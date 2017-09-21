فجعت الساحة الرياضية والكروية في الدولة قبل يومين برحيل حارس نادي خورفكان بلال مال الله، والذي وافته المنية إثر حادث أليم تعرض له قبل عدة أيام في الطريق الرابط بين الفجيرة وخورفكان، وشيعت الفجيرة مساء أمس الأول الفقيد، وشهدت جنازته حضوراً كثيفاً من قيادات الحركة الرياضية في الدولة.
لم يكن الفقيد بلال مال الله معروفاً بالنسبة للكثير من المتابعين في الساحة الرياضية، ولكنه كسب تعاطف جميع المنتمين إليها على اعتبار أنه أحد أبناء اللعبة، وبدأ مشواره في المراحل السنية لنادي الفجيرة وصولاً إلى الفريق الأول، كما خاض عدة تجارب مع النصر وبني ياس قبل أن يستقر به المطاف في نادي خورفكان، الذي انتقل إلى صفوفه الموسم الماضي وكان يستعد للمشاركة مع الفريق في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى.
ولابد من الإشادة بموقف نادي الظفرة والمبادرة التي أعلن عنها أمس الأول بالتكفل بتوفير حارس بديل للفقيد من حراس الظفرة مع التكفل براتبه، وهي اللفتة الإنسانية التي تؤكد أن الرياضة تتعدى مفاهيم الفوز والخسارة، وتحقيق الإنجازات وإحراز البطولات، وأن هناك أهدافاً كثيرة من الممكن تسجيلها في الملاعب الرياضية، أهمها وأكثرها نبلاً الأهداف التي تسجل في شباك الإنسانية.
أما إدارة نادي خورفكان فلم تكن أقل كرماً من إدارة الظفرة، حيث أعلنت استمرار صرف رواتب الحارس الفقيد بلال مال الله، كما أعلنت عن مبادرة إنشاء أكاديمية لحراس المرمى تحمل اسمه، وبذلك قدمت إدارة النادي درساً لجميع الأندية في معاني الوفاء للفقيد، على الرغم من أنه لم يكمل أكثر من عام مرتدياً شعار النادي، ولكنها بذلك تمكنت من ترسيخ معان سامية ونبيلة للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية وتصل إلى الشريحة الأكبر من جماهير الرياضة.
مثل هذه المبادرات التي تطلقها الأندية والتي تتجاوز بها العرف السائد لدينا ،حول مهام بعض الإدارات التي تحصرها في إعداد الفرق في المنافسات، والتعاقد مع الأجهزة الفنية واللاعبين، والسعي للفوز في المسابقات، وهي المبادرات التي تمنح الرياضة بعدها الحقيقي، حيث الإنسانية تتجاوز حسابات المباريات وجمع النقاط والمنافسة، وهي الأمور التي من شأنها محاربة التعصب المرضي القبيح بين جماهير الأندية، فكانت هذه المبادرات هي الانتصارات الحقيقية ولكن في ملعب الإنسانية، فرحم الله بلال مال الله فقيد الكرة الإماراتية.