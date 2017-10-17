ألعاب مهددة بالانقراض

كان يا ما كان في قديم الزمان وقبل أكثر من 40 عاماً، عندما تم إنشاء الأندية وإشهارها بمختلف المناطق في الدولة، كانت هذه الأندية تحمل مسمى «ناد ثقافي اجتماعي رياضي»، فقد كانت الثقافة والمجتمع يتقدمان على الرياضة، ومع مرور الوقت تراجعت الثقافة، وتخلت هذه الأندية عن الدور الاجتماعي، واليوم حتى الرياضة لم يعد لها مكان، وليس لها دور مهم، تراجع كل شيء وتبقت فقط كرة القدم.
مقياس نجاح أي نادٍ هو كرة القدم، حتى لو صعدت فرقه الأخرى على منصات البطولة في كل الألعاب، وفشل فريق كرة القدم، لن تنجو إدارته من السخط الجماهيري، إذن ما الحل؟ تقليص الألعاب الأخرى إلى الحد الأدنى، توجيه الجزء الأعظم من الميزانية إلى كرة القدم، وتخصيص الفتات لبقية الألعاب، وشيئاً فشيئاً يتسرب اللاعبون وتختفي هذه الألعاب، وليس هناك مشكلة، وفي المستقبل سيروي أحدهم لأبنائه قائلاً: «زمان أول» كان لدينا كرة يد وكرة سلة.
الألعاب الأخرى أصبحت مهددة بالانقراض، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لا تحرك ساكناً، وتخيلوا أن نادي كرة قدم ليس بالضرورة منافساً على لقب الدوري أو غير منافس، ولكن ميزانيته أعلى من ميزانية الهيئة، أي أن ما ينفقه فريق كرة القدم في هذا النادي أكثر مما يتم إنفاقه على رياضة الإمارات كلها، باتحاداتها وأنديتها وجمعياتها ولجانها ومراكز شبابها، هذا ليس بالشيء المهم، ولكن أن تتحدث الرؤية في استراتيجية الهيئة عن إنجازات عالمية، كيف؟ لا أعلم؟
اليوم دوري كرة الطائرة يتكون من 8 أندية ودوري كرة اليد عبارة عن 6 أندية، أما دوري كرة السلة فحدث ولا حرج 5 أندية فقط، واقع محبط، ودولة الإمارات التي أصبحت نموذجاً بين دول العالم في التطور والتنافسية، رياضتها تعيش في أتون الأزمة، ومؤسساتها الرياضية أصبحت خارج نطاق الخدمة، وفي ظل ضعف المنشآت والبنية التحتية، وعدم كفاية الميزانية وغياب التشريعات الرياضية، ثم يقولون لدينا خطة استراتيجية.
تعيش الرياضة في الإمارات معاناة حقيقية، والمسؤولون عنها لا يزالون في عالم آخر، ودنيا وردية، تتحدث خطتهم الاستراتيجية عن مجتمع رياضي، وشباب متمكن وإنجازات عالمية، وعن تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، هذا على الورق، أما على أرض الواقع فأندية تشكو، واتحادات تصرخ، ورياضة اكتست بالسواد حتى طغا على البياض، وألعاب كانت ملء الأسماع والأبصار واليوم أصبحت مهددة بالانقراض.