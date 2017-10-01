«طمنونا على السير»

قبل عام من الآن والمكان هو فندق دوست تاني في دبي، والحضور رفيع المستوى، والأضواء براقة في قاعة الفندق التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي والتي تكلفت «شيء وشويات»، كانت الأجواء هادئة لا تسمع سوى همهمة الحاضرين، وتساؤلات الإعلاميين، وفلاشات المصورين، فالسرية هي السمة الغالبة على مضمون هذا المؤتمر الذي دعت إليه لجنة المحترفين.
تلاشت الحيرة عندما أعلنت لجنة المحترفين عن إطلاق برنامج سفراء دورينا، وتعيين أول سفير لدوري الخليج العربي وهو الإنجليزي السير ديفيد ريتشاردز، وكما أعلنت أن الهدف من إطلاق برنامج السفراء، هو التعريف بالدوري محلياً وعالمياً، والترويج للعلامة التجارية، وتطوير التسويق وتوسيع قاعدة الجماهير، إضافة إلى إيجاد فرص مبيعات جديدة، بجانب فتح الحوارات والنقاشات حول المسابقة، والتأثير على نظرة المجتمع للدوري، وكذلك تقديم أفكار إبداعية، والعمل على عقد المؤتمرات الرياضية وورش العمل والندوات.
الفكرة جميلة، وأهدافها المعلن عنها تبدو نبيلة، ونحن نشجع أي مبادرة تهدف إلى الارتقاء بدورينا، فما فهمناه أنه ستخرج مسابقتنا الأولى من ضيق المحلية إلى فضاء العالمية، وسترتفع قيمة العلامة التجارية، وستنشط العملية التسويقية، وستتسع القاعدة الجماهيرية، وسيزداد الاهتمام المجتمعي باللعبة، وستكون هناك ندوات ومؤتمرات وأفكار، وسنفتح مجالاً للإبداع والابتكار.
هذا الكلام كان في شهر أكتوبر قبل عام، حينها لم نسأل عن تكلفة المبادرة، ولا عن المقابل الذي سيتقاضاه السير ديفيد ريتشاردز ولا عن طريقة عمله وهو الذي تجاوز عمره 73 عاماً، ورغم أن آخر مرة شاهدنا فيها السير ديفيد ريتشاردز كانت قبل 7 أشهر من الآن، إلا أننا ما زلنا نترقب وننتظر، وقد جاء أكتوبر بعد أن مضت سنة، فأين ذهب البرنامج وماذا عن الأهداف المعلنة؟، وماذا حدث للمبادرة؟، وهل لا زالت قائمة أم أنها ماتت في المهد؟، وماذا عن بقية السفراء؟.
أم أنها العدوى التي تفشت في رياضتنا وأصابت الجميع، فالفترة الحالية ضبابية لا تبدو الرؤية فيها واضحة، فلسنا نعرف أين نسير؟ عام مضى على المبادرة ولم نلحظ أي تغيير، لم ينتشر دورينا عالمياً ولا حتى محلياً ولم يزداد عدد الجماهير، لم نشهد مؤتمرات ولا أفكار ولا مبادرات، فقد أصبحنا لا ندرك ما يحدث حولنا هل هو تطوير أم تنظير، وقبل الختام لدي سؤال أخير، أين ذهب «السفير»؟، تجاهلوا كل الأسئلة المذكورة أعلاه «بس طمنونا على السير».