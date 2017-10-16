الوصل يستحق أكثر

أعذروني على جهلي وعدم إلمامي بما يحدث خلف الكواليس، وعدم قدرتي على تخمين ما يدور في رؤوس المسؤولين، ولكن أقل الناس دراية ومعرفة لما يحدث في المشهد الكروي، وأكثر المشجعين بساطة وأقلهم تعليماً قادر على إدراك أنه إذا كان هناك مشروع لتطوير وزيادة وتوسعة أي ملعب استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019، فلن يوجد في دبي ملعب أكثر جدوى وحضوراً وتميزاً واستحقاقاً كماً وكيفاً من ملعب الوصل.
ما شاهدناه يوم الخميس الماضي في قمة الوصل والوحدة شاهد على ما أقول، وبالمناسبة ليس هذا الشاهد الأول ولن يكون الأخير، فجماهير الوصل مختلفة، جماهير حقيقية وفخمة ومتيمة وعاشقة للون الأصفر، جماهير لا تستكثر قيمة التذكرة، بل تدفع لتحضر، جماهير لا يمكن أن تباع ومن المستحيل أن تؤجر، جماهير قادرة على تحقيق طرف مغيب في معادلة الاحتراف، حيث تشكل عملية بيع التذاكر أحد الروافد المالية المهمة لخزينة النادي.
لدي مجموعة من الأسئلة أريد توجيهها إلى من اتخذوا القرار، وأتمنى أن تتسع صدورهم لها فهي ليست خاصة بي وحسب، ولكنها تساؤلات تدور في ذهن شريحة كبيرة من الوسط الرياضي، هل تشاهدون ما نشاهد؟ هل تتابعون الدوري نفسه الذي نتابعه؟ هل سبق لكم أن حضرتم مباراة في الملعب لفريق الوصل؟ وهل حضرتم مباراة لغيره؟ ثم هل قارنتم؟ ألا تقرأون الصحف؟ ألا تشاهدون القنوات الرياضية؟ ألا تستمعون إلى قصائد المدح ورسائل الغزل التي يوجهها المذيعون والمحللون والمعلقون في توصيف حال جماهير الوصل؟
لا أعلم إذا كنتم تمتلكون الإجابات، ولكن لكل قرار يتخذ مسوغات ومبررات، فما هي مسوغاتكم؟ وكيف تفسرون لنا غياب بعد النظر والرؤية المستقبلية، وما الدراسة التي استندتم عليها عندما استبعدتم المدرج الأكثر حيوية وعشقاً؟ وما الفائدة من زيادة سعة المدرجات وتطوير الملاعب عندما ينفض سامر كأس آسيا؟ إذا كانت ستتحول إلى ملاعب شبه مهجورة، يكسو مقاعدها الغبار.
الأندية العالمية التي تقوم ببناء ملاعب خاصة بها لا تقوم بذلك بذخاً ولا رفاهية، ولكنها تستثمر أموالها وتراهن على جماهيرها في القدرة على رد هذه الأموال، وتشكيل دخل إضافي يساهم في انتعاش خزائنها، وفي دورينا أندية قليلة هي التي تحظى بجماهيرية هائلة، فلا يمكن الرهان على الكل، وإذا كان شعارنا كما نردد «المصلحة العامة» بالفعل، يكون من الحكمة والمنطق الاستثمار في الذهب والرهان على الوصل.