كلهم مصادفة!

في المؤتمر الذي عقده اتحاد الكرة للرد على استفسارات الشارع الرياضي، والإجابة عن السؤال الوحيد المطروح، وهو لماذا أخفق المنتخب.. راح الجميع وعادوا وبقي السؤال .. لم يتأكد شيء، سوى أن الجميع كانوا مصادفة، والصدف ليست جميعها حسنة، والاعتماد عليها وحدها حسبة خاسرة بالقطع.
انبرى رجال الاتحاد يدافعون عن أنفسهم، في مشهد مكرر، هو أيضاً مصادفة مثل كل ما مر بنا طوال عقود طويلة، نحفظ تفاصيلها عن ظهر قلب، فيبدأ الأمر بأمل، يقترب حيناً ويبتعد حيناً، ثم يتحول إلى رجاء، قبل أن يتناثر كفقاعة في أفق اليأس الطويل والمحبط. ورغم اعتيادنا إلا أننا لم نتحصن بعد من خيبات الأمل، فكل مرة تبدو وكأنها الأولى، وكل تأهل يلوح وكأنه الأسهل، وكل الرجال يبدون وكأنهم ولا أحد سواهم الأقدر على ترجمة ما يعتمل في الصدور.
مؤتمر اتحاد الكرة وحده، هو الدليل الأكبر على أن الأمر لم يكن ليأتي، فمن يتحدثون بتلك اللغة، ومن يبررون بهذه التبريرات، ومن يرون الأمر بهذه الصورة، ليس بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً.. هم مصادفة حتى لو ساقتهم الانتخابات وجاؤوا بالصناديق.. هم مثلنا لا يعلمون شيئاً ويعملون بمنطق «الدكاكين» التي تفتح أبوابها كل صباح، لا تعلم من يأتيها.
أمس.. هنا، أكد علي بو جسيم الحكم المونديالي أن المصيبة الكبرى في كرة الإمارات، تتجسد في الإداريين، ولديه الكثير من الحق في خلاصته التي استقاها من تجارب السنين الطويلة، ومن يراجع مشوار المنتخب وكل المنتخبات، سيرى أن اختيار الإداريين لا يخضع لأية حسابات منطقية، غير أني أختلف معه، فأرى أن أول الإداريين هم من يتولون المنظومة .. رجال اتحاد الكرة، حتى لو جاءت بهم الانتخابات.. بالعكس الانتخابات عقد ضمني بين الاتحاد والجمعية العمومية، ليقود اللعبة إلى حيث يجب أن تكون، أما أن يتخبط طوال المشوار، ويغيب عند اتخاذ القرار، فالأولى به أن يجلس في الدار.
يبدو أنه لا أحد يدري ماذا يريد، ولو درى فهو لا يعرف كيف يصل إلى ما يريد.. المسألة برمتها تنحصر في الانتخابات ولا شيء سواها، هي بالنسبة لهم المونديال وكل الكؤوس.. وحدها ما يخططون لها، فإذا تحقق لهم ما أرادوا وقعوا في «حيص بيص» وأداروا الأمور بالقطعة وبالصدفة وبأي شيء إلا التخطيط السليم الذي يؤدي إلى نتائج، وقد كشف مؤتمر اتحاد الكرة عن تلك الحقيقة، فهم لا يملكون سوى الكلام، وليته كلام مقنع، لكنه بلا طعم، إلا طعم المرارة التي لم تبرح الحلوق منذ ثلاثة عقود تقريباً، لأن التاجر واحد .. هم تجار مر وعلقم.