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عبقرية الجو جيتسو
تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017
عبقرية الفكرة عندما تجتمع مع الإرادة، تختلطان وتتمازجان، فيكون الناتج فيضاً من الإتقان، يحلق بنا من كوكب ليس به سوى الفشل إلى مجرات النجاح، ومن صحراء قاحلة يموت فيها الأمل، إلى بساتين الفلاح، عبقرية رياضة الجو جيتسو تكمن في قامة شامخة آمنت بها وقدمتها ودعمتها، وصنعت منها فرصة تلقفتها أيادٍ مخلصة، فاغتنمتها.
عبقرية الجو جيتسو أنها ليست اختراعاً إماراتياً، ومع ذلك تفوقنا، لم يكن الطريق مفروشاً بالورود، ولكن بالتخطيط والتدبير والمجهود، وعبقرية يد الجود، والكرم الذي ليس له حدود، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أو سيل العطاء المنهمر على هيئة إنسان.
قد تعرفون من هو رئيس اتحاد الجو جيتسو، وقد لا تعرفونه، قد يعرف بعضكم هوية بعض الأعضاء، ولكن ما أهمية الأسماء؟ نجاحاتهم تتحدث عنهم، بطولاتهم، ذهبياتهم، أرقامهم، كل هذه الانتصارات ليست سوى ترجمة دقيقة لعملهم وجهودهم وإخلاصهم، هل لا زلتم تريدون معرفة الأسماء؟ إنجازاتهم هي أسماؤهم.
رياضة الجو جيتسو وصلتنا في الوقت المناسب، ربما توقظنا من مرقدنا، وعلها تبث الحياة في جسد رياضي مريض لا حول فيه ولا قوة، ربما تشتعل الغيرة في نفوس بقية اتحاداتنا فتنتقل لها العدوى، عدوى النجاح والجد والاجتهاد، فقد غدت الجو جيتسو شمعة أمل في ظلام دامس، وابتسامة مفاجئة على وجه عابس، وكأنها الشمس التي تشرق لينبلج النهار بعد ليل طويل وكئيب وبائس.
اجتمعت العبقرية مع الإرادة، فكان الناتج مذهلاً، ومن حسن الطالع أننا شاركنا برياضة الجو جيتسو في آسيوية الصالات، فقد حفظت لنا ماء الوجه، ووارت سوءات بقية الألعاب، وعزف السلام الوطني على المنصات، وتزينت الأعناق بمختلف ألوان الميداليات، ليس هناك سر وكل ما في الأمر، وخلاصة القصة، تحكي عن فرصة اغتنمها عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو وبقية الأعضاء، فكانوا فريق عمل على قلب واحد، لتجتمع الإرادة والتصميم مع عبقرية محمد بن زايد.
كل المطلوب الآن، قاعة وكراسي دراسية، يجلس عليها كل مسؤولي اتحاداتنا الرياضية، ويقف رئيس وأعضاء أحدث اتحاداتنا، اتحاد الجو جيتسو، ليشرحوا للجميع، كيف يكون التخطيط، وما هو الفارق بين التطوير والتنظير، وكيف يكون المسؤول مسؤولاً بعيداً عن كاميرات التصوير، وما هو طعم الإنجاز، ودروس في نظريات إدراك النجاح والتفوق والصدارة، كل المطلوب تعليمهم من الصفر، أ ب ت الإدارة.
مسك الختام:
جهزوا الكراسات والأقلام.