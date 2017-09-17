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لماذا أخفق الأبيض؟ «2» «الكي جي» والجامعة!
تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017
الخيارات في كرة القدم، ليست شخصية على الإطلاق، فمن يحبون ميسي أو رونالدو، لا يبررون ذلك على الإطلاق بوسامة هذا أو ذاك أو خفة الدم أو الكرم، وإنما بما يقدمان وما يحرزان ليس إلا، ولذا حين نختلف مع مهدي علي أو مجلس إدارة اتحاد الكرة، السابق أو الحالي أو الأسبق أو مع لاعب وأكثر، فليس مرد ذلك شخصياً بالمرة، وإنما هو عائد للمردود الذي نراه.
في الحياة، حين يرسب ولدك في مادة دراسية، ستسعى قدماً في نقله من المدرسة، ولن تثق على الإطلاق في المدرس الذي تولى تعليمه إياها، ولن تراجع طبيباً زادك أوجاعاً، ولن تطلب من محام ورطك بقضية أن يترافع عنك في أخرى.. تلك هي حسابات الحياة، التي يجب أن تمتد للكرة، فالخاسر لا يجب أن يستمر، والإخفاق لا يمكن أن يقابله تجديد للثقة.
أقدر الكابتن مهدي علي كثيراً وأحترمه، لكنني في فترات كثيرة، أفصحت هنا بصوت عالٍ عن اختلافي معه، رغم إقراري بعدم مطاولته فنياً، فهو المدرب و«الكوتش» وأنا الناقد المتفرج المتابع، لكن ماذا لو كان ما أراه هو ما يتحقق.. ماذا لو صاح الجمهور، وفي النهاية لم يبق في المدرجات سوى الصياح.
أعتقد ولدي قناعة بذلك من زمن، أننا لم نفطن على الإطلاق إلى تنوع مراحل المنتخب، وأن كل مرحلة منها لها آلياتها التي تصلح معها، وأنه ليس ضرورياً أن ينجح مدرب مع مرحلة الشباب ثم الأولمبي ليواصل النجاح مع الفريق الأول.. الأمر أشبه تماماً، باستجابتك لولدك، في أن يرافقه مدرسه الذي يحبه من «الكي جي» إلى الجامعة، وذلك رد على من يتحدثون عن الانسجام و«العشرة»، والفريق الواحد.. لا أحد سوانا نحن يكترث بتلك المعاني، أو ربما تلك المعاني لا مجال لها في كرة القدم، وإلا ما ضاعفنا لهم المكافآت، وكان يكفيهم حب الوطن والنشيد والعلم، وهي معان أسمى وأعمق.
«الأبيض» أخفق، لأنه لم يكترث به أحد، حتى لو ادعوا ذلك ودافعوا عنه..
«الأبيض» أخفق لأنهم ورثوا الإخفاق وورثوا معه أيضاً التبرير، وحتى الجمهور الذي يمكن أن يسامح وأن يعاود الكرة فيهتف ويصفق لهم..
«الأبيض» أخفق لأنه لم يكن فيه من يدري على وجه الدقة ماذا يعني أن يذهبوا للمونديال، فقد اعتادوا الفرجة.. الكل اعتاد الفرجة، ويبدو أنه لا أحد يريد أن يبرح مكانه..
«الأبيض» أخفق لأننا ما زلنا نبرر وندافع ونتنصل من المسؤولية، ولن يعود إلى حيث نريد، إلا حين نرى بيننا الاستثناء.. حين نرى من يستقيل ومن يقيل ومن يبكي ومن نرجوه أن يستمر.
كلمة أخيرة:
ضياع الأحلام الكبيرة.. لا يمكن أن يمضي ببساطة
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