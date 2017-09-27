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اللعب مع «الشيطان»
تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017
حقاً إذا لم تستح فافعل ما شئت.. هذا حال قطر التي انهار كل شيء فيها.. لم يعد لديها مبدأ ولا منطق ولا نخوة ولا كرامة.. قطر التي تقطع كل يوم الأواصر مع أهلها وجيرانها وعزتها ومجدها، وتشارك عن عمد في قتل أبنائنا، وتكتب كل صباح سطوراً جديدة في كتاب الخيانة والخسة، تظن أن الكرة بإمكانها أن تكفكف دموع الأرامل والثكلى، وتداوي جروح المغدورين في الخليج.
لست أدري إلى أي منطق أو رؤية، استندت إمارة الشيطان، فأجرت قرعة كأس الخليج، وحددت المجموعات ووضعت مواعيد المباريات، وكأن كل ما مضى وما هو آتٍ، تفاصيل كابوس نراه في المنام، وليس حاضراً بيننا غدراً وخسة ومكابرة، وصفقات تعقدها بالليل والنهار مع الشيطان.
لا أدري كيف ظنت أو جال بخاطرها أو داعب خيالها، أننا بعد كل ما عرفناه عنها وما فعلته بنا، بإمكاننا أن نصافحها أو نعفو عما أسرفت، وهي التي يزيد إصرارها يوماً بعد يوم أن تمضي في ركب البغي والضلال ورفقة الشيطان.
كأس الخليج في نهاية المطاف ليست سوى كرة.. حين أطلقناها ودعمناها وآزرناها، كان ذلك باعتبارها فصلاً من فصول الوحدة التي مزقتها قطر، وتركتنا لترتمي في أحضان الإرهاب وكل ما لا يتسق مع مبادئنا وقيمنا التي يعرفها القاصي والداني، وطالما أن الأيام أظهرت لنا الوجه البغيض لقطر، فلا كانت ولا كانت كأسها ولا أرضها ولا قادتها الذين يجرّون شعبها إلى مستقبل مظلم.
حين نمت إلى علمي أنباء القرعة التي جرت في الدوحة، لم تتجول في ثنايا النفس سوى الرغبة في البكاء.. البكاء لأجل شهدائنا الذين تريد قطر أن تهيل التراب عليهم بدم بارد، كما شاركت في قتلهم بدم بارد.. أبكي شهداء الوطن، وكل ضحايا الإرهاب في وطننا العربي الذين تصرخ دماؤهم الزكية في مضاجعها تشتكي إلى الله قطر، وما فعلته طوال سنوات الغدر.
أبداً.. لن توازي الكرة، قطرة دم أريقت من أبنائنا، وتلك الكأس التي تريدونها على أرضكم لن تكون، وأنتم تعلمون ذلك، لكنكم إنما تخاطبون العالم بهذه التمثيلية السفيهة والمبتذلة.. تدعون أن الحياة لديكم ماضية في اعتيادها، لكنكم أعداء الحياة.
كل يوم، تثبت قطر أنها أبعد ما تكون عنا، وأنها ليست مثلنا.. هي نبت شيطاني في أرض العرب.. تلك الأرض التي لم تعرف طوال تاريخها الزاهي، سوى قصص الفروسية والكرامة.. تلك الأرض مرتع الرجال وموطن الفخار.. أبداً قطر لا تشبهها.. قطر الخطيئة الكبرى والشيطان المليء بالإرهاب والأكاذيب والوهم، ومثل قادتها لا سبيل للعودة إليهم من جديد، فالدم يأبى، وحكم الدم «واجب».
كلمة أخيرة:
سحب قطر لقرعة كأس الخليج.. استخفاف بدم الشهداء