اتحاد ابن غليطة

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الكثير من الأخطاء التي وقعوا فيها، وهناك الكثير من الملاحظات، ولكن أليست تلك هي طبيعة العمل في هذا المجال، وأليست هذه الأخطاء والملاحظات وهذا النقد متواصل ومستمر منذ سنوات طويلة، وفي كل عام تمر كرة الإمارات بالعديد من القضايا الشائكة والمعقدة. الغريب أن يتعامل البعض مع مجلس إدارة اتحاد منتخب كما يتعاملون مع مدرب لم تكن نتائجه مع الفريق كما يرام خلال موسمه الأول، ويطالبون بإقالته والتعاقد مع مدرب جديد، والمشكلة أن تصدر هذه الآراء من مسؤولين مرموقين، وقد لا يجاهرون بتلك المطالبات طبعاً، ولكنهم يتحدثون بها في جلساتهم الخاصة، فالناس في السر غير الناس في العلن. ليس من مصلحة كرة الإمارات أن يتم التسويق لفكرة سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، وليس بهذه الطريقة نحل مشاكلنا، ويجب على أولئك الذين يروجون لمثل هذه الأفكار، دعم الاتحاد ومساندته بصدق وإخلاص، وتجديد الثقة بهم، وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح خاصة. الكرة الآن في ملعب المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، ومن الضروري أن يقوم باحتواء فريق العمل، والتعامل معهم بحكمة القائد، فسر نجاح العمل هو في التكاتف والتآزر، واستعادة الثقة التي بدأت تهتز مؤخراً، لن تكون سوى في نبذ الخلافات الجانبية، ولهم منا كل عون، ودعونا نمنحهم الفرصة الكاملة، ولنتذكر أن كرتنا لم تسكن يوماً ربوع المدينة الفاضلة. 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هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟! نعم لا