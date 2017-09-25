الحلاقة الرسمية لدورينا!

تريد أن تعرف ما في «ٍقدر» دورينا قبل أن يظهره «الملاس»؟.. يكفيك أن تعرف أنه في غمرة ما نحن فيه.. بعد ضياع حلم المونديال المعتاد ووسط كل هذا التخبط وتلك الضبابية، وخلال اجتماع رئيس اتحاد الكرة الأخير مع رؤساء اللجان القضائية أو الانضباطية، ووفق تقارير إعلامية، فقد كان ضمن ما تناوله النقاش، موضوع «قصات شعر اللاعبين».. نعم قصات الشعر، فلم يعد في دورينا سوى «القص واللصق» والماكياج.. لم يعد هناك داخل الملعب ما يشغلنا أكثر من ذلك، ورغم أنها قضية كان من المفترض ألا تعود إلى الواجهة بأي حال من الأحوال، إلا أنهم أحيوها، وما زالوا يبحثون لها عن آليات، وغداً قد يستقرون على موضة من «القصات» تكون بمثابة «الحلاقة الرسمية للدوري».
الأمانة العامة لاتحاد الكرة، قررت وفق ما نشر، اتباع آلية جديدة لضمان سهولة أكثر في تطبيق عقوبات «قصات الشعر»، عبر تكليف الحكام بإبلاغ الأمانة في تقرير مفصل عن اللاعبين المخالفين، للقصة الرسمية أو المقبولة أو اللائقة، ليتم توجيه تنبيه للنادي، الذي ينبه بالطبع على لاعبيه بناء على ذلك، وبعد تنبيهين اثنين، يتم تحويل اللاعب «المتهم» إلى الانضباط.
هل رأيتم عبثاً أكثر من هذا.. هل هذا ما يشغلنا الآن.. هل انتهت مشاكل الكرة والدوري والانتقالات، فلم يعد لدينا إلا هذا الترف.. وهل توصلتم إلى آلية تحكمون بها على «قصة الشعر» المخالفة، أم أنكم قد تعودون للتصور السابق، الذي كان يرى ضرورة تصوير اللاعبين أصحاب «القصات المسيئة»؟.
الفكرة لم تنجح الموسم الماضي، وتوقف تطبيقها بعد ثلاثة أسابيع فقط بقرار من مجلس الإدارة، الذي فتش في دفاتره القديمة، ويبدو أنه أراد من طرف خفي أن يشغل الناس بقضية مثيرة، فعاد وفتح الملف من جديد، متذرعاً بأن الجمعية العمومية هي من فرض ذلك وأقره، وكأن كل ما أقرته الجمعية بات واقعاً، أو كأنه لم يعد مما أقررناه سوى هذا الأمر.
لست أدري كيف سينجح الحكام في إدارة هذا الملف العابث، خاصة وأنهم وحدهم المعنيون بآلية التطبيق، وما هي الحلول التي قد يتفتق عنها ذهن أصحاب القرار حول «قصة الشعر» المناسبة وشكلها، وهل يمكن أن يتم تحديد «ستايل» معين لكل مرحلة سنية، أم يستثمر الاتحاد الأمر وينشئ «صالوناً» خاصاً للحلاقة للاعبين وحدهم.. أقله إن سألناهم عن الفوائد، تذرعوا بالعائد.
كلمة أخيرة:
من فاته أهم ما لديه.. لا بأس بما يأتيه أو يأتي منه