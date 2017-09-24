ليس كل الجمهور كما عندنا.. هناك في عالم آخر ودنيا أخرى، الجمهور يشبه كل شيء.. يشبه اللاعبين والمدربين والملاعب.. يصدح بأغنيات تبدو لنا كالطلاسم.. هو فعلاً يحرك الصخر.. هناك في أوروبا والدول المتقدمة الجمهور لديه وجهة نظر.. لديه قضية.. يعلم أن كل ما يحدث في الملعب وخارجه من أجله هو، وأن عليه في المقابل دوراً يجب أن يقوم به.. أن يدعم فريقه، دون أن يكتفي بطلب الفوز بلا جهد أو عناء أو زحف خلف من يعشق.
منذ أيام، وأنا مشغول بما فعله جمهور ليفربول، مع فريقه، ومع لاعبه فيليب كوتينيو الذي أشعل فترة الانتقالات في الصيف، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة، لولا أن «الريدز» تمسك بمائتي مليون يورو، للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي.
كوتينيو عاد مرغماً، لكنه ليس كما الحال لدينا وفي ملاعبنا.. فطالما أنه عاد سيلعب وسيؤدي كما يجب أن يكون، وشيئاً فشيئاً، وطالما خلفه جمهور كهذا الجمهور سينحت في الصخر.. خلفه جمهور لا يزال يهتف لفريقه، ويصيح مدوياً من أجله، رغم الخسارة المذلة بخماسية من مانشستر سيتي، ورغم الخسارة المؤلمة بهدفين من ليستر سيتي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.. جمهور يعرف كيف يشاهد، والأهم يعرف كيف يؤازر، وكيف يكون عوناً لفريقه ولاعبيه لا عبئاً عليهم.
كوتينيو، عاد مرغماً، ليلعب أمام إشبيلية في مستهل دوري الأبطال، وفي انتظاره كان الجمهور يغني له.. قالوا ما لا نحلم به في ملاعبنا ولو بلهجاتنا أو أغانينا.. غنوا له في «الأنفيلد»: مقاطع من أغنيتهم الشهيرة «لن تسير وحدك أبداً».. حينما تسير في قلب العاصفة ارفع رأسك عالياً، لا تخشى الظلام، سر عبر الرياح، عبر المطر حتى لو تبخرت أحلامك، سر والأمل في قلبك، لن تسير وحدك أبداً، لن تسير وحدك أبداً.
ما أروع الكلمات والإحساس والحب الذي يشعل حماس أي لاعب ويغسل أحزان كوتينيو، الذي وإنْ لم ينس الانتقال أو الرحيل، إلا أنه حتى يحدث ذلك، لن ينسى أبداً أنه جندي في «الريدز»، وأن هذا الجمهور يستحق كل ما لديه وأكثر مما لديه.
لا نحلم بجمهور كهذا في ملاعبنا.. لا نحلم بأغنيات بدلاً من الصراخ والهوشات والشتم والتنكيل أحياناً باللاعبين والهتاف ضدهم عند أول خسارة.. لا نحلم بجمهور كجمهور «الريدز» ولا ليستر سيتي.. كل ما نحلم به أن يحضر الجمهور، ووقتها قد يهتف لهم اللاعبون.
كلمة أخيرة:
الفارق بين جمهور وجمهور ليس في الملعب فقط.. ستراه في الشارع وفي العمل وفي البيت