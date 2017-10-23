من كان يصدق أن الزمن سوف يدور، ويأتي يوم يصبح فيه الشارقة الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم قبل قرابة الشهرين، سواء في الدوري أو كأس المحترفين، حيث خاض خمس مباريات في الدوري تعادل مرتين وخسر 3 مرات، فيما لعب مباراتين في كأس المحترفين تعادل في مباراة وخسر الثانية، وسجل منذ بداية الموسم 6 أهداف فيما اهتزت شباكه 12 مرة.
الغريب أن هذا الفريق العاجز عن تحقيق انتصاره الأول، خاض خلال المعسكر الخارجي الذي أقيم في ألمانيا والنمسا 8 مباريات ودية، حقق فيها العلامة الكاملة، فاز على الاتحاد السعودي والبسيتين البحريني ودبا الحصن ودبا الفجيرة، كما اكتسح فريق إيسمانينج الألماني بنصف درزن من الأهداف، وفاز على نيوبيرج النمساوي 6/1، وتغلب على سيلجي السلوفيني واختتم معسكره الخارجي بفوز على درافوجراد السلوفيني برباعية نظيفة، وسجل في مبارياته الثماني التي خاضها في المعسكر 25 هدفاً ولم تهتز شباكه سوى مرتين فقط.
السؤال الآن ليس عن الفريق الذي لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم، ولكن عن نفس الفريق الذي اكتسح الجميع في معسكره الخارجي، وعن هوية الفرق التي واجهها هناك، وعن نوعية المباريات التي خاضها، وعن مستويات خطوط الدفاع وحراس المرمى الذين أمطرهم بـ25 هدفاً، وعن نوعية المهاجمين الذين تصدى لهم لدرجة أنهم لم يفلحوا في تسجيل أكثر من هدفين في مرمى الفريق، إضافة إلى أسئلة كثيرة عن الخسائر المادية وسعر التكلفة، وذلك السمسار العبقري الذي رتب المعسكر من حق جماهير الشارقة أن تعرفه.
سياحة المعسكرات ملف كبير تناولناه كثيراً، حول ضرورة الحذر قبل شد الرحال إلى أوروبا، ومطالبة الأندية بالحيطة من مقالب السماسرة الذين لا يفكرون سوى في مكاسبهم، والمشكلة أنه رغم التحذيرات ورغم تغير الأسماء، لا تزال أنديتنا ترتكب نفس الأخطاء، وحتى يومنا هذا لم تتعلم إدارات الأندية من الماضي ولم تستوعب الدرس.
مشكلة الملك كانت في معسكر خادع، وانتصارات وهمية، وفرق دون المستوى، ليحقق الفريق العلامة الكاملة في تلك المباريات، ويسجل 25 هدفاً ويحقق 8 انتصارات، وبعد العودة وبدء المنافسات الرسمية انكشف المستور، فالإدارة لم تستكمل ملف الأجانب، وحالة اللاعبين البدنية ليست على ما يرام، والفريق يبحث عن الفوز الأول والجماهير تعيش حالة من الإحباط، مشكلة «الملك» أن نتائج المباريات الودية لا تحتسب فيها النقاط.