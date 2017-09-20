حدث قبل 28 عاماً

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كانوا مثالاً للتضحية ونكران الذات، وفي المعسكر الذي أقيم في إسبانيا قبل التصفيات، كانت الشكوى الوحيدة لمعظم اللاعبين تتعلق بعدم حسم حصولهم على إجازاتهم من جهات عملهم، بل إن بعضهم سافر إلى المعسكر دون الحصول على تلك الإجازة، مع وعد فقط بحل المشكلة وتسويتها مع الهيئات التي يعملون بها.

تحدوا الظروف وتحلوا بالمسؤولية وتغلبوا على أوضاع صعبة عاشوها، ما بين اتحاد مستقيل ولجنة مؤقتة، وإصابات عصفت بالفريق، فأصيب فهد خميس وزهير وخالد إسماعيل، ثم علي ثاني، وغاب ناصر خميس عن المباراتين الأولى والأخيرة لدواعي الإيقاف، وكانت الضربة القوية بخطاب من الفيفا يفيد بإيقاف عبدالرزاق إبراهيم عن المباراة الأخيرة والحاسمة.

لم يستسلموا أبداً، بل هزموا اليأس، ولا زلت أتذكر الاستديو التحليلي للمباراة الثانية أمام الصين في قناة أبوظبي، وكان يديره الزميل محمد نجيب والضيف هو العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، ولا زلت أتذكر كلماته بين الشوطين فلم يتوقع أن يصمد منتخبنا أمام التنين الصيني القوي، وفي أجواء ماطرة لم يعتدها لاعبونا، وبالفعل تقدم الصينيون بهدف، قبل أن يصنع لاعبونا المعجزة في آخر دقيقتين بهدفي التعادل والفوز.

التزموا بأقصى درجات الانضباط ولا زلت أتذكر عبدالله إبراهيم مدير المنتخب، الذي أصدر قراراً بعدم السماح للاعبين بالنزول إلى الأسواق اعتباراً من تاريخ بداية التصفيات، وانصاع اللاعبون للأوامر بحذافيرها وظلوا في الفندق، لم يتسربوا إلى الكافيهات والمقاهي، لم يخالفوا التعليمات وهم في مهمة وطنية، فكانوا مثالاً للتضحية والإخلاص والتفاني، واكتفوا بالتركيز على الحلم وبشاي عامل المهمات «كيلاني».

وكلكم تعرفون تكملة القصة، تحققت المعجزة، فوصلنا إلى كأس العالم في وقت كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخباً، ولم تكن حصة آسيا سوى مقعدين، هذه حكاية رجال كانوا عند مستوى المسؤولية، وكانت قضيتهم الأساسية هي إعلاء ورفع علم الإمارات، فتحقيق الأحلام لا يكون بمواكبة الموضة والتباهي بالقصات، ولا بتغريدات «تويتر» وصور «الإنستجرام» ونجومية «السناب شات».





[email protected] Tweet سعيد عبدالغفار حسين | 2017-09-20