم الكثير من الخير- إلى تبني مبادرة كتلك، يتولاها نجم سابق كبير، تشرع نوافذ الخير في كل الأندية، ويصل خيرها إلى كل الأماكن حولنا، مواكباً لخير الإمارات ومبادرات الإمارات التي لا تنقطع.
الخمسة الذين بادروا بالاستجابة لدعوة ماتا، وهم الإيطالي جورجيو كيلليني نجم يوفنتوس، وماتس هوميلز وسيرج جنابري لاعبا بايرن ميونيخ، واللاعبتان الأميركيتان أليكس مورجان وميجان رابينو، كانوا الاستثناء وسط الصمت الذي غلف الجميع، وهو صمت - أخشى- أن يكون عنواناً لعالم بلا قلب.. يبخل بواحد في المائة على الخير، وينفق بلا حساب على نزواته.
كلمة أخيرة:
النجومية ليست فقط أن تلعب جيداً.. معظمها أن تحيا جيداً