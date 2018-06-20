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رامز تحت الصفر!
تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018
هل شاهدتم برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، ومن قبله «واكل الجو» أو «قرش البحر»، وتلك السلسلة الفكاهية التي لا طائل ولا هدف ولا مضمون لها، والتي دائماً ما نراها في شاشاتنا خلال شهر رمضان.. هكذا كل منتخباتنا العربية.. هم «مقلب» مثل تلك «المقالب».. هم هباء ليس أكثر.. هم أي شيء حتى لو اعتقدوا أنهم سيفعلون شيئاً هناك.. هم عبء على العالم إذ ذهبوا.. ليتهم اكتفوا بالفرجة، ولعبوا أو اخترعوا شيئاً آخر غير الكرة.
نتابع مباريات المنتخبات العربية، وكأننا من شعبها، فلهم بيننا جاليات وجماهير ما يفرحها يفرحنا وما يحزنها يحزننا.. نترقب معهم ما لا يأتي، ودائماً نحلم بما لا قبل لنا به، مثلما حدث في مباراة مصر أمام روسيا أمس الأول، والتي خسرها الفراعنة بالثلاثة، وربما انشغلوا بهدف سجلوه، فقط ليتخلصوا من مذلة مجدي عبدالغني التي دامت قرابة ثلاثين عاماً.
سجلت مصر في نفسها أمس الأول افتتاحية أهداف روسيا، وقبلها سجلت المغرب في نفسها، هدفاً لا يحلمون بأن يسجلوه لأنفسهم، وخسرت تونس، وقبلها خسرت السعودية، وسيخسر مجدداً من يخسر وإن حدثت المعجزة، فأقصى ما نريد الدور الثاني.. وأقصى ما نريد هدف.. وأقصى ما نريد أن نذهب.
لماذا تذهبون إلى هناك طالما أنتم هكذا.. لماذا يحاول كل لاعب التخلص من الكرة وكأنها من نار.. لماذا المعسكرات والمباريات الودية طالما أنكم بلا أمل.. لماذا تنتظرون هدفاً، وكأنه سيدخل بكم التاريخ وأهداف غيركم عادية.
يا سادة: البرازيل سجلت في كأس العالم أكثر من مائتي هدف، ورونالدو البرازيلي وحده أحرز 15 هدفاً، والألماني كلوزه أحرز 16 هدفاً، والفرنسي جاست فونتين أحرز وحده 13 هدفاً في بطولة واحدة عام 1958، والروسي سالينكو أحرز 5 أهداف في مباراة، ومنتخب المجر سجل 27 هدفاً في مونديال 54.
القاسم المشترك بينكم جميعاً من السعودية أمام روسيا والأورجواي ومصر أمام أوروجواي وروسيا وتونس أمام إنجلترا والمغرب أمام إيران والبرتغال، والقاسم المشترك قبل تلك البطولة وربما بعدها، هو الخوف، ولو كان بأيديكم لطلبتم أن تتحدد نتائج المباريات بالقرعة لتنفضوا عن أنفسكم عناء أن تغامروا أو تعملوا.. في النهاية أنت تفوز أو تخسر.. لن يتوقف أحد عند محاولاتك أو فرصك.. سيذكرك التاريخ فقط فائزاً أو خاسراً، ونحن حتى الآن في هامش التاريخ ولن يذكرنا التاريخ إلا كضحايا.
كلمة أخيرة:
أن تذهب لتعود.. لم تكن تلك أبداً غاية