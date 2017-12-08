عندما يخوض الجزيرة مساء اليوم مباراته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، ويواجه فريق أوراوا الياباني بطل القارة الآسيوية، لا يمكن أن يكون وحيداً، فمعه كل الجماهير الإماراتية قاطبة، فهو لا يخوض مباراة محلية يمثل فيها نفسه، ولكنه يتوشح علم الإمارات، فاليوم هو ممثل للوطن بأكمله في هذا المحفل العالمي، وكل الأنظار ستكون عليه، من أجل مواصلة مشواره حتى النهاية.
لا أعتقد أن الجماهير الإماراتية بحاجة إلى دعوة أو رسالة تذكير، هي بحاجة فقط للتوجه إلى استاد مدينة زايد الرياضية هذا المساء، ومؤازرة الفريق طوال عمر المباراة المصيرية، والتي سيتأهل الفائز منها إلى الدور نصف النهائي للبطولة، من أجل مواجهة ريال مدريد في مباراة ستكون للتاريخ، ومن أجل ضمان البقاء في أروقة البطولة حتى يومها الأخير.
واليوم بعد أن تجاوز رهبة البداية، لا بد أن يكون الجزيرة أفضل حالاً، وهو يواجه بطل القارة الآسيوية، وهي مواجهة تبدو متكافئة للغاية، والفريق الذي شاهدناه وتابعناه عن كثب وهو يتفوق على الهلال السعودي في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية، قوي ومحترم، ولكنه ليس بذلك الفريق الذي لا يقهر، وإذا تسلح «الفخر» بسلاحي الأرض والجمهور، إضافة إلى الأسماء والنجوم الذين تزخر بهم قائمته، فهو قادر على مجاراة خصمه والتفوق عليه أيضاً.
اليوم نفكر في كيفية تخطي أوراوا، والوصول إلى أرض لم نصل إليها من قبل، ولم يسبق لأحد أنديتنا أن تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي تعتبر المباراة تاريخية بالنسبة لممثلنا وبطل دورينا، حتى يدخل التاريخ وينقش اسمه بحروف من ذهب في هذه المناسبة العالمية، وكذلك هي فرصة نادرة بالنسبة إلى لاعبي الجزيرة للبروز والتألق في هذا الحدث الذي لا يتكرر كثيراً في مسيرة اللاعبين، ليس المحليين فقط، ولكن على صعيد العالم أيضاً.
لن تكون وحيداً هذا المساء، فأنت لا تمثل نفسك ولكنك تخوض التحدي باسم الوطن، وكما بدأتم البطولة بهدوء متميز وتركيز مثالي، يجب أن تواصلوا بالطريقة نفسها، فنحن لا نطالبكم بالحصول على كأس البطولة، ولكن بالذهاب إلى أبعد حد، نطالبكم بتمثيل الوطن بالشكل المطلوب، وندعوكم للاستمتاع والإمتاع حيث جاء الأبطال من كل البقاع من أجل تمثيل مختلف القارات، وجئتم أنتم كأبطال للإمارات، وكلنا ثقة أنكم ستقاتلون على حظوظكم حتى النهاية، فلا يزال للمجد بقية وموعد جديد، فأمامكم 90 دقيقة، وخلفها يقف ريال مدريد.