الرياضة ليست مضيعة وقت، كما أنها ليست فريقك المفضل الذي تشجعه في الدوري، ولا هي منتخب عشمنا سنوات طويلة، وعندما دقت ساعة الجد، اختفى فلم نجده، والرياضة هي ليست احترافا على الورق، ولا تلك المناوشات بين مشجعي ريال مدريد وبرشلونة، ولكن الرياضة، هي سلوك وأسلوب وتربية وتعليم، وهي الدرس الأول الذي تعلمناه في مدرسة الحياة، «العقل السليم في الجسم السليم».
الرياضة صناعة واقتصاد ومال، هي تجارة وبورصة ورجال أعمال، هي الصحة التي تجعلنا نقلص من عدد المستشفيات، هي الأمان المجتمعي الذي يدفعنا للاستغناء عن الكثير من السجون، هي الطاقة الحركية التي تحرق الدهون المتراكمة داخل الأجسام، هي السلاح الأقوى لمحاربة أزمة البدانة والسمنة عند الأطفال.
أمس الأول وخلال مباراة الجزيرة والوصل وجه المعلق الكبير علي سعيد الكعبي رسالة إلى وزير التربية والتعليم انتشرت على نطاق واسع، وتم تداولها في كل منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها إننا في السابق كنا نحب المدرسة بسبب حصة الرياضة، واليوم الذي تكون فيه حصة رياضة يكون يوم عيد، أما الآن فقد اختلف الوضع، والدليل أوزان أبنائنا إلا من رحم ربي، مناشداً وزير التربية والتعليم بأن القرار الذي يجب أن يكون حاضراً هو إعادة الرياضة إلى المدارس، مذكراً بأن هذه المدارس كانت في يوم من الأيام منبعاً للاعبي كرة القدم في الدولة.
رسالة بوفيصل وضعت النقاط على الحروف، فالحياة تبدأ من المدرسة، في المدارس يتخرج المبدعون، وهناك يتم إفراز المواهب، ومن المدارس يخطو الأبطال خطواتهم الأولى في مسيرة النجومية، ومنها يتم إعداد أجيال تتمتع بصحة جيدة، وثقافة مجتمعية، وفيها يتم غرس معنى أن تكون مواطناً صالحاً مفيداً لمجتمعك، وفيها يتعلم الأبناء قيمة أن ترفع علم بلادك، وتمثله خير تمثيل في كل المحافل.
الرياضة ليست أولئك المسؤولين الذين لا نراهم إلا في مناسبات التتويج، وهي ليست في الانتخابات التي يفوز بها أشخاص يبلعون وعودهم بعد الوصول إلى المنصب، ولكن الرياضة هي تلك الأجساد المنهكة، والصالات الخاوية، والمدرجات الخالية، وشباب مهملون لا يجدون متنفساً لإبراز مواهبهم وقدراتهم، وهي ذلك الطفل الذي ضاعت حصته الرياضية في زحمة المناهج وأثقلت كاهله حقيبته الدراسية، ولما يعود إلى المنزل يقضي وقت فراغه محتضناً أجهزة «الأيباد»، بينما يتم تجهيز أقرانه في دول أخرى ليصبحوا أبطالاً رياضيين ونجوماً في الأولمبياد.