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أجوبة ابن غليطة السبعة!
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
حين تولى مروان بن غليطة مسؤولية رئاسة اتحاد الكرة، كان الأمر أشبه باستثناء.. كان مغامرة أو خروجاً عن نص الاعتياد، لكن شعوراً رطباً رافقه، فالرجل القادم حقق مفاجأة وقتها، ورجال المفاجآت، ربما قادرون على التكرار.. تكرار المفاجآت أقصد، لكن ذلك لم يحدث.
ليس بيني وبين مروان بن غليطة سوى كل التقدير والحب والاحترام، لكن طالما هو رئيس اتحاد الكرة، فهو المسؤول الأول أمامي وأمام الجمهور العريض عن كرة الإمارات، والحقيقة أن ما قدمه الرجل لكرة الإمارات حتى الآن، ليس إلا حبراً على ورق، أو ربما هي أوراق بيضاء لم يخط فيها شيء بعد.
المسؤولون باتحاد الكرة، وأولهم مروان بن غليطة، هم من يجعلون الحديث معهم- كما هو حالي الآن- كالمشي فوق الأشواك، فالتساؤلات غالباً لديهم ليست مباحة، أياً كان محتواها.. هي في معظمها غير مشروعة، ومنذ أن تولى ابن غليطة رئاسة الاتحاد.. في الهدوء وفي الصخب، يمكن حصر إجاباته في سبع أو أقل أو يزيد قليلاً، تدور كلها في فلك الاستراتيجية التي لم نرها وفي الغد الذي نستعد له، وكم من غدٍ مضى، وبات من أيامنا الخوالي، دون أن يتحقق فيه ما انتظرناه.
أجوبة ابن غليطة السبعة، تتركز في محاور معتادة، يحفظها كل من حاوره أو سأله أو اقترب منها، لا تخرج عن أن العمل في كرة القدم هو عمل جبار، وضرورة أن نواصل العمل على المكتسبات، والبناء على ما تم، واستراتيجية المستقبل، والاستمرار في العمل والبحث عن آليات للتصحيح، وعمل الاتحاد في منظومة تتطلب مزيداً من تقديم الجهد، ثم الاتكاء على الحوار المجتمعي لتطوير الكرة الإماراتية، وهو اختراع إماراتي صرف.. كل ذلك يمثل ركائز للشعار الذي اقتبسناه وبات فضفاضاً لدرجة أنه قد يلقي بلائمة الخروج على الجمهور، وهو «معاً نستطيع»، فالرجل يرى أن النجاح للجميع والمسؤولية أيضاً على الجميع.
ما كان على مروان بن غليطة أن يواجه كل المراحل التي مرت من عمر المنتخب بالطريقة التي واجه بها، وفي ظني أن إدارة أمور «الأبيض» في المراحل الأخيرة من التصفيات، كانت ركيزة من ركائز الإخفاق، وفي مرات كثيرة، لاحت الفرص أمام القائمين على كرة الإمارات لتصحيح الوضع واحتواء الأمور، لكنهم فرطوا في كل الفرص، وواصلوا ترويج ذات الشعارات الفضفاضة التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع، ووصلت بنا إلى ما وصلنا إليه.. في نفس المحطة التي ننتظر فيها حافلة لا تأتي، أياً كان من يقود الركب.
لسنا شركاء في النجاح، لنكون شركاء في الإخفاق.. تدرون كيف هو الحال حين نفوز.. كيف ترتعون وسط الأضواء والمجد؟ ونكتفي نحن بحلم في الصدور.. نحفظ ما تقولون عن الجهد الجبار وعدم النوم والفكر العبقري، ونصمت لأنه يكفينا أن نفوز.. نفرح نعم.. لكنكم الحراس.. فرفقاً بالناس.
كلمة أخيرة:
من اعتاد الخسارة.. اعتاد التبرير
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