ما الذي تفعله الكرة.. كيف تختزل المنتخبات الأوطان بهذه الصورة.. كيف ينسج البسطاء أساطير العشق كما لا ينسجها غيرهم؟.. دعك من اللاعبين، فهم في قلب الصورة دوماً.. في المدرجات والساحات قد تجد ما هو أعظم ألف مرة من تأهل منتخب أو فوز أو هدف أو حتى صعود.. في المدرجات والساحات لا شيء يفعل ذلك سوى الحب.. الحب للوطن وللعلم وللنشيد.. ذلك الذي يدفع طفلاً للبكاء وعجوزاً للترحال على أمل أن يردد أغنية لا زال يحفظها من صباه.
شعب «الأنكا» أو أهل بيرو، استطاعوا أن يسطروا في كواليس المونديال قصة أعظم من تلك التي سطرها فريقهم، الذي جاهد وكافح على قدر استطاعته، لكنه ودع مبكراً بعد خسارته بهدف نظيف أمام الدنمارك ثم فرنسا، رغم المستوى الذي قدمه في خامس مشاركة له بكأس العالم، والثانية بعد غياب 36 عاماً، منذ ظهوره الماضي عام 1982، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، الذي كان هو نفسه سبب غياب بيرو عن كأس العالم عام 86، عندما سجل هدف الفوز لـ «التانجو» في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال وخطف بهدفه بطاقة التأهل من بيرو.
شعب «الأنكا» يسطر في روسيا ملحمة في العشق لفريقه، دون انتظار شيء سوى أن يكونوا خلفه، وأن يغنوا له، وفي سبيل هذا الحب، قدم الجمهور البيروفي تضحيات لا يمكن تخيلها، فمنهم من باع سيارته، ومنهم من استدان، ومنهم من اضطر إلى الاستقالة من عمله بعد أن فشل في الحصول على إجازة، وزحفوا إلى روسيا ليسجلوا أعلى نسب حضور في كأس العالم، بـ 45 ألف تذكرة، وخلال الرحلة إلى روسيا عانوا الأمرين بحثاً عن تذكرة متواضعة السعر، حتى لو كلفهم ذلك الشتات والبيت في المطارات، ومن وصل منهم كان عنواناً ناصعاً لبلاده، حتى إيفي باتريشيا، التي جرى اعتقالها في الساحة الحمراء بتهمة السرقة، ربما فعلت ذلك لتبقى خلف فريقها، حتى لو كلفها الأمر أن تذهب إلى السجن.
بيرو التي ذهبت إلى كأس العالم، بطموح تكرار إنجاز كأس العالم عام 1970، بالوصول إلى ربع النهائي، ربما لم تتمكن من صنع القصة التي تريد في الملعب، لكنها صنعته خارجه، من خلال مشجعين أوفياء، زحفوا إلى كأس العالم، من ليما وكافة المدن البيروفية، ومن أوروبا والولايات المتحدة، فقط ليهتفوا «بيرو.. بيرو»، ومعظمهم كانوا من الفقراء الكادحين، الذين يحتضنون دوماً مثل هذه الأحلام، فالأوطان تسكن قلوب هؤلاء ربما أكثر.
المنتخبات العربية تذهب إلى كأس العالم ولا تعود بأي شيء.. لا لعب ولا جماهير، وإن رافقها شيء فغالباً أزمات، ولم يبق إلا أن نتعلم من غيرنا، حتى «كيف نشجع».
كلمة أخيرة:
الكرة قصة حب أولى وجلسة سمر وصديق وأغنية تصدح في ذاكرة الروح.. الكرة فصل من حياة.. كيفما تعيشون، تشجعون.