عفواً.. من الكبير؟!

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2014-09-28 الاستقرار .. «كلمة السر» 2014-09-25 الإداري المحترف!! 2014-09-24 «اليد المرتعشة» 2014-09-23 دروس «لامبارد» 2014-09-22 طائرة الفجيرة 2014-09-21 أسئلة حائرة .. 2014-09-18 لن تنام العين 2014-09-17 بين توريه.. ومانويل 2014-09-16 من أجل «عين» 2014-09-15 العالم بين يديك 2014-07-14 أبطالنا في الكأس 2014-07-13 الليلة الكبيرة 2014-07-12 النهائي الأول 2014-07-11 المزيد من الذل! 2014-07-10 ليس من حقك إلا البكاء 2014-07-09 صاحب صاحبه! 2014-07-08 تهديد بالقتل! 2014-07-07 ولا في الأحلام 2014-07-06 هذا يكفي! 2014-07-05 «الفيفا» والنجوم! 2014-07-04 كرتُنا وكُرَتهم! 2014-07-03 البطل له ملامح 2014-07-02 لم يبرحوا خيخون! 2014-07-01 مباراة الأبراج! 2014-06-30 ثأر لكل العرب 2014-06-29 خدعوك فقالوا 2014-06-28 20 عاماً من الانتظار 2014-06-27 ميسي «دي ليتشه»! 2014-06-26 المستذئب! 2014-06-25 صدمة رونالدو! 2014-06-24 وعد الرجال 2014-06-23 أيوووه.. يا جيان 2014-06-22 ليست مفاجآت 2014-06-21 سقطة صحفية 2014-06-20 حدث في مثل هذا اليوم 2014-06-19 أحباب الكرة! 2014-06-18 الرئيسة في غرفة الملابس 2014-06-17 دربك «خضر» 2014-06-16 العالم الجديد 2014-06-15 قصة للأحفاد 2014-06-14 المؤامرة! 2014-06-13 حلم ليلة صيف 2014-06-12 كما لم أكتب من قبل! 2014-05-19 إنه «الزعيم» 2014-05-18 ليلة الكنز 2014-05-15 «العين» والقلب 2014-04-22 الوطن.. «تلك هي المسألة» 2014-04-20 «ابتسامة شعب» 2014-03-13 عاد الجزيرة وعاد زنجا 2014-03-12 على مَن تُفتشون؟ 2014-03-11 لأننا من هذا الوطن 2014-03-10 كل هذا الماضي 2014-03-06 طعم الفوز 2014-03-05 لم يعد خيالاً 2014-03-04 أبوظبي - مانشستر 2014-03-03 لسنا نعاماً! 2014-02-27 العقاب والمستشفى! 2014-02-26 رعاة vip 2014-02-25 السقوط! 2014-02-24 نكتة غابش! 2014-02-23 الحرث في الماء 2014-02-20 ميلاد جديد 2014-02-19 إدارة المشاكل! 2014-02-18 لمن نعتذر؟ 2014-02-17 نصف عام! 2014-02-16 أوهام كيكي 2014-01-23 «بيت خبرة»! 2014-01-22 لبيك يا وطن 2014-01-21 طارق يعود 2014-01-20 السقف المثقوب 2014-01-19 الوهم! 2014-01-16 الكرة الذهبية وأنانية النجوم 2014-01-15 العين المحظوظ 2014-01-14 مرحباً بالأشقاء 2014-01-13 الجو جيتسو.. تلك الثقة 2014-01-08 أبوظبي والجو جيتسو 2014-01-07 «زمن خميس» 2014-01-06 «المركاضو»! 2014-01-05 «شفّروه» وأريحونا! صباح جديد محمد البادع عفواً.. من الكبير؟! تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 يخوض الأشقاء الفراعنة مباراتهم الثانية اليوم في كأس العالم، أمام الدب الروسي صاحب العرس، ومستضيف البطولة، وسط سؤال لا يتوقف عن النجم المصري محمد صلاح الذي من المرجح بنسبة كبيرة أن يشارك اليوم، وبعد عرض لا بأس به قدمه المنتخب المصري أمام أوروجواي في افتتاح مباريات المجموعة يوم الجمعة الماضي، وانتهى بفوز أوروجواي بهدف نظيف وقاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وقياساً بما شاهدناه من المنتخب المصري أمام أوروجواي، فإن بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً اليوم، رغم انضباط وحماس وحيوية المنتخب الروسي، ولا شك أن عودة محمد صلاح للتشكيلة، سوف تساهم بشكل كبير في إنعاش الآمال المصرية في عبور تلك المباراة، ولو حدث ذلك، سيقطع المصريون خطوة كبيرة على طريق العبور للدور الثاني، الذي لا يزال حلماً يراودهم طوال مشاركاتهم الثلاث بالمونديال. وأعتقد أن مفهوم الكبار والصغار في كأس العالم يجب أن يتغير، وعلى الفرق التي تظن نفسها صغيرة أولاً أن تتغير وأن تستوعب فكرة أنها كبيرة، وأن تطمح فيما هو أبعد من الوجود في المونديال وأن بإمكانها أن تمضي بعيداً.. حتى الكأس. كل الفرق المشاركة جاءت بعد أن تسيدت قاراتها، وفي كأس العالم التي تدور رحاها حالياً في روسيا، غابت منتخبات، ما كنا نصدق أنها قد تغيب، مثل إيطاليا وهولندا وتشيلي وغيرها، وعلى من جاؤوا أن يدركوا أن الصدف وحدها لا تصنع الحضور أو الغياب، وأن الفوز في مباراة، يجب عدم النظر إليه باعتباره استثناء.. الكبار والصغار، يبدؤون من الإرادة، وانحسار اللقب بين المنتخبات الكبرى حتى الآن، سببه أن من يرون أنفسهم صغاراً مقتنعون من البداية أن لهم حدوداً لا يمكن أن يتجاوزوها. البطولة الحالية، شهدت تعثر معظم الكبار، فاكتفت البرازيل بالتعادل مع سويسرا في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة، وتعادلت إسبانيا أحد أكبر المرشحين للقب مع جارتها البرتغال، وتعادلت الأرجنتين حاملة اللقب مرتين مع آيسلندا، وفي أكبر مفاجآت البطولة، خسرت ألمانيا حاملة اللقب من المكسيك بهدف نظيف، وربما لم يشذ عن قاعدة الكبار، سوى ديوك فرنسا، بطلة عام 1998 ووصيفة بطولة أوروبا قبل عامين، والتي عبرت أستراليا بشق الأنفس، بهدفين مقابل هدف. الصدف لا تتكرر كثيراً، وحين يحدث، لا يمكن النظر إليها باعتبارها مصادفة، وبالإمكان تحويل الصدفة إلى عادة.. المهم أن نصدق أن كل شيء ممكن.. نعم هناك فارق في الإمكانيات لكن لا أدري كيف يكون الفارق في المواهب، أو كيف يكون الفارق في الطموح وفي الإرادة.. نحن من يصنع الفارق، وكل ما حققه الكبار كان بأيدي من ارتضوا أن يظلوا صغاراً، وآن الأوان لتحويل مسار المونديال إلى وجهة جديدة. كلمة أخيرة: تحقيق الحلم.. يبدأ بتصديق أنك قادر على تحقيقه. 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