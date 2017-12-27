لم يكن من المنطق مطالبة المنتخب الكويتي بالفوز بلقب كأس الخليج، فالأزرق الحالي، ليس ذلك الفريق الخارق، ولا يضم في صفوفه تلك النجوم التي نقشت أسماءها بحروف من ذهب في تاريخ البطولة، حتى ختم على كل عقود البطولة الخمسة بطابعه الخاص، كما أن الفريق الذي توقف قسرياً عن المشاركات الدولية لأكثر من عامين، لا يمكن أن يقفز من ذلك الإيقاف مباشرة إلى منصات التتويج.
كان الأزرق أمام جماهيره قليل الحيلة، أمام منتخبات أكثر منه تمرساً، وأكثر استمرارية، كان أشبه بالطفل الذي يخطو خطواته الأولى ويتعلم السير، فيقف ويسير قليلاً ثم يسقط، لم يكن قادراً على المشي طويلاً، كان هذا يحدث أمام أعين والديه المغرورقة بالدموع، هي ليست دموع الشفقة ولكنها دموع الفرحة، فقد كحلت تلك الجماهير عينها أخيراً برؤية منتخب بلادها، وعاد الأزرق إلى الميدان، هذا هو المهم، ذلك كان الهدف.
لو كانت النية أن يدخل الأزرق إلى البطولة للمنافسة على لقبها، لما كان ذلك الإصرار العجيب على إقامة البطولة في وقت قصير، كان صعباً بطبيعة الحال على كل المنتخبات المشاركة التي لم تكن على أهبة الاستعداد، ولكن تلك الصعوبة هي بلا شك مضاعفة على المنتخب الكويتي، وبالتالي كانت البطولة بالنسبة للكويتيين متمثلة في العودة إلى الساحة، وإقامة البطولة واستضافة الأشقاء وتنظيم حدث مهيب وفخم في زمن قياسي لم يسبق له مثيل، هذه هي البطولة التي حققها أبناء الكويت.
البطولة الحقيقية كانت في ذلك الزحف الجماهيري الرهيب لعشاق كرة القدم ومحبيها، فقد عادت كرة القدم الدولية إلى بلادهم بشكل رسمي، وشاهدوا لاعبيهم وهم يرتدون القمصان الزرقاء، ولا يزال الجمهور الكويتي لاعباً رئيساً ومهماً في المسابقة، ولا بد أن يواصل نجاحاته من خلال إثراء المدرجات، وتحقيق العلامة الكاملة للنجاح التنظيمي، فإن غادر المنتخب الكويتي أروقة البطولة فالجماهير هي الممثل الرسمي للكويت في هذا العرس الخليجي.
غادر الأزرق، غادر بطولته المفضلة، والأهم ألا يغادر الساحة الدولية مرة أخرى، فعشاقه لا يطيقون الغياب، وعلى جميع المعنيين وكل الغيورين أن يقدموا مصلحة الكرة الكويتية فوق أي اعتبار، وأن يرفعوا شعار «ازرقنا باقي»، من أجل استعادة ذكريات مضت لأزرق الخليج، أزرق العنبري والدخيل وجاسم يعقوب، أزرق الشهيد فهد الأحمد، أزرق التاريخ والأمجاد، غادر المنتخب الكويتي ولكن، يكفي أنه عاد.