إذا كانت فكرة كأس الخليج تهادت كقصيدة شعر من رأس الأمير خالد الفيصل، أحد أفضل من كتب الشعر النبطي، إلا أنه يحسب للبحرينيين تبنيهم للفكرة وإيمانهم بها وسعيهم الحثيث للخروج بها إلى حيز النور، وأسفارهم البعيدة إلى بقاع الدنيا من أجل استخراج شهادة ميلاد للبطولة، واستضافتهم نسختها الأولى على أرضهم، فكانت البحرين هي المهد الذي انطلقت منه دورة كأس الخليج، والتي تكمل هذه الأيام 47 عاماً من النجاح.
اكتفى البحرينيون من ذلك الزمان بشرف العمل على إقامة البطولة، واستضافتهم لها في 4 مناسبات سابقة، كما كان لهم المشاركة المتواصلة منذ النسخة الأولى بغض النظر عن انسحابهم في الدورة الثانية، عدا عن محاولات عدة خجولة للمنافسة على اللقب والصعود إلى منصة الأبطال، ولكنها ظلت عصية، متمنعة، لم تبتسم لهم، وكانوا يقتربون للغاية ولكنها كانت تعبس في وجوههم المرة تلو المرة.
في هذه البطولة، عادت الآمال لتراود أبناء دلمون، تلك البلاد الطيبة، وشعبها الذي يقطر طيبة واحتراماً، ونجحوا في تجاوز الدور الأول والصعود إلى نصف النهائي، بعد أن قدم الفريق مباريات قوية منذ ظهورهم فيها، وكانت الاحتفالات البحرينية عارمة بالوصول إلى تلك المرحلة، وجابت المسيرات شوارع الكويت لتلوح بأعلام البحرين، وتجدد الأمل بالقدرة على وضع حد لسوء الحظ، بعد 47 عاماً من الحلم.
يستحق البحرينيون الفرحة، وعليهم طي صفحة الدور الأول سريعاً والتفكير في الهدف المقبل، إذا ما أرادوا المضي قدماً في المنافسة على اللقب، خصوصاً أن الفريق ليس غريباً على نصف النهائي، وسبق له الوصول إليه 3 مرات سابقة، ولم ينجح في أي منها في بلوغ المباراة النهائية، واليوم تلوح الفرصة من جديد في الأفق، عل وعسى تحمل للبحرين أخباراً سعيدة، وربما ينصاع لهم الحظ العنيد الذي كان خصمهم في مناسبات عديدة.
يتساءل البحرينيون، ولهم الحق في ذلك، إلى متى تعبس الكأس الخليجية في وجهنا؟ وإلى متى ستظل مستعصية علينا؟ ألا تعلم أنهم أول من آمن بها، ألا تدرك أنهم الذين سعوا لها، وسافروا من أجلها، واستضافوا أولها، ولا تعلم أن البحرين تستحق الفرحة التي طال انتظارها، وأن الشعب الذي من فرط كرمه وسمو أخلاقه، تمكن من الفوز بحب واحترام جميع شعوب الخليج، وتبنى بطولتهم، ولم يهدأ له بال حتى أقامها وأسسها، ومع ذلك لم يكتب له الفوز بكأسها.