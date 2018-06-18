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عفواً.. من الكبير؟!
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018
يخوض الأشقاء الفراعنة مباراتهم الثانية اليوم في كأس العالم، أمام الدب الروسي صاحب العرس، ومستضيف البطولة، وسط سؤال لا يتوقف عن النجم المصري محمد صلاح الذي من المرجح بنسبة كبيرة أن يشارك اليوم، وبعد عرض لا بأس به قدمه المنتخب المصري أمام أوروجواي في افتتاح مباريات المجموعة يوم الجمعة الماضي، وانتهى بفوز أوروجواي بهدف نظيف وقاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وقياساً بما شاهدناه من المنتخب المصري أمام أوروجواي، فإن بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً اليوم، رغم انضباط وحماس وحيوية المنتخب الروسي، ولا شك أن عودة محمد صلاح للتشكيلة، سوف تساهم بشكل كبير في إنعاش الآمال المصرية في عبور تلك المباراة، ولو حدث ذلك، سيقطع المصريون خطوة كبيرة على طريق العبور للدور الثاني، الذي لا يزال حلماً يراودهم طوال مشاركاتهم الثلاث بالمونديال.
وأعتقد أن مفهوم الكبار والصغار في كأس العالم يجب أن يتغير، وعلى الفرق التي تظن نفسها صغيرة أولاً أن تتغير وأن تستوعب فكرة أنها كبيرة، وأن تطمح فيما هو أبعد من الوجود في المونديال وأن بإمكانها أن تمضي بعيداً.. حتى الكأس.
كل الفرق المشاركة جاءت بعد أن تسيدت قاراتها، وفي كأس العالم التي تدور رحاها حالياً في روسيا، غابت منتخبات، ما كنا نصدق أنها قد تغيب، مثل إيطاليا وهولندا وتشيلي وغيرها، وعلى من جاؤوا أن يدركوا أن الصدف وحدها لا تصنع الحضور أو الغياب، وأن الفوز في مباراة، يجب عدم النظر إليه باعتباره استثناء.. الكبار والصغار، يبدؤون من الإرادة، وانحسار اللقب بين المنتخبات الكبرى حتى الآن، سببه أن من يرون أنفسهم صغاراً مقتنعون من البداية أن لهم حدوداً لا يمكن أن يتجاوزوها.
البطولة الحالية، شهدت تعثر معظم الكبار، فاكتفت البرازيل بالتعادل مع سويسرا في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة، وتعادلت إسبانيا أحد أكبر المرشحين للقب مع جارتها البرتغال، وتعادلت الأرجنتين حاملة اللقب مرتين مع آيسلندا، وفي أكبر مفاجآت البطولة، خسرت ألمانيا حاملة اللقب من المكسيك بهدف نظيف، وربما لم يشذ عن قاعدة الكبار، سوى ديوك فرنسا، بطلة عام 1998 ووصيفة بطولة أوروبا قبل عامين، والتي عبرت أستراليا بشق الأنفس، بهدفين مقابل هدف.
الصدف لا تتكرر كثيراً، وحين يحدث، لا يمكن النظر إليها باعتبارها مصادفة، وبالإمكان تحويل الصدفة إلى عادة.. المهم أن نصدق أن كل شيء ممكن.. نعم هناك فارق في الإمكانيات لكن لا أدري كيف يكون الفارق في المواهب، أو كيف يكون الفارق في الطموح وفي الإرادة.. نحن من يصنع الفارق، وكل ما حققه الكبار كان بأيدي من ارتضوا أن يظلوا صغاراً، وآن الأوان لتحويل مسار المونديال إلى وجهة جديدة.
كلمة أخيرة:
تحقيق الحلم.. يبدأ بتصديق أنك قادر على تحقيقه.